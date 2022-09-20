Libya'dan keşfedilmemiş petrol açıklaması: Yüzde 40’ında henüz arama faaliyeti yapılmadı

İNCE DE "LİBYA'DA NE İŞİMİZ VAR" DİYENLERLE YOLUMUZ AYIRIYORUM DİYEREK İSTİFA ETMİŞTİ

Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce CHP'den istifa ederken "'Libya'da ne işimiz var' diyenlerle yolumu ayırıyorum" şeklindeki açıklamada bulunmuştu.

CHP'NİN LİBYA TUTARSIZLIĞI | VİDEO İZLE



CHP'NİN LİBYA TUTARSIZLIĞI

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'Libya'da ne işimiz var?' demiş, Türk gemileri bölgedeyken "Doğu Akdeniz'de neden yokuz?" açıklamasını yapmıştı.