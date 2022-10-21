ABD Başkanı Joe Biden canlı yayınlarda yaptığı anlamsız hareketlere bir yenisini daha ekledi.
JOE BIDEN BOŞLUKLA KONUŞTU
Daha önce kameralar karşısında uyuyan, oğlunun nerede olduğunu hatta başkan olduğunu bile unutan ABD Başkanı Joe Biden bu kez boşlukla konuştu.
YÖNÜNÜ ŞAŞIRDI
9 yıl önce tıkılan Pensilvanya Fern Hollow Köprüsü'nün tamiratının bitmesinin ardından açılışa katılan ABD Başkanı Joe Biden konuşması bittikten sonra arkasına dönen Biden, boşlukla konuştu.
Daha sonra yönünü şaşıran Biden sonunda kürsüden inmeyi başardı.
BIDEN'IN SON DÖNEMDE İMZA ATTIĞI BOMBALARDAN BAZILARI
Biden kendisinin başkan olduğunu unutmasından, canlı yayında uyumaya ve defalarca kez kürsüde yaptığı hayali tokalaşmaya kadar biçok olay yaşayan Biden son olarak ölen kongre üyesinin nerede olduğunu sordu.
OĞLUNUN NEREDE ÖLDÜĞÜNÜ UNUTTU
Biden geçtiğimiz hafta Colorado'da yaptığı bir konuşmada yanlışlıkla oğlu Beau Biden'ın 'Irak'ta hayatını kaybettiğini' söyledi.
Biden, konuşmasında "Bunu bir erkek babası olarak söylüyorum, kayda değer bir hizmet madalyası olan Bronz Yıldız'ı kazandı ve Irak'ta hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.
2015 YILINDA ABD'DE HAYATINI KAYBETTİ
Biden'ın oğlu Beau Biden 2015 yılında kanserden hayatını kaybetmişti.
Beau Biden, son olarak Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Irak'ta 2008 yılında görev yapan Biden, öldüğünde 46 yaşındaydı.
"JACKİE NEREDE?"
ABD Başkanı Biden Beyaz Saray'da verdiği bir konferans sırasında geçtiğimiz Ağustos ayında ölen Cumhuriyetçi Indiana Temsilcisi Jackie Walorski'ye seslendi.