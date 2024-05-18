19 Mayıs’ta raylı sistem ücretsiz olacak! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu duyurdu

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Ulaştırma Bakanlığından 19 Mayıs için ulaşım müjdesi geldi. BAKAN DUYURDU: ÜCRETSİZ OLACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 29 Nisan tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Bakanlığa bağlı Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nın ücretsiz olarak hizmet vereceğini açıkladı.

Türkiye'nin en önemli ulaşım modlarından birisinin demiryolları olduğunun altını çizen Bakan Uraloğlu, ülkenin geleceği olan gençlerin çok önemli bir bölümünün trenlerle seyahat etmeyi tercih ettiği bilgisini verdi.