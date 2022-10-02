Başkan Erdoğan'ın talimatı sonrası bakanlar Libya'da!

PROFESYONEL ORDU İÇİN ZEMİN OLUŞTURULDU

Sivillerin güvenli şekilde evlerine dönmesinin önü açıldı. Libya'da profesyonel bir ordunun kurulması için zemin oluşturuldu. Türkiye'nin desteği ile Libya'da siyasi çözüm için de zemin sağlandı.

5 Şubat 2021'de Dibeybe'nin Başbakanlığı'nda Libya'da 2014'ten beri ilk birleşik hükümet kuruldu. Sonraki süreçte Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'nin Başbakan olarak atadığı Fethi Başağa'ya bağlı güçlerin başlattığı gerginlik seçimlere de yansıdı.

TÜRKİYE TARAFLARLA GÖRÜŞTÜ, SİYASİ İSTİKRAR İÇİN ÇABA GÖSTERDİ

Aralık 2021'de yapılması gereken seçimler gerçekleştirilemedi. Ancak Türkiye, her fırsatta meşru hükümete desteğini yineledi, Libya'da siyasi istikrar için çaba sarf edeceğini vurguladı.