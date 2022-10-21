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    • Dünya
    • 21.10.2022 10:43
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    • 21.10.2022 11:02
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    ABD Başkanı Joe Biden bu kez boşlukla konuştu

    ABD Başkanı Joe Biden anlamsız hareketlerine bir yenisini daha ekledi. Joe Biden katıldığı bir açılışta boşlukla sohbet etti. Biden daha sonra yönünü şaşırsa da kürsüden inmeyi başardı.

    takvim.com.tr
    Bu kez boşlukla konuştu

    ABD Başkanı Joe Biden canlı yayınlarda yaptığı anlamsız hareketlere bir yenisini daha ekledi.

    JOE BIDEN BOŞLUKLA KONUŞTU
    Daha önce kameralar karşısında uyuyan, oğlunun nerede olduğunu hatta başkan olduğunu bile unutan ABD Başkanı Joe Biden bu kez boşlukla konuştu.

    YÖNÜNÜ ŞAŞIRDI
    9 yıl önce tıkılan Pensilvanya Fern Hollow Köprüsü'nün tamiratının bitmesinin ardından açılışa katılan ABD Başkanı Joe Biden konuşması bittikten sonra arkasına dönen Biden, boşlukla konuştu.

    Daha sonra yönünü şaşıran Biden sonunda kürsüden inmeyi başardı.

    BIDEN'IN SON DÖNEMDE İMZA ATTIĞI BOMBALARDAN BAZILARI
    Biden kendisinin başkan olduğunu unutmasından, canlı yayında uyumaya ve defalarca kez kürsüde yaptığı hayali tokalaşmaya kadar biçok olay yaşayan Biden son olarak ölen kongre üyesinin nerede olduğunu sordu.

    OĞLUNUN NEREDE ÖLDÜĞÜNÜ UNUTTU
    Biden geçtiğimiz hafta Colorado'da yaptığı bir konuşmada yanlışlıkla oğlu Beau Biden'ın 'Irak'ta hayatını kaybettiğini' söyledi.

    Biden, konuşmasında "Bunu bir erkek babası olarak söylüyorum, kayda değer bir hizmet madalyası olan Bronz Yıldız'ı kazandı ve Irak'ta hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

    2015 YILINDA ABD'DE HAYATINI KAYBETTİ
    Biden'ın oğlu Beau Biden 2015 yılında kanserden hayatını kaybetmişti.

    Beau Biden, son olarak Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Irak'ta 2008 yılında görev yapan Biden, öldüğünde 46 yaşındaydı.

    "JACKİE NEREDE?"
    ABD Başkanı Biden Beyaz Saray'da verdiği bir konferans sırasında geçtiğimiz Ağustos ayında ölen Cumhuriyetçi Indiana Temsilcisi Jackie Walorski'ye seslendi.

        Biden üyenin öldüğünü unuttarak "Jackie, burada mısın? Jackie nerede?" diye sordu.

        Oysaki Biden o üye için taziye mesajı da yayımlamıştı.

        İşte o mesaj;

        Biden eçtiğimiz ay Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul Toplantıları için New York'ta bulunan ABD Başkanı Joe Biden "Küresel Fon'un Yedinci İkmal Konferansı" adlı bir konuşma yaptı.

        JOE BIDEN'DAN KONUŞMA SONRASI TUHAF HAREKETLER | VIDEO

        KONUŞMA SONRASI TUHAF HAREKETLER
        ABD Başkanı Joe Biden, Küresel Fon'a 6 milyar dolar bağışta bulunacakları taahhüdünde bulunurken, konuşma sonrası yaptığı tuhaf hareketler gündem oldu.



        NEREDE OLDUĞUNU UNUTTU
        Konuşmasını sonlandıran Joe Biden alkışlarla kürsüden ayrılırken bir anda durmaya başladı. Robot figürlerini andıran hareketler sergileyen ABD Başkanı sosyal medyada alay konusu oldu.

        ABD medyasındaki haberlerde bu anlar için 'kaybolmuş gibi göründüğü ve duyulmayan bir şey söylediği görülebiliyor' denildi.

        BOŞLUKLA TOKALAŞMIŞTI
        Daha önce de benzer görüntülerin ortaya çıkmasına neden olan Biden, bir konuşmasının ardından boşlukla tokalaşmıştı.

        İLGİNÇ SORU: ŞİMDİ NE YAPIYORUM?
        ABD Başkanı Joe Biden'ın gafları saymakla bitmiyor. Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'na ulaşan Biden uçaktan indikten sonra bir yetkiliye sorduğu "Şimdi ne yapıyorum" sorusu dikkat çekmişti.


        KAYBETTİĞİ SANDIĞI MASKESİ CEBİNDEN ÇIKMIŞTI
        Georgia eyaletinde bir konuşma gerçekleştireceği sırada ABD Başkanı Biden, 30 saniye kadar bir süre maskesini aradı. Biden, aradığı maskeyi sonunda cebinde bulmuştu.



            PROMTER BOMBASI
            Biden'ın bir prompterdan okuduğu gündem mesajları sırasında gerçekleşti. Canlı yayında prompterdan yazılanları okuyan Biden prompterda bulunan 'Alıntıyı sonlandır' 'Satırı tekrarla' şeklindeki notlarını da yanlışlıkla okumuştu.


            2 DAKİKALIK AÇIKLAMA İÇİN 8 TALİMAT
            Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada talimat listesi ifşa olmuştu. ABD Başkanı'nın yapması gereken talimatlar ve açıklamalar madde madde yazılmıştı. Biden ve Beyaz Saray konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınmıştı.


            Talimat kağıdında şunlar yazıyordu:

            Roosevelt Odası'na gireceksin ve katılımcılara merhaba diyeceksin.

            Oturacaksın.

            Basın mensupları gelecek.

            Sen 2 dakika brifing vereceksin.

            Basın mensupları odadan çıkacak.

            Liz Schuler'e bir soru soracaksın. (Hatırlatma: Liz çevrimiçi olarak toplantıya katılacak)

            Katılımcılara teşekkür edeceksin.

            Katılımcılara teşekkür edip odadan çıkacaksın.



            BAŞKAN OLDUĞUNU UNUTTU
            Biden, Mart ayında koronavirüs salgını ile alakalı Beyaz Saray'da ulusa sesleniş konuşmasında ilginç bir açıklamaya imza atmıştı. Biden, konuşmasının bir bölümünde kendisinin ABD Başkanı olduğunu unutmuş. Amerika'nın başkanının, Kamala Harris olduğunu ifade etmişti.

            TRUMP 'BUNAK' DEMİŞTİ
            Dünyanın en yaşlı başkanlarından biri olan 79 yaşındaki Biden'ın akıl sağlığı daha önce ABD gündeminde defalarca kez tartışma konusu oldu. Eski Başkan Donald Trump Biden'a seçim kampanyasında 'bunak' demiş ve bilişsel teste girmesi haline sınıfta kalacağını öne sürmüştü.

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            Bu kez boşlukla konuştu
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