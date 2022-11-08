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    • Dünya
    • 08.11.2022 08:56
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    • 08.11.2022 09:21
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    Donald Trump dönüş için hazır! "Büyük duyuru" için tarih verdi

    ABD'de kritik ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin Senato'da ve Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu yakalaması bekleniyor. Partinin muhtemel başarısı, eski ABD Başkanı Donald Trump'ı da heyecanlandırmış durumda. Adaylık için nabız yoklayan Trump, 15 Kasım'da Florida'da "büyük bir duyuru" yapacağını açıkladı. Eski Başkan'ın adaylığını açıklaması bekleniyor.

    Trump büyük duyuru için tarih verdi

    ABD'de 8 Kasım'da düzenlenecek Kongre ara seçimlerinde 100 koltuklu Senato'da çoğunluğun hangi partide olacağını 7 eyaletteki sonuçlar belirleyecek.

    YÜZDE 20'Sİ ASKER KÖKENLİ
    Pew Araştırma Merkezi'nin yaklaşık 1000 adayın kampanya sitesi, resmi biyografisi, kamu açıklamaları ve medyada çıkan haberler üzerinden yaptığı araştırmaya göre, Kongre koltuğuna talip ara seçim adaylarının yaklaşık yüzde 20'si ABD ordusunda görev yapmış asker kökenli.

    Kongrenin Temsilciler Meclisi kanadı adaylarının yüzde 22'sini "belli düzeyde ABD ordusu deneyimine sahip" gaziler oluştururken, Senato adaylarında ise bu oran yüzde 16 civarında bulunuyor.

    CUMHURİYETÇİ PARTİ'YE HÜCUM
    Ülke genelinde çoğu Kongre veya eyalet valiliklerine talip asker kökenli adayların yaklaşık üçte ikisi Cumhuriyetçi Parti saflarından yarışa katılıyor ve adayların çoğunu erkekler oluşturuyor.

        Toplam 191 Kongre adayı gaziden sadece 16'sını "askeri deneyimi" olan kadınlar oluştururken, Illinois'ten Demokrat Tammy Duckworth Senatoya aday olan tek kadın gazi olarak öne çıkıyor.

        VALİLİK İÇİN YARIŞIYORLAR
        Eyalet valilikleri düzeyinde ise 72 adaydan 6'sı Cumhuriyetçi, 4'ü de Demokrat Partiden olmak üzere 10 asker kökenli aday ara seçimlerde yarışıyor.

        Bunların arasından Wyoming Valiliği için Demokrat Parti'den yarışan Theresa Livingson, ABD Hava Kuvvetlerinde 9 yıl görev yapmış tek asker kökenli kadın vali adayı olarak göze çarpıyor.

            Kayıtlı seçmenlerin yüzde 53'ü, asker kökenli adaylara, Kongrede partizanlıktan uzak siyasi iki kanat arasında çalışma ve iş birliğini geliştireceğine inandığı için daha sıcak bakıyor.

            AŞIRI SAĞ İDEOLOJİLERE SAHİP
            Siyasi analistler ise yarın ara seçimlere katılacak asker kökenli adayların birçoğunun aşırı sağ ideolojilere sahip olduğuna, dış politika konusunda ise Demokratların genel tutumunun aksine müdahaleci olmayan pozisyonda bulunduklarına işaret ediyor.

            ABD seçmeninin tarihsel olarak gazi kökenli adaylara önem verdiği, özellikle 2. Dünya Savaşı sonrası ile Soğuk Savaş döneminde Kongredeki asker kökenli seçilmişlerin oranının zirve yaptığı kayıtlarda bulunuyor.

            1967'de Temsilciler Meclisi'nin yüzde 75'i orduda görev yapmış milletvekillerinden oluşurken, 1975'te yüzde 81 ile asker gazisi senatörlerin oranı ülke tarihinde en üst seviyeye çıkmıştı.

            'BÜYÜK DUYURU' YAPACAK
            Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2024 başkanlık seçimlerine ilişkin 15 Kasım'da Florida'da "büyük bir duyuru" yapacağını açıkladı.

            Trump, 8 Kasım'da düzenlenecek ara seçimler öncesi son mitingini Ohio eyaletinde yaptı.

                Cumhuriyetçilerin ara seçimlerde şansının yüksek olduğunu belirten Trump, "Senatoyu ve Temsilciler Meclisini geri alacağız. En nihayetinde 2024'te muhteşem güzellikteki Beyaz Saray'ı da geri alacağız." ifadesini kullandı.

                OHİO'DA AÇIKLAYACAKTI
                Trump, ara seçimlerin "hayati önemde olduğuna" işaret ederek, "Bugün, bu güzel seçimlerin önüne geçmek istemiyorum. 15 Kasım'da Florida Palm Beach'de büyük bir duyuru yapacağım." dedi.

                Amerikan basınında Trump'ın Ohio'daki mitingde 2024 başkanlık seçimlerinde aday olacağını duyurmayı düşündüğü öne sürülmüştü.

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