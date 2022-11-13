Mavi tik skandalı kaos çıkardı! Twitter kontrolü kaybetti Elon Musk fişi çekti

MAVİ TİK NASIL ALINIYORDU, NE DEĞİŞTİ?

Twitter'ın 5 Kasım'da sunduğu mavi tik özelliği şimdilik sadece Kanada, ABD, İngiltere, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki iOS telefonlarda kullanılabiliyor. Abonelik fiyatı 8 dolar olan mavi tik özelliğinin Türkiye fiyatıysa 110 lira olarak belirlendi. Ancak söz konusu özelliğin Türkiye'de ne zaman kullanıma sunulacağı henüz bilinmiyor. Özelliğe abone olmak için Twitter profilinde yer alan 'Twitter Blue' yazan kısıma tıklayarak 'abone ol' seçeneğini seçmek gerekiyor. Ödeme gerçekleştirilmesinin ardından abonelik başlıyor. Daha önceki Twitter kurallarına göre mavi tik almak için hesabın onaylanmış olması gerekiyordu. Daha önce mavi tik almak isteyen kullanıcılar "özgün, dikkate değer ve etkin" olmak üzere toplam 3 kategoride bağlı oldukları kuruluşların ve kendilerinin bilinirliklerini ve etkinliklerini ispatlamak zorundaydı. Şimdi ise 'mavi tik'e sadece aylık ödemeyle sahip olunabiliyor, kullanıcılar bu kriterleri karşıladıklarını doğrulamak için incelemeye tabi tutulmuyor.