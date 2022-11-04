Pakistan'ı sarsan suikast girişimi! Eski Başbakan İmran Han: Saldırıdan önceden haberim vardı

İsmi açıklanmayan saldırganın görüntüde, "Han, halkı yanlış yönlendirmeye çalışıyordu. Bu sebeple onu öldürmek istedim. Lahor'dan beri onu takip ediyorum. Yalnızım." dediği duyuluyor.

"ÖNCEDEN HABERİM VARDI"

Eski başbakan İmran Han, hastaneden basın toplnatısı gerçekelştirdi. Bacağına 4 kurşunun isabet etiğini açıklayan Han, ana damarlardan biri isabet almış olsaydı 20 dakika içerisinde kan kaybından ölebileceğini söyledi. "Beni 2 kişi korudu" diyen Han, 1.'si saldırganı durduran kişi ve diğeri de hayatını kaybeden koruma olmak üzere 2 kişiye özellikle teşekkür etti.

Han, açıklamasında suikast girişiminden önceden haberdar olduğunu ve kendisine bir dönem Başbakan olarak görev yaptığı için istihbarat görevlileri tarafından kendisine bu bilgininin verildiğini söyledi.