Pakistan'ı sarsan suikast girişimi! Eski Başbakan İmran Han: Saldırıdan önceden haberim vardı

Son dakika haberi.... Eski Pakistan Başbakanı İmran Han, konvoyuna düzenlenen silahlı saldırıda hafif yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti. Saldırının ardından ilk kez açıklamalarda bulunan Han, "4 kişinin bana suikast düzenleyeceğine dair bilgim vardı" açıklamasını yaptı.
SALDIRIDA BACAĞINDAN YARALANDI
28 Ekim'de Lahor kentinden beraberindeki destekçileriyle başkent İslamabad'a doğru yola çıkan Han, Pencap eyaletinin Vezirabad kentine ulaştı. Vezirabad'da Han'ın konvoyuna kimliği bilinmeyen kişiler tarafından ateş açıldı, saldırıda, Han'ın iki bacağından hafif şekilde yaralandı ve tedavi için Shaukat Hanum Hastanesine kaldırıldı.
Saldırıda bir kişi öldüğü, partinin önde gelen isimlerinden Faysal Cavid Han dahil 7 kişinin yaralandı. Hayatını kaybeden kişinin kimliğine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
OTOMATİK SİLAHLA SALDIRI
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde genç bir kişinin elinde otomatik silahla Han'ın bulunduğu konteynere doğru ateş açtığı görülüyor.
Bunun üzerine miting alanından bir başka kişi silahlı saldırganı durdurmak için müdahale ediyor.
Silah sesinin duyulmasıyla miting alanında kargaşa yaşanıyor.
Ulusal basındaki haberlerde, Han destekçilerinin saldırganı olay yerinde yakalayıp güvenlik güçlerine teslim ettiği belirtildi.
HALKI YANLIŞ YÖNLENDİRMEYE ÇALIŞIYORDU
Pencap polisi, yakalanan saldırganın görüntüsünü basına sızdırdı.