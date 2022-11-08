Donald Trump dönüş için hazır! "Büyük duyuru" için tarih verdi

ABD'de 8 Kasım'da düzenlenecek Kongre ara seçimlerinde 100 koltuklu Senato'da çoğunluğun hangi partide olacağını 7 eyaletteki sonuçlar belirleyecek.
YÜZDE 20'Sİ ASKER KÖKENLİ
Pew Araştırma Merkezi'nin yaklaşık 1000 adayın kampanya sitesi, resmi biyografisi, kamu açıklamaları ve medyada çıkan haberler üzerinden yaptığı araştırmaya göre, Kongre koltuğuna talip ara seçim adaylarının yaklaşık yüzde 20'si ABD ordusunda görev yapmış asker kökenli.
Kongrenin Temsilciler Meclisi kanadı adaylarının yüzde 22'sini "belli düzeyde ABD ordusu deneyimine sahip" gaziler oluştururken, Senato adaylarında ise bu oran yüzde 16 civarında bulunuyor.
CUMHURİYETÇİ PARTİ'YE HÜCUM
Ülke genelinde çoğu Kongre veya eyalet valiliklerine talip asker kökenli adayların yaklaşık üçte ikisi Cumhuriyetçi Parti saflarından yarışa katılıyor ve adayların çoğunu erkekler oluşturuyor.