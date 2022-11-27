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Haberler Teknoloji Elon Musk Twitter 2.0 için tarih verirken sır gibi saklanan rapor deşifre oldu! Eriyor

Elon Musk Twitter 2.0 için tarih verirken sır gibi saklanan rapor deşifre oldu! Eriyor

Tesla'nın CEO'su Elon Musk, satın aldığı Twitter üzerinde yaptığı yeniliklerle konuşulmaya devam ediyor. Mavi tık kararının ardından Musk, 'Twitter 2.0' için tarih verdi. Ancak platform hakkında sızan bir rapor Musk'ın canını çok sıkacak.

27.11.2022 21:46 - Son Güncelleme: 27.11.2022 21:46
Elon Musk Twitter 2.0 için tarih verirken sır gibi saklanan rapor deşifre oldu! Eriyor

Özel uzay şirketi SpaceX ve otomotiv üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Twitter'daki yeni dönem için tarih verdi.

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Elon Musk Twitter 2.0 için tarih verirken sır gibi saklanan rapor deşifre oldu! Eriyor

Insider'da yer alan habere göre, Musk 'Twitter 2.0' olarak adlandırdığı yeni Twitter'ın 2023 yılına kadar hayata geçeceği ön görüsünde bulundu.

Elon Musk Twitter 2.0 için tarih verirken sır gibi saklanan rapor deşifre oldu! Eriyor

Ünlü milyarder '12 ila 18 ay içinde aylık bir milyar kullanıcıyı aşan Twitter'a giden bir yol görüyorum' dedi.

'KAN KAYBI' SIZDI

Twitter'da attığı adımlar ile tepki çeken Musk'ın platformun kan kaybından büyük rol oynadığı belirtiliyor.

Elon Musk Twitter 2.0 için tarih verirken sır gibi saklanan rapor deşifre oldu! Eriyor

28 Ekim - 19 Kasım arasında Twitter'da günlük oturum sayısının, Musk'ın görevi devraldığı 2 Ekim - 27 Ekim arasındaki döneme göre yüzde 3 daha düşük olduğu tespit edildi.

Sızan rapora göre Twitter en aktif kullanıcılarını teker teker kaybediyor.

Elon Musk Twitter 2.0 için tarih verirken sır gibi saklanan rapor deşifre oldu! Eriyor

Twitter bu yılın ikinci çeyreğinde yaptığı resmi açıklamada 238 milyon kullanıcısı olduğu bilgisine yer vermişti.

Söz konusu belgelere göre, Twitter'ı aktif olarak kullanan kitle yavaş yavaş mikro blog platformunu terk ediyor.

Söz konusu kullanıcıların oluşturduğu içeriğin şirketin gelirinin yarısını sağladığı belirtiliyor.

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