Libya'dan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'tan tepki! Uçaktan inmedi

Açıklamada, "Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın geçen günlerde Libya devletinin çıkarları aleyhinde benimsediği kaba politikalara, pozisyonlara ve Libya'nın egemenliğine ve halkının özlemlerine ilişkin dengesiz açıklamalarına rağmen Libya Dışişleri Bakanlığı kendilerine 17 Kasım 2022'de Trablus'u ziyaret etme izni verdi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Uluslararası diplomatik usullere göre Libya Dışişleri Bakanı kendisini beklemekteydi ancak Yunanistan Dışişleri Bakanı uçaktan inmeyi reddederek hiçbir açıklama yapmadan geldiği gibi geri gitti. Yunan Bakan'ın bu davranışını esefle karşılıyoruz. Dışişleri Bakanlığı Libya Devleti'nin prestijini ve egemenliğini koruyan uygun diplomatik önlemler alacaktır."

Dendias'ın bugün Trablus'ta Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Menfi ile görüşmesi ve daha sonra Bingazi'ye geçerek Tobruk'taki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile görüşmesi bekleniyordu.

LİBYA YUNAN MASLAHATGÜZARI BAKANLIĞA ÇAĞIRDI

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Sözcüsü Muhammed Hammude, yaptığı açıklamada, Dendias'ın tutumuna tepki olarak Yunanistan'ın Trablus'taki maslahatgüzarının Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını, Libya'nın Atina'daki maslahatgüzarının da istişare için geri çekilmesi kararı alındığını söyledi.

"YUNANİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI'NIN TUTUMU, LİBYA HALKINA HAKARETTİR"

Yunan Bakan'ın bu tutumunun Libya hükümetince esefle karşılandığını ve bununla ilgili atılacak diğer adımları henüz açıklamayacaklarını aktaran Hammude, "Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın bugün takındığı tutum Libya halkına ve hükümetine hakarettir." ifadelerini kullandı.

Hammude, Dendias'ın uçağının Libya'nın doğusundaki Bingazi kentine gittiğini sözlerine ekledi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Dendias, Libya Dışişleri Bakanı Necla Menguş'un havaalanına kendisini karşılamak için gelmesi nedeniyle ziyareti iptal etti. Yunanistan basınında ayrıca Libya'nın Dendias'ın uçağının uçuş planını onaylamadığı için Trablus'tan Bingazi'ye Malta üzerinden gittiği kaydedildi.