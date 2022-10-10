Yunanistan muhalefet partisi PASOK lideri Nikos Androulakis'den hadsiz söylemler!





PASOK Başkanı Nikos Androulakis, ülkede yayın yapan MEGA televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Türkiye ile yaşanan krize değindi. Androulakis, "Türkiye meselesini iki farklı durumdan okuyabiliriz. Birincisi Türkiye'nin iç durumu ile alakalı. Erdoğan, uzun yıllardır uğraşları sonucu kendine bir rejim yarattı. Ancak şu anda seçimler risk altında. Erdoğan'ın tehlikede olması ise hem halkı hem de komşu ülkeler için oldukça tehlikelidir" dedi.