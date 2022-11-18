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    • Dünya
    • 18.11.2022 10:05
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    • 18.11.2022 10:48
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    Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Libya fiyaskosu: Dünya basınında alay konusu oldular

    Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, sonuncusu 3 Ekim tarihinde imzalanan Ankara-Libya anlaşmasından bir buçuk ay sonra Trablus'a uçtu. Ancak Dendias'ın ziyareti tam anlamıyla fiyaskoya dönüştü. Trablus'a uçan Dendias, havalimanında BM tarafından kabul edilen hükümetin Dışişleri Bakanı Leyla Menguş'u görünce, uçaktan inmeden doğrudan Bingazi'ye harekett etti. Türkiye ile imzalanan anlaşmaların altından parafı olan Menguş'la görüşmeyi reddeden Dendias'ın düştüğü durum dünya basınında alay konusu oldu. Politico'nun 'Merhaba ve Güle Güle' başlıklı haberinde; yaşanan fiyaskonun Yunanistan-Libya ilişkilerini daha da kötüleştireceği ve Türkiye'nin sahada daha önemli avantajlar kazanacağı değerlendirmesinde bulunuldu.

    Yunanistan’ın Libya fiyaskosu: Alay konusu oldular

    Türkiye'nin son üç yıl içerisinde Libya ile imzaladığı deniz yetki alanları ve hidrokarbon araştırma anlaşmalarıyla köşeye sıkışan Yunanistan, Kuzey Afrika ülkesinde kendine alan açmaya çalışıyor.

    'MERHABA GÜLE GÜLE'
    'Merhaba, güle güle: Yunan bakan Trablus'a indi, sonra uçağı alelacele yeniden havalandı' başlığını seçen Politico, spotta 'Nikos Dendias Trablus'a iner, Libyalı mevkidaşını gözetler ve pilota ayrılmasını söyler' dedi.

    "Bir diplomatik ziyaret ne zaman diplomatik ziyaret değildir? İlgili en iyi politikacı, tekrar uçmadan önce uçağı terk etmediğinde." ifadelerini kullanan site, "Perşembe günü Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Libya'da Trablus'a indiğinde, Türkiye ile yakın bağları olan mevkidaşının kendisini beklediği öğrenildiğinde ve pilota tekrar kalkış emri verdiğinde olan buydu." dedi.

    Yunanistan-Libya ilişkilerine dair değerlendirmelerin yer aldığı kısımda, "Hızlı diplomatik geri dönüş, muhtemelen Yunanistan ile Trablus yönetimi arasında zaten gergin olan ilişkiyi daha da kötüleştirecek." değerlendirilmesinde bulunuldu.

    TÜRKİYE'NİN SAHA BAŞARISI
    Yunanistan'ın geleneksel düşmanı olarak niteledeği Türkiye'nin Libya'daki askeri başarısını vurgulayarak, "Libya yıllardır BM destekli, Fayez al-Sarraj liderliğindeki Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile doğunun Bingazi merkezli diktatörü ve Libya Ulusal Hareketi lideri isyancı General Khalifa Haftar arasında bölünmüş durumda. Ordu (LNA).

        Yunanistan'ın geleneksel düşmanı olan Türkiye'nin UMH ile yakın bağları var ve Ankara ona teçhizat ve istihbarat sağlayarak Haftar'ın başkenti almak için bir yıl süren kampanyasını engellemeye yardımcı oldu." incelemesini okuyucularla paylaştı.

        TÜRKİYE-LİBYA ENERJİ ANLAŞMASI
        Türkiye ile Libya arasında imzalanan doğal gaz-petrol anlaşmasını da haberine taşıyan sitede, "Geçen ay Türkiye, Libya'nın Trablus hükümetiyle Libya kıyılarında petrol ve gaz aramak için bir ön anlaşma imzaladı - araştırmaların Atina'nın Türklerin bulunmaya hakkı olmadığını söylediği Yunanistan'ın güneyindeki sularda yapılıp yapılmayacağını belirtmeden.

        Dendias o sırada Türkiye'yi "Akdeniz bölgesindeki güvenliği daha da istikrarsızlaştırmak ve bölgesel bir hegemonya kurmak için Libya'daki çalkantılı durumu" kullanmakla suçladı." cümleleri dikakt çekti.

        FİYASKOYA DÖNÜŞEN ZİYARET
        Dendias'ın fiyaskoya dönüşen gezisi haberde şu cümlelerle değerlendirildi:
        Dendias bu gezide başlangıçta sadece Bingazi'yi ziyaret etmeyi planlıyordu, ancak Trablus'taki rakip hükümet uğraması konusunda ısrar etti. Diplomatik yetkililere göre Yunan bakan, bir şartla kabul etti: yalnızca Libya Başkanlık Konseyi başkanı ve eski Yunanistan büyükelçisi Mohamed al-Menfi ile görüşmesi. Dendias, Türkiye ile enerji arama anlaşmasını imzalayan Trablus dışişleri bakanı Najla Mangoush ile fotoğraflanmak istemedi.

        Plan A buydu. Uçağı normalde sessiz bir havaalanına indiğinde ve büyük bir fotoğrafçı kalabalığı onu beklerken Dendias'ın hızlı bir B Planına ihtiyacı vardı. Ayrıca beklemek... Mangoush!

        Dendias bir şimşek hızıyla parmağını havada döndürerek bir uçak motorunu taklit etti ve pilota bu özel ziyaretin daha başlamadan bittiğini gösterdi.

        Üst düzey bir Yunan yetkili, Libyalıların "birisi ortaya çıkarsa toplantı yapmaya zorlayacaklarını varsaydıklarını" söyledi. "Kimse bizi kimseyle görüşmeye zorlayamaz."

            TRABLUS İZİN VERMEDİ
            Dendias'ın uçuşu için izin verilmediğine dair detaylar, "Bununla birlikte, işleri daha da garip hale getirmek için, Dendias'ın uçağı Bingazi'ye gitmeden önce asfaltta yaklaşık bir saat beklemek zorunda kaldı çünkü Trablus hava trafik kontrolü uçuş planını onaylamadı.

            Libya dışişleri bakanlığından yapılan açıklamada, "Şaşırtıcı bir durumda... Yunan bakan uçaktan inmeyi reddetti ve hiçbir açıklama yapmadan geldiği yere geri döndü" dedi. Bu davranıştan üzüntü duyduğunu ve Libya'nın egemenliğini korumak için uygun diplomatik önlemleri alacağını da sözlerine ekledi.

            Bu açıklama yayınlandığında, Yunanlılar çoktan Bingazi'ye dönmüştü." cümleleriyle okuyucularla paylaşıldı.

            TRABLUS'A UÇTU
            Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, sonuncusu 3 Ekim tarihinde imzalanan Ankara-Libya anlaşmasından bir buçuk ay sonra Trablus'a uçtu. Yunan bakanın hedefinde Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Menfi ile görüşüp daha sonra savaş ağası Halife Hafter'in kontrol ettiği Bingazi'ye uçmak vardı.

            UÇAKTAN İNMEDİ
            Dendias'ın uçağı Trablus'a indi ancak havalimanında mevkidaşı Leyla Menguş'u görünce Yunan bakan Libya'nın başkentindeki temaslarını iptal etti. Uçaktan inmeyi reddeden Nikos Dendias, doğrudan Bingazi'ye hareket etti.

            Atina yönetimi, Türkiye ile anlaşmalara imza atan Leyla Menguş'un mensup olduğu BM tarafından kabul edilen hükümeti tanımıyor.

            Yunanistan'ın bir numaralı diplomatı Dendias, Twitter hesabından Bingazi havalimanına indikten sonra bir fotoğraf paylaştı, gezisinin 'normal' seyrinde sürdüğünü yazdı.

            YUNAN HAFTER'İ GÖRDÜ
            Yunan medyasında bugün de Libya manşetleri süslüyor. Skai televizyonu, Dendias'ın Tobruk'ta temsilciler meclisi başkanı Akile Salih'le görüşmesinden bir fotoğrafı manşetine taşıdı. 'Libya parlamentosu başkanı Türk-Libya protokolünü kınadı' başlığını atan Skai, Yunan dışişleri bakanının Bingazi'de Halife Hafter'le buluşmasını da haberleştirdi.

                "Yunanistan Libya ile görüşmeye devam etmek istiyor ancak seçilmiş ve halkın gerçek iradesini yansıtan bir hükümetle" diyen Dendias, Hafter'in arkasında olduğu Bingazi yönetimiyle müzakerelere başlayacaklarını açıkladı.

                Uluslararası toplum tarafından kabul edilmeyen Halife Hafter ise, Türk askerlerinin Libya'dan ayrılmasını isteyen açıklamasını yineledi. Skai televizyonu, Hafter'in de Türkiye ile yapılan mutabakatları açıkça kınadığını ve Türk askeri varlığına dair sert sözler sarfettiğini yazdı.

                'FOUL PLAY' DİYE TANIMLADILAR
                Dendias, Trablus'taki olay için mevkidaşı Leyla Menguş'un havalimanında bekleyerek kendisini görüşmeye zorladığını ileri sürdü. Atina tarafı, tanımadığı Trablus hükümetini söz konusu görüşme girişimiyle Yunanistan tarafından kabul edilmesini sağlamaya çalışmakla suçluyor.

                Skai'ye konuşan Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Leyla Menguş'un havalimanında beklemesi için birinin arkasından iş çevirmek anlamına gelen 'foul play' ifadesini kullandı.

                Ta Nea gazetesinin bugünkü manşeti tamamen Libya gezisine ayrılmış durumda. 'Kaba şantajın vahşi arka planı' manşetini atan Ta Nea, bir diğer haberinde Dendias-Hafter görüşmesini aktardı.

                TRABLUS HAVA SAHASI KAPALI
                Kathimerini gazetesi, 'Dendias Bingazi'de Hafter'le buluştu-Türkiye ve Libya arasındaki protokol açık şekilde kınandı' başlığını attı, diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde 'mareşal' Hafter'in ülkedeki Türk askerlerine karşı sert sözler söylediğini belirtti.

                Bir başka haberinde 'Dendias: Yunanistan Libya'nın 'seçilmiş hükümeti'yle görüşmeye devam edecek' diyen gazete, Yunan dışişleri bakanının Trablus'tan Bingazi'ye Malta hava sahasını kullanarak uçtuğunu, Trablus yönetiminin hava sahasını Dendias'ın uçağına kapattığını savundu.

                ŞANTAJ YALANI
                CNN Yunanistan ise, internet sitesinde 'Türkiye-Libya anlaşmasını tanıtmayı deneyen şantaj girişimi-Atina'dan kararlı yanıt' başlığını tercih etti.

                    Ethnos gazetesi, 'Dayanıklı sinirler için jeopolitik poker: Libya'da eşi benzeri görülmemiş olay! Türkiye çalkantısı ve Atina'nın çınlayan yanıtı' manşetiyle okurlarının karşısına çıktı.

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                    Haberler Dünya Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Libya fiyaskosu: Dünya basınında alay konusu oldular
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