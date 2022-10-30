Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 30.10.2022 18:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.10.2022 18:40
    ABONE OL

    Türkiye-Libya anlaşması Yunanistan ve Mısır'da hazımsızlık yapmıştı! Mısır Dışişleri Bakanı Şukri'den küstah söylemler

    Türkiye-Libya arasında imzalanan tarihi hidrokarbon anlaşması dünyada büyük yankı uyandırırken Mısır ve Yunanistan'da büyük bir hazımsızlığa neden olmuştu. Son olarak konuyla ilgili konuşan Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri küstah söylemlere imza attı.Samih Şukri, Türkiye'nin Libya ile uluslararası hukuktan doğan haklarından yaptığı yasal anlaşmayı kabul etmeyerek, görüşmelerin iki turdan sonra "Türkiye'nin Libya politikasında bir değişiklik olmadığı" gerekçesiyle askıya alındığını söyledi.

    Mısır Dışişleri Bakanı Şukri’den küstah söylemler

    Türkiye-Libya arasında imzalanan hidrokarbon anlaşması dünyada büyük yankı uyandırırken Mısır ve Yunanistan'ı rahatsız etmişti.



    'TÜRKİYE İLE TEMASLARI DURDURDUK'
    Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Türkiye'nin Libya ile uluslararası hukuktan doğan haklarından yaptığı yasal anlaşmayı kabul etmeyerek, görüşmelerin iki turdan sonra "Türkiye'nin Libya politikasında bir değişiklik olmadığı" gerekçesiyle askıya alındığını söyledi.



    NELER OLMUŞTU?
    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan oluşan heyet, 3 Ekim'de Libya'nın başkenti Trablus'a günübirlik resmi bir ziyaret gerçekleştirmişti. Libyalı yetkililer ile görüşmeler yapılmış ve Libya tarafı ile hidrokarbonlar ve protokol alanlarındaki mutabakat muhtıraları imzalanmıştı.



        Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Trablus'ta Libya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Necla Manguş ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, Türkiye ile Libya arasındaki iki anlaşmaya dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:



        "AKDENİZ'İ BARIŞ DENİZİ'NE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ"
        Hidrokarbonlar alanlarında mutabakat muhtıralarını imzaladık. Arkadaşlarımız üzerinde müzakere etmeye devam ediyorlar. Bugün inşallah gaz alanında da bir mutabakat muhtırasını imzalayarak dönmüş olacağız ama çok sayıda taslak belgeler var. Bu belgeler üzerinde müzakerelerimizi yapıcı bir şekilde sürdürüyoruz. İlişkilerimizin hukuki zeminini güçlendirecek ve iki ülke arasındaki bağları güçlendirecek bu anlaşmaları da bir sonraki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısında imzalamayı düşünüyoruz.



        YUNANİSTAN'IN KABUSU GERÇEK OLMUŞTU
        Türkiye'nin kritik enerji hamlesi, Yunan medyasında geniş yer bulmuştu. Yunan haber sitesi in.gr, provokasyon kokan bir başlıkla gelişmeyi manşetten duyurdu. Çok okunan haber portalı, anlaşmayla ilgili "Türkiye gerilimi tırmandırıyor: "Erdoğan'ın yeni yasadışı Türk-Libya 'muhtırası' ile tehlikeli 'oyunları'" başlığını attığı haberde, "Recep Tayyip Erdoğan'ın katılması beklenen Prag Zirvesi'ne iki gün kala Türkiye, hidrokarbonlar konusunda yeni bir Türk-Libya 'işbirliği mutabakatı' imzalayarak gerilimi tırmandırmaya devam ediyor" ifadeleri kullanıldı. Haberde, Ankara'nın bu yeni hamlesinin, Atina'dan sert bir tepkiyle karşılandığı ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın Mısırlı mevkidaşı Soukry ile telefon görüşmesi yaparak Libya'daki gelişmeleri görüştüğü ileri sürüldü. Ayrıca Nikos Dendias, Pazar günü Mısır hükümetiyle istişarelerde bulunmak üzere Kahire'ye gidecek.



            "ATİNA'DA DİPLOMATİK ATEŞ"
            Kışkırtıcı manşetleriyle öne çıkan To Vima gazetesi ise, "Yeni Türk-Libya mutabakatı için Atina'da diplomatik 'ateş'" başlığını attı. To Vima'nın manşetten verdiği haberde, Türk ve Libya şirketleri arasında denizde ve karada arama ve sondaj için imzalanan anlaşmanın "yasadışı" olduğu ileri sürüldü.



            "MİÇOTAKİS YAPILABİLECEK TÜM HATALARI YAPTI"
            I Avgi gazetesi ise, "Libya üzerinden yeni gerilim" başlığını attığı haberinde, Yunan Başbakan Miçotakis'i eleştirdi. Kaki Ball imzalı haberde, "Miçotakis hükümeti Türk-Libya anlaşması konusunda yapılabilecek tüm hataları yaptı. BM'de masaya yatırıldığında uyuyakaldı, anlaşmanın önemini küçümsedi. Sonra Türkiye'ye karşı görünen her Libyalı savaş ağasıyla ittifak kurdu ve ortada bırakıldı."
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Togg ilan sayfalarını hareketlendirdi!
            Haberler Güncel Türkiye-Libya anlaşması Yunanistan ve Mısır'da hazımsızlık yapmıştı! Mısır Dışişleri Bakanı Şukri'den küstah söylemler
                SON DAKİKA