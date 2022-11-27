Elon Musk Twitter 2.0 için tarih verirken sır gibi saklanan rapor deşifre oldu! Eriyor
Tesla'nın CEO'su Elon Musk, satın aldığı Twitter üzerinde yaptığı yeniliklerle konuşulmaya devam ediyor. Mavi tık kararının ardından Musk, 'Twitter 2.0' için tarih verdi. Ancak platform hakkında sızan bir rapor Musk'ın canını çok sıkacak.
Insider'da yer alan habere göre, Musk 'Twitter 2.0' olarak adlandırdığı yeni Twitter'ın 2023 yılına kadar hayata geçeceği ön görüsünde bulundu.
Ünlü milyarder '12 ila 18 ay içinde aylık bir milyar kullanıcıyı aşan Twitter'a giden bir yol görüyorum' dedi.
'KAN KAYBI' SIZDI
Twitter'da attığı adımlar ile tepki çeken Musk'ın platformun kan kaybından büyük rol oynadığı belirtiliyor.
28 Ekim - 19 Kasım arasında Twitter'da günlük oturum sayısının, Musk'ın görevi devraldığı 2 Ekim - 27 Ekim arasındaki döneme göre yüzde 3 daha düşük olduğu tespit edildi.
Sızan rapora göre Twitter en aktif kullanıcılarını teker teker kaybediyor.
Twitter bu yılın ikinci çeyreğinde yaptığı resmi açıklamada 238 milyon kullanıcısı olduğu bilgisine yer vermişti.
Söz konusu belgelere göre, Twitter'ı aktif olarak kullanan kitle yavaş yavaş mikro blog platformunu terk ediyor.
Söz konusu kullanıcıların oluşturduğu içeriğin şirketin gelirinin yarısını sağladığı belirtiliyor.