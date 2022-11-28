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    • Dünya
    • 28.11.2022 23:45
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    • 29.11.2022 00:11
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    Twitter ve Apple arasındaki gerilim büyüyor! Elon Musk: Burada neler oluyor Tim Cook?

    Twitter'ı 44 milyara satın alan Elon Musk aldığı kararlarla sürekli tartışma konusu olmuştu. Satın alma işleminin ardından Twitter'a reklam veren 50'ye yakın büyük şirket reklamları durmuş veya platformu tamamen terk etmişti. Son olarak bu kervana Apple'nin katılmasıyla gerilim iyice yükselmişti. Apple ile yaşanan gerilimde, Elon Musk Apple'nin CEO'su Tim Cook'u etiketleyerek paylaşımda bulundu. Musk, "Apple, Twitter'da reklam vermeyi çoğunlukla durdurdu. Amerika'da ifade özgürlüğünden nefret mi ediyorlar?"  diyerek hedef aldı.

    Elon Musk, Apple’ı hedef aldı!

    Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasının ardından işlerin iyiye gitmediği platformda bu kez Apple'ı hedef aldı.



    Satın alma işleminin ardından Twitter'da reklam veren 50'ye yakın büyük şirket, bu reklamları ya durdurdu ya da platformu tamamen terk etti. Söz konusu şirketler arasında Chevrolet, Chipotle, Ford ve Jeep de bulunuyor. Bu kervana son olarak Apple da katıldı.



    Apple'ın reklamları durdurma kararını Twitter paylaşımıyla duyuran Musk, "Apple, Twitter'da reklam vermeyi çoğunlukla durdurdu. Amerika'da ifade özgürlüğünden nefret mi ediyorlar?" dedi.



        Devam paylaşımına Apple CEO'su Tim Cook'u da etiketleyen ABD'li milyarder, "Burada neler oluyor?" ifadelerini kullandı.



        NELER YAŞANMIŞTI?
        Twitter'ın yeni patronu Elon Musk, gelecekte akıllı telefon işine girebileceği iddiaları ortaya çıkmıştı. Podcast sunucusu Liz Wheeler sosyal medya hesabından, "Apple ve Google uygulama mağazalarından Twitter'ı kaldırırsa, Elon Musk kendi akıllı telefonunu üretmeli. Ülkenin yarısı taraflı ve gözetleme yapan iPhone'la Android'i seve seve terk eder. Bu adam Mars'a giden roketler yapıyor. Akıllı telefon üretmesi zor olmamalı" diye bir paylaşımda bulunmuştu.



        "ALTERNATİF BİR TELEFON YAPACAĞIM"
        Liz Wheeler'in söz konusu paylaşımının ardından sosyal medya hesabından cevap veren Elon Musk, "Umarım iş o noktaya gelmez. Fakat evet, başka bir seçenek kalmazsa alternatif bir telefon üretebilirim." ifadelerini kullanmıştı. Elon Musk açıklamasını, App Store'un liderliğinden sorumlu bir olan Phil Schiller'in Twitter hesabını silmesinin ardından gelmişti.



            PHİL SCHİLLER TWITTER HESABINI KAPATTI
            Birçok kişinin Apple etkinliklerinden hatırlayacağı Phil Schiller, pazar günü bilinmeyen neden veya nedenlerden dolayı Twitter hesabını kapattı. Kullanıcılar Phil Schiller'in kullanıcı adı olan '@pschiller'ı aradıklarında, karşılarına "bu hesap mevcut değil" uyarısı çıkıyordu.



            Phil Schiller, Twitter'da yaklaşık 265,8 bin takipçiyle hatırı sayılır bir takipçi kitlesine sahipti. Schiller hesabını Apple'ın çeşitli ürün ve hizmetlerini tanıtmak için kullanıyordu. Yaşanan bu gelişmenin ardıdan gündeme Twitter'ın Iphon'lardan kaldırılacağının iddiasını gündeme getirdi.



            TWİTTER IPHON'DAN KALDIRILACAK MI?
            Platformda ifade özgürlüğü istediğini söyleyen Musk'ın yaptığı değişikliklerin ardından Twitter'ın, söz konusu mağazalardaki geleceği tartışılır hale gelmişti. Twitter'ın eski güvenlik ve güvenilirlik Müdürü Yoel Roth, yönergelere uyulmaması halinde sosyal medya platformunun uygulama mağazalarından kaldırılabileceğini ifade etmişti.

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            Haberler Dünya Twitter ve Apple arasındaki gerilim büyüyor! Elon Musk: Burada neler oluyor Tim Cook?
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