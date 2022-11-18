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    • Teknoloji
    • 18.11.2022 10:21
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    • 18.11.2022 10:34
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    Elon Musk'ın o çağrısı tetikledi! Twitter'da dalga dalga istifa

    Twitter'ı satın alan dünyaca ünlü milyarder Elon Musk'ın şirket içinde yaptığı değişiklikler sonrası ilginç gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk'ın çalışanlarına uzun çalışma saatlerine hazırlıklı olmaları ya da istifa etmeleri çağrısının ardından çok sayıda kişinin istifa ettiği bildirildi. Öte yandan Musk manidar bir paylaşımda bulundu.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    Twitter’da dalga dalga istifa!

    Sosyal medya şirketi Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk'ın çalışanlarına uzun çalışma saatlerine hazırlıklı olmaları çağrısı dalg dalga istifa getirdi.

    ELON MUSK'IN KARARI SONRASI PEŞ PEŞE İSTİFALAR GELDİ
    Teknoloji haberleri yapan The Verge internet sitesi, Musk'ın elektronik postasının ardından Twitter'da şirket içi mesajlaşmada kullanılan "Slack" kanalında çok sayıda istifa mesajlarının paylaşıldığını iddia etti.

    Şirket çalışanlarından Satanjeev Banerjee isimli mühendis, yaptığı paylaşımda, "Ve aynen böyle 12 yıl sonra Twitter'dan ayrıldım." ifadesini kullandı.

    TWITTER 1.0 - TWITTER 2.0
    Başka bir Twitter çalışanı da "görevinin Twitter 1.0 ile bittiğini ve Twitter 2.0'da" olmak istemediğini yazdı.

    Bir diğer kullanıcı da mesajında "Burayı harika bir yer haline getiren herkes ayrılıyor gibi. Kalan personel ne kadar fazla çalışırsa çalışsın Twitter'ı buradan kurtarmak çok zor olacak." değerlendirmesinde bulundu.

    Öte yandan The New York Times gazetesine göre Musk, bazı Twitter çalışanlarıyla bir araya gelerek "kritik öneme sahip roller üstlenen çalışanların" ayrılmasını engellemeye çalıştı.

    CNN'in ulaştığı elektronik postada da Twitter'ın bazı çalışanlara "Twitter'ın heyecan verici geleceğinde sizinle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz." mesajını gönderdiği ortaya çıktı.

    OFİSLER KAPATILDI
    The New York Times'ın haberine göre, Twitter, Musk'ın çalışanlarının yaklaşık yarısını işten çıkarıp kalanlara da uzun çalışma saatlerini kabul etmelerine dair bildirimin arından başlayan istifa dalgası nedeniyle ofislerini geçici olarak kapattı.

        21 Kasım'da açılacağı kaydedilen ofislerin kapatılma gerekçesi ise açıklanmadı.

        Musk'ın uzun ve daha fazla çalışma saatlerine hazırlıklı olunması ya da 36 saatte istifa edilmesi çağrısı yaptığı çarşamba günü şirketin 2 bin 900 çalışanı bulunuyordu.

        Şirketin yeni sahibi Musk, iki hafta önce 7 bin 500 şirket çalışanından yaklaşık yarısının işine son verirken istifa süreci devam etmişti.

        Musk, çarşamba günü gönderdiği elektronik postada işten ayrılanlara en az 3 aylık maaşları kadar kıdem tazminatı ödemesi yapılacağını açıklamıştı.

        MUSK'TAN MANİDAR PAYLAŞIM
        Öte yandan Elon Musk manidar bir paylaşımda bulundu. Musk'ın paylaştığı fotoğrafta üzerinde Twitter logosu bulunan bir mezar ve mezarın başında poz veren ve yine üzerinde Twitter logosu bulunan bir kişinin yer aldı.

        Kullanıcılar Musk "Eski Twitter'ı gömdü yeni Twitter'ın hazırlığında" yorumlarını yaparken bazı kullanıcılar da "Elon Musk Twitter'a bitirecek" yorumlarını yaptı.

        ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN GÖREVİNE SON VERİLDİ
        Musk, satın alma sürecinin tamamlanmasının ardından ilk olarak Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Parag Agrawal, Mali İşler Direktörü (CFO) Ned Segal, üst düzey hukuk ve politika yöneticisi Vijaya Gadde ile genel danışman Sean Edgett'in görevine son vermişti.

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