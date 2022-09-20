Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 20.09.2022 10:25
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.09.2022 10:39
    ABONE OL

    Libya'dan keşfedilmemiş petrol açıklaması: Yüzde 40’ında henüz arama faaliyeti yapılmadı

    Son dakika haberi! CHP'nin ABD ve enerji baronlarının sözcülüğünü yaptığı Libya-Türkiye Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Anlaşması'nın önemi bir kez daha ortaya çıktı. Libya Ulusal Birlik Hükümeti Petrol Bakanı Muhammed Avn, ülkesinde petrol çıkma ihtimali olan bölgelerin yüzde 40’ında henüz arama faaliyeti yapılmadığını söyledi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Libya’dan keşfedilmemiş petrol açıklaması!

    6'lı masanın ortak görüşe varamadığı Libya konusunda Türkiye'nin tezlerindeki haklılığı bir kez daha ortaya çıktı.

    YÜZDE 40'INDA HENÜZ ARAMA FAALİYETİ YAPILMADI
    Libya Ulusal Birlik Hükümeti Petrol Bakanı Muhammed Avn, ülkesinde petrol çıkma ihtimali olan bölgelerin yüzde 40'ında henüz arama faaliyeti yapılmadığını söyledi.

    Arapça yayın yapan Londra Merkezli Şark el-Avsat Gazetesine verdiği mülakatta Avn, Libya'nın kara ve denizlerinde yeni petrol alanlarının bulunması için araştırma ve keşif faaliyetlerinin yapılacağını, buna bağlı olarak yabancı petrol şirketlerinin de Libya'ya dönebileceğini kaydetti.

    Avn, "Petrol bulunması ihtimali yüksek olan alanların yüzde 40'ında henüz arama ve keşif faaliyeti yapılmadı. Söz konusu bölgelerin içinde, Libya-Türkiye Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Anlaşması kapsamında Libya'nın payına düşen bölgeler de yer alıyor." ifadelerini kullandı.

        6'LI MASADA LİBYA ÇELİŞKİSİ
        6'lı masanın ortağı İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmaları devam ederken "Akdeniz'de, herkes gaz arıyor bir tek biz arayamıyoruz" demiş ittifak ortağı CHP ise "Akdeniz'de ne işimiz var?" diyerek Libya tezkeresine hayır oyu vermişti.

        İNCE DE "LİBYA'DA NE İŞİMİZ VAR" DİYENLERLE YOLUMUZ AYIRIYORUM DİYEREK İSTİFA ETMİŞTİ
        Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce CHP'den istifa ederken "'Libya'da ne işimiz var' diyenlerle yolumu ayırıyorum" şeklindeki açıklamada bulunmuştu.

        CHP'NİN LİBYA TUTARSIZLIĞI | VİDEO İZLE


        CHP'NİN LİBYA TUTARSIZLIĞI
        Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'Libya'da ne işimiz var?' demiş, Türk gemileri bölgedeyken "Doğu Akdeniz'de neden yokuz?" açıklamasını yapmıştı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Binomo
        Haberler Güncel Libya'dan keşfedilmemiş petrol açıklaması: Yüzde 40’ında henüz arama faaliyeti yapılmadı
            SON DAKİKA