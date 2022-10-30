Türkiye-Libya anlaşması Yunanistan ve Mısır'da hazımsızlık yapmıştı! Mısır Dışişleri Bakanı Şukri'den küstah söylemler

'TÜRKİYE İLE TEMASLARI DURDURDUK'
Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Türkiye'nin Libya ile uluslararası hukuktan doğan haklarından yaptığı yasal anlaşmayı kabul etmeyerek, görüşmelerin iki turdan sonra "Türkiye'nin Libya politikasında bir değişiklik olmadığı" gerekçesiyle askıya alındığını söyledi.
NELER OLMUŞTU?
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan oluşan heyet, 3 Ekim'de Libya'nın başkenti Trablus'a günübirlik resmi bir ziyaret gerçekleştirmişti. Libyalı yetkililer ile görüşmeler yapılmış ve Libya tarafı ile hidrokarbonlar ve protokol alanlarındaki mutabakat muhtıraları imzalanmıştı.