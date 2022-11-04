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    • Dünya
    • 04.11.2022 17:57
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    • 04.11.2022 18:40
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    Pakistan'ı sarsan suikast girişimi! Eski Başbakan İmran Han: Saldırıdan önceden haberim vardı

    Son dakika haberi.... Pakistan'ı sarsan suikast girişimin ardından eski Başbakan İmran Han, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Saldırıdan önce 4 kişinin kendisine suiakst düzenleyeceğinden haberinin olduğunu belirten Han, yürüyüşünün devam edeceğinin belirterek İran'daki olayları örnek gösterdi ve "devrim kanlı mı oalcak kansız mı olacak" uyarısında bulundu.

    İmran Han: Saldırıdan önceden haberim vardı

    Son dakika haberi.... Eski Pakistan Başbakanı İmran Han, konvoyuna düzenlenen silahlı saldırıda hafif yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti. Saldırının ardından ilk kez açıklamalarda bulunan Han, "4 kişinin bana suikast düzenleyeceğine dair bilgim vardı" açıklamasını yaptı.

    SALDIRIDA BACAĞINDAN YARALANDI
    28 Ekim'de Lahor kentinden beraberindeki destekçileriyle başkent İslamabad'a doğru yola çıkan Han, Pencap eyaletinin Vezirabad kentine ulaştı. Vezirabad'da Han'ın konvoyuna kimliği bilinmeyen kişiler tarafından ateş açıldı, saldırıda, Han'ın iki bacağından hafif şekilde yaralandı ve tedavi için Shaukat Hanum Hastanesine kaldırıldı.

    Saldırıda bir kişi öldüğü, partinin önde gelen isimlerinden Faysal Cavid Han dahil 7 kişinin yaralandı. Hayatını kaybeden kişinin kimliğine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

    OTOMATİK SİLAHLA SALDIRI
    Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde genç bir kişinin elinde otomatik silahla Han'ın bulunduğu konteynere doğru ateş açtığı görülüyor.

    Bunun üzerine miting alanından bir başka kişi silahlı saldırganı durdurmak için müdahale ediyor.

    Silah sesinin duyulmasıyla miting alanında kargaşa yaşanıyor.

    Ulusal basındaki haberlerde, Han destekçilerinin saldırganı olay yerinde yakalayıp güvenlik güçlerine teslim ettiği belirtildi.

    HALKI YANLIŞ YÖNLENDİRMEYE ÇALIŞIYORDU
    Pencap polisi, yakalanan saldırganın görüntüsünü basına sızdırdı.

        İsmi açıklanmayan saldırganın görüntüde, "Han, halkı yanlış yönlendirmeye çalışıyordu. Bu sebeple onu öldürmek istedim. Lahor'dan beri onu takip ediyorum. Yalnızım." dediği duyuluyor.

        "ÖNCEDEN HABERİM VARDI"
        Eski başbakan İmran Han, hastaneden basın toplnatısı gerçekelştirdi. Bacağına 4 kurşunun isabet etiğini açıklayan Han, ana damarlardan biri isabet almış olsaydı 20 dakika içerisinde kan kaybından ölebileceğini söyledi. "Beni 2 kişi korudu" diyen Han, 1.'si saldırganı durduran kişi ve diğeri de hayatını kaybeden koruma olmak üzere 2 kişiye özellikle teşekkür etti.

        Han, açıklamasında suikast girişiminden önceden haberdar olduğunu ve kendisine bir dönem Başbakan olarak görev yaptığı için istihbarat görevlileri tarafından kendisine bu bilgininin verildiğini söyledi.

        Han, saldırının ilk olarak Gojra kentinde yapılmasının plandığını, ikinci oalrak Vezirabad'da olacağı bilgisini aldığını söyledi. Han, konteyner üzerinde dururken birden bire otomatik silahtan kurşun yağmuru geldiğini söyledi.

        Han, "Bir şahıs sol taraftan diğeri de karşıdan ateş açtı. Ben eğildim ve yere yattım, beni öldürmek için kesin bir plan çizilmiş ama Allah beni korudu ve kurtuldum" dedi.

        Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı ve Tümgeneral düzeyindeki bir asker hakkında soruşturma başlatılması çağrısında bulunan Han, Başbakan ve İçişleri Bakanı hakkında da şikayetçi olacağını belirtti. Han, protesto yürüyüşünün devam edeceğini söylererek, "Devrim ya kanlı olacak ya da kansız" diyerek, İran örneğini verdi.

        Eski Başbakan son olarak, "Yeni seçimlerin gerçekleştirilmesi noktasında kararlı olduğunu" söyledi.

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