Twitter ve Apple arasındaki gerilim büyüyor! Elon Musk: Burada neler oluyor Tim Cook?

- Dünya
- 28.11.2022 23:45
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- 29.11.2022 00:11
NELER YAŞANMIŞTI?
Twitter'ın yeni patronu Elon Musk, gelecekte akıllı telefon işine girebileceği iddiaları ortaya çıkmıştı. Podcast sunucusu Liz Wheeler sosyal medya hesabından, "Apple ve Google uygulama mağazalarından Twitter'ı kaldırırsa, Elon Musk kendi akıllı telefonunu üretmeli. Ülkenin yarısı taraflı ve gözetleme yapan iPhone'la Android'i seve seve terk eder. Bu adam Mars'a giden roketler yapıyor. Akıllı telefon üretmesi zor olmamalı" diye bir paylaşımda bulunmuştu.
"ALTERNATİF BİR TELEFON YAPACAĞIM"
Liz Wheeler'in söz konusu paylaşımının ardından sosyal medya hesabından cevap veren Elon Musk, "Umarım iş o noktaya gelmez. Fakat evet, başka bir seçenek kalmazsa alternatif bir telefon üretebilirim." ifadelerini kullanmıştı. Elon Musk açıklamasını, App Store'un liderliğinden sorumlu bir olan Phil Schiller'in Twitter hesabını silmesinin ardından gelmişti.
PHİL SCHİLLER TWITTER HESABINI KAPATTI
Birçok kişinin Apple etkinliklerinden hatırlayacağı Phil Schiller, pazar günü bilinmeyen neden veya nedenlerden dolayı Twitter hesabını kapattı. Kullanıcılar Phil Schiller'in kullanıcı adı olan '@pschiller'ı aradıklarında, karşılarına "bu hesap mevcut değil" uyarısı çıkıyordu.
Phil Schiller, Twitter'da yaklaşık 265,8 bin takipçiyle hatırı sayılır bir takipçi kitlesine sahipti. Schiller hesabını Apple'ın çeşitli ürün ve hizmetlerini tanıtmak için kullanıyordu. Yaşanan bu gelişmenin ardıdan gündeme Twitter'ın Iphon'lardan kaldırılacağının iddiasını gündeme getirdi.
TWİTTER IPHON'DAN KALDIRILACAK MI?
Platformda ifade özgürlüğü istediğini söyleyen Musk'ın yaptığı değişikliklerin ardından Twitter'ın, söz konusu mağazalardaki geleceği tartışılır hale gelmişti. Twitter'ın eski güvenlik ve güvenilirlik Müdürü Yoel Roth, yönergelere uyulmaması halinde sosyal medya platformunun uygulama mağazalarından kaldırılabileceğini ifade etmişti.