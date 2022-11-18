Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Libya fiyaskosu: Dünya basınında alay konusu oldular

Yunanistan'ın geleneksel düşmanı olan Türkiye'nin UMH ile yakın bağları var ve Ankara ona teçhizat ve istihbarat sağlayarak Haftar'ın başkenti almak için bir yıl süren kampanyasını engellemeye yardımcı oldu." incelemesini okuyucularla paylaştı.

TÜRKİYE-LİBYA ENERJİ ANLAŞMASI

Türkiye ile Libya arasında imzalanan doğal gaz-petrol anlaşmasını da haberine taşıyan sitede, "Geçen ay Türkiye, Libya'nın Trablus hükümetiyle Libya kıyılarında petrol ve gaz aramak için bir ön anlaşma imzaladı - araştırmaların Atina'nın Türklerin bulunmaya hakkı olmadığını söylediği Yunanistan'ın güneyindeki sularda yapılıp yapılmayacağını belirtmeden.