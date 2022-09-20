Libya'dan keşfedilmemiş petrol açıklaması: Yüzde 40’ında henüz arama faaliyeti yapılmadı

6'lı masanın ortak görüşe varamadığı Libya konusunda Türkiye'nin tezlerindeki haklılığı bir kez daha ortaya çıktı.
YÜZDE 40'INDA HENÜZ ARAMA FAALİYETİ YAPILMADI
Libya Ulusal Birlik Hükümeti Petrol Bakanı Muhammed Avn, ülkesinde petrol çıkma ihtimali olan bölgelerin yüzde 40'ında henüz arama faaliyeti yapılmadığını söyledi.
Avn, "Petrol bulunması ihtimali yüksek olan alanların yüzde 40'ında henüz arama ve keşif faaliyeti yapılmadı. Söz konusu bölgelerin içinde, Libya-Türkiye Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Anlaşması kapsamında Libya'nın payına düşen bölgeler de yer alıyor." ifadelerini kullandı.