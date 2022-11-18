Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Libya fiyaskosu: Dünya basınında alay konusu oldular

Türkiye'nin son üç yıl içerisinde Libya ile imzaladığı deniz yetki alanları ve hidrokarbon araştırma anlaşmalarıyla köşeye sıkışan Yunanistan, Kuzey Afrika ülkesinde kendine alan açmaya çalışıyor.
'MERHABA GÜLE GÜLE'
'Merhaba, güle güle: Yunan bakan Trablus'a indi, sonra uçağı alelacele yeniden havalandı' başlığını seçen Politico, spotta 'Nikos Dendias Trablus'a iner, Libyalı mevkidaşını gözetler ve pilota ayrılmasını söyler' dedi.
"Bir diplomatik ziyaret ne zaman diplomatik ziyaret değildir? İlgili en iyi politikacı, tekrar uçmadan önce uçağı terk etmediğinde." ifadelerini kullanan site, "Perşembe günü Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Libya'da Trablus'a indiğinde, Türkiye ile yakın bağları olan mevkidaşının kendisini beklediği öğrenildiğinde ve pilota tekrar kalkış emri verdiğinde olan buydu." dedi.
Yunanistan-Libya ilişkilerine dair değerlendirmelerin yer aldığı kısımda, "Hızlı diplomatik geri dönüş, muhtemelen Yunanistan ile Trablus yönetimi arasında zaten gergin olan ilişkiyi daha da kötüleştirecek." değerlendirilmesinde bulunuldu.
TÜRKİYE'NİN SAHA BAŞARISI
Yunanistan'ın geleneksel düşmanı olarak niteledeği Türkiye'nin Libya'daki askeri başarısını vurgulayarak, "Libya yıllardır BM destekli, Fayez al-Sarraj liderliğindeki Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile doğunun Bingazi merkezli diktatörü ve Libya Ulusal Hareketi lideri isyancı General Khalifa Haftar arasında bölünmüş durumda. Ordu (LNA).