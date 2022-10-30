Türkiye-Libya anlaşması Yunanistan ve Mısır'da hazımsızlık yapmıştı! Mısır Dışişleri Bakanı Şukri'den küstah söylemler





YUNANİSTAN'IN KABUSU GERÇEK OLMUŞTU

Türkiye'nin kritik enerji hamlesi, Yunan medyasında geniş yer bulmuştu. Yunan haber sitesi in.gr, provokasyon kokan bir başlıkla gelişmeyi manşetten duyurdu. Çok okunan haber portalı, anlaşmayla ilgili "Türkiye gerilimi tırmandırıyor: "Erdoğan'ın yeni yasadışı Türk-Libya 'muhtırası' ile tehlikeli 'oyunları'" başlığını attığı haberde, "Recep Tayyip Erdoğan'ın katılması beklenen Prag Zirvesi'ne iki gün kala Türkiye, hidrokarbonlar konusunda yeni bir Türk-Libya 'işbirliği mutabakatı' imzalayarak gerilimi tırmandırmaya devam ediyor" ifadeleri kullanıldı. Haberde, Ankara'nın bu yeni hamlesinin, Atina'dan sert bir tepkiyle karşılandığı ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın Mısırlı mevkidaşı Soukry ile telefon görüşmesi yaparak Libya'daki gelişmeleri görüştüğü ileri sürüldü. Ayrıca Nikos Dendias, Pazar günü Mısır hükümetiyle istişarelerde bulunmak üzere Kahire'ye gidecek.