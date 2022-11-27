Elon Musk Twitter 2.0 için tarih verirken sır gibi saklanan rapor deşifre oldu! Eriyor

Twitter bu yılın ikinci çeyreğinde yaptığı resmi açıklamada 238 milyon kullanıcısı olduğu bilgisine yer vermişti.

Söz konusu belgelere göre, Twitter'ı aktif olarak kullanan kitle yavaş yavaş mikro blog platformunu terk ediyor.

Söz konusu kullanıcıların oluşturduğu içeriğin şirketin gelirinin yarısını sağladığı belirtiliyor.