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    • 02.10.2022 23:19
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    • 03.10.2022 15:15
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    Başkan Erdoğan'ın talimatı sonrası bakanlar Libya'da!

    Son dakika haberi! Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'den üst düzey bir heyetin Libya'ya resmi ziyaret gerçekleştireceğini bildirmişti. Başkan Erdoğan'ın talimatı ile Türkiye'den giden ve aralarında bakanların da bulunduğu heyet Libya'ya ulaştı. Libya'da düzenlenecek resmi ziyarette bölgesel meselelerin ele alınması öngörülüyor. İşte kritik ziyaretin perde arkası ve Türkiye'nin Libya'daki rolü.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Türkiye’den Libya çıkarması!
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    Başkan Erdoğan'ın talimatı ile, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın'dan oluşan heyet, günübirlik resmi ziyaret için Libya'nın başkenti Trablus'a vardı.


    KRİTİK ZİYARETİN PERDE ARKASI ORTAYA ÇIKTI | VİDEO İZLE

    Heyetin, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Yunus el-Menfi, Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcıları Abdullah el-Lafi ve Musa el-Koni, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Mişri'yle bir araya gelmesi ve heyet üyelerinin mevkidaşlarıyla da ayrı ayrı görüşmeler yapması bekleniyor.

    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Libya Dışişleri Bakanı Necla Manguş'la ikili görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı yapacağı bildirildi.

        Ziyaret sırasında ülkedeki seçimlerin bir an önce düzenlenmesi, bu çerçevede ihtiyaç duyulan hukuki altyapı çalışmalarına ilişkin gelişmeler, ikili ilişkiler ve Libya ile 2019'da imzalanan Güvenlik ve Askeri İşbirliği ile Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Mutabakat Muhtıraları çerçevesinde sürdürülen iş birliği konularının da ele alınması bekleniyor.

        Diplomatik kaynaklar, Libya'da istikrarın korunması, ulusal uzlaşı temelinde başkanlık ve parlamento seçimlerinin bir an evvel gerçekleştirilmesi amacıyla ilgili tüm kurumların somut bir plan etrafında birleşmelerinin ziyaret gündeminde öncelikli yer taşıdığına işaret ediyor.

        Heyetin, Trablus'un Tacura bölgesinde Trablus Büyükelçiliği yerleşkesinin inşası için Libya makamlarınca tahsis edilen araziyi de ziyaret etmesi öngörülüyor.

        Trablus'ta temaslarının ardından heyetin akşam saatlerinde Ankara'ya dönmesi bekleniyor.

            TÜRKİYE'NİN LİBYA'DAKİ ROLÜ
            Libya'da kötüye giden tablo Türkiye'nin attığı adımlarla değişti. İki ülke arasında 27 Kasım 2021'de iki anlaşma imzalandı. Bu anlaşmalarla Türkiye meşru hükümete destek verdi. Darbeci Hafter güçleri karşısında, Birleşmiş Milletler tarafından tanınan meşru hükümetten yana tavır alındı.

            Önce başkent Trablus'un dış mahallelerine kadar yaklaşan darbeciler uzaklaştırıldı, ardından da deniz yetki alanlarının belirlenmesi bölge üzerinde emelleri olan ülkelere önemli bir mesaj oldu. Hem bölgede hem de Libya'da dengeler kalıcı bir şekilde değişti.

            PROFESYONEL ORDU İÇİN ZEMİN OLUŞTURULDU
            Sivillerin güvenli şekilde evlerine dönmesinin önü açıldı. Libya'da profesyonel bir ordunun kurulması için zemin oluşturuldu. Türkiye'nin desteği ile Libya'da siyasi çözüm için de zemin sağlandı.

            5 Şubat 2021'de Dibeybe'nin Başbakanlığı'nda Libya'da 2014'ten beri ilk birleşik hükümet kuruldu. Sonraki süreçte Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'nin Başbakan olarak atadığı Fethi Başağa'ya bağlı güçlerin başlattığı gerginlik seçimlere de yansıdı.

            TÜRKİYE TARAFLARLA GÖRÜŞTÜ, SİYASİ İSTİKRAR İÇİN ÇABA GÖSTERDİ
            Aralık 2021'de yapılması gereken seçimler gerçekleştirilemedi. Ancak Türkiye, her fırsatta meşru hükümete desteğini yineledi, Libya'da siyasi istikrar için çaba sarf edeceğini vurguladı.

            BAŞKAN ERDOĞAN AKİLE SALİH'İ KABUL ETMİŞTİ
            Bu kapsamda Başkan Recep Tayyip Erdoğan Libya'da hükümetin temsilcileri ile sık sık bir araya geldi. Gerginliğin diğer tarafı Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'i Beştepe'de kabul etti.

                TÜRKİYE'DEN LİBYA'NIN İMARINA DESTEK
                Türkiye, Libya'da siyasi istikrarın sağlanması çabalarının yanı sıra Libya halkının refahı için bir gayret gösteriyor.

                PROJELER İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
                Doğalgaz başta olmak üzere enerji altyapısı ve yeni iş birliği alanları, elektrik santralleri, şehirlerin yeniden imar gibi konulardaki projelerin bir kısmı hayata geçirildi. Bir kısmı için ise görüşmeler devam ediyor.

                TÜRKİYE İLE ANLAŞMA YAPILAN BÖLGELERDE KEŞFEDİLMEMİŞ PETROL
                Libya Ulusal Birlik Hükümeti Petrol Bakanı Muhammed Avn, 20 Eylül'de yaptığı açıklamada ülkesinde petrol çıkma ihtimali olan bölgelerin yüzde 40'ında henüz arama faaliyeti yapılmadığını söyledi. Arapça yayın yapan Londra Merkezli Şark el-Avsat Gazetesine verdiği mülakatta Avn, Libya'nın kara ve denizlerinde yeni petrol alanlarının bulunması için araştırma ve keşif faaliyetlerinin yapılacağını, buna bağlı olarak yabancı petrol şirketlerinin de Libya'ya dönebileceğini kaydetti.

                Avn, "Petrol bulunması ihtimali yüksek olan alanların yüzde 40'ında henüz arama ve keşif faaliyeti yapılmadı. Söz konusu bölgelerin içinde, Libya-Türkiye Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Anlaşması kapsamında Libya'nın payına düşen bölgeler de yer alıyor." ifadelerini kullandı.

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