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    • Dünya
    • 03.11.2022 16:21
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    • 03.11.2022 16:53
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    İmran Han'a suikast girişimin perde arkası ortaya çıktı! Pakistan'da iç savaş tehlikesi mi var?

    Son dakika haberi! Eski Pakistan Başbakanı İmran Han, konvoyuna düzenlenen silahlı saldırıda hafif yaralandı. Saldırganlardan biri öldürülürken Başbakan Şahbaz Şerif olayın soruşturulması için talimat verdi. Ülkede uzun süredir devam eden istikrarsız görünümde yaşanan suikastı A Haber canlı yayınında değerlendiren Pakistanlı gazeteci Fakhar Ur Rehman, İmran Han'ın kendisine uluslararası bir suikast düzenlendiğini düşündüğünü bu yüzden orduyu suçladığını belittti. Rehman, Han taraftarlarının hükümeti bu saldırıdan sorumlu tutacaklarını ve önümüzdeki günlerde seçim yerine ülkede iç savaş tehlikesinin baş gösterdiğini sözlerine ekledi. Ülkenin 75 yıllık tarihinde 22 başbakan görev yaptı ancak hiçbiri 5 yıllık görev süresini tamamlayamadı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Han’a suikast girişimin perde arkası ortaya çıktı!

    Eski Pakistan Başbakanı İmran Han, konvoyuna düzenlenen silahlı saldırıda hafif yaralandı. Pakistan Adalet Hareketi (PTI) partisinden yapılan açıklamada, 28 Ekim'de Lahor kentinden beraberindeki destekçileriyle başkent İslamabad'a doğru yola çıkan Han'ın, Pencap eyaletinin Vezirabad kentine ulaştığı belirtildi.

    Açıklamada, Vezirabad'da Han'ın konvoyuna kimliği bilinmeyen kişiler tarafından ateş açıldığı ifade edildi.

    İMRAN HAN'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?
    Saldırıda Han'ın sağ bacağından hafif şekilde yaralandığı ve tedavi için hastaneye kaldırıldığı belirtilen açıklamada, açılan ateşte başka kişilerin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

    SALDIRGANLARDAN BİRİ ÖLDÜRÜLDÜ
    Pakistan'dan gelen son bilgilere göre saldırganlardan biri öldürüldü. PTI'nin üst düzey yetkililerinden Azhar Mashwani, saldırganın olay yerinde yakalandığını bildirdi.



    HAN KOALİSYON HÜKÜMETİNE KARŞI YÜRÜYÜŞE BAŞLAMIŞTI
    Han, koalisyon hükümetinin erken seçim ilan etmediği gerekçesiyle 28 Ekim'de Lahor'dan İslamabad'a yürüyüş başlatmıştı.



    İMRAN HAN'A SUİKASTIN ARKASINDA KİM VAR? VİDEO İZLE

    SALDIRININ ARKASINDA KİM VAR?
    İmran Han'ın ABD'yi ve mevcut hükümeti hedef alan açıklamaları sorulan Pakistanlı gazeteci Fakhar Ur Rehman, A Haber canlı yayınında "Çok önemli bir konuya değindiniz, aslında bu konu İmran'a Han'a yapılan suikasta direkt bağlantılı" dedi.

        İmran Han'ın ABD'nin kendisine karşı komplo kurduğunu düşündüğünü sözlerine ekleyen Rehman, "Bu Pakistan'ın Amerikan Büyükelçisi tarafından 7 Mart tarihinde bir şifre mektubu gönderilmişti ve bir Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısı tarafından Pakistan'ın Amerikan Büyükelçisine yapılan sözlü bir talimat vardı. Bu talimat ve konuşmaları Pakistan'ın Amerikan Büyükelçisi şifreleri bir mektupla hükümete göndermişti ve İmran Han 27 Mart tarihinde İslamabad'da yaptığı halk mitinginde bu mektubu açıklamıştı." ifadelerini kullandı.

        ABD'DEN GELEN MEKTUP
        Rehman'ın bahsettiği mektupta ABD'nin İmran Han hükümetinin düşürülmesi halinde Pakistan'a konulan yaptırımların kaldırılacağı açıklanmıştı.

        İmran Han'ın Genelkurmay Başkanı'nı suçladığını belirten Rehman, "Niye ülkedeki iktidarı adı yolsuzluk davalarıyla suçlanan isimlerin eline verdiniz? Bugün Pakistan ekonomi olarak aşağıya doğru sürüklenmiş durumda ve iflas durumuna geldi. Enflasyon yüzde 30'a yakın bir noktada duruyor, petrol ve elektrik faturalarında büyük bir zam geldi. Önümüzdeki günlerde de buğday kıtlığı bekleniyor. İmran Han şu anda orduya bu soruları sorarak devamlı hükümeti eleştiriyor. İktidar koridorlarında böyle bir suikastın olacağı konuşuluyordu. Şimdi merkezdeki 13 partili koalisyon hükümeti tarafından İmran Han'a 'fitne ve fesat' ifadeleri kullanışmıştı. Dolayısıyla önce İmran Han'ı siyasetten uzaklaştırmak için kendisine davalar açılmıştı ve nihayet analistler ve gözlemciler bunun ölüme kadar gideceği konuşuluyordu." şeklinde konuştu.

        İÇ SAVAŞ TEHLİKESİ
        Rehman, Şahbaz Şerif'in saldırıyı kınamasının tansiyonu düşürmeyeğini ve Han taraftarlarının hükümeti bu saldırıdan sorumlu tutacaklarını ve önümüzdeki günlerde seçim yerine ülkede iç savaş tehlikesinin baş gösterdiğini sözlerine ekledi.

        PAKİSTAN'DA ABD'NİN RUSYA KORKUSU | VİDEO İZLE

        İMRAN HAN ABD İLE ÇALIŞMAYACAKTI
        İmran Han'ın seçimleri kazanması durumunda ABD'ye ülke içinde askeri üsler için izin vermeyeceğine dikkat çeken Pakistanlı gazeteci Javed Rana, "Pakistan dış politikasında bir yön değişikliği olacaktı ve artık ABD ile çalışmayacaktı." dedi.

            Bu suikastten hükümet ve ordunun sorumlu tutulacağını belirten Rana, "Bence bu durumlardan dolayı daha büyük resmi görmeliyiz. ABD'liler eski başbakana karşıydı ve buradaki iddialar rejim değişkliği istendiği yönündeydi. ABD, eski Başbakan İmran Han Rusya bloğuna geçecek diye korkuyordu." ifadelerini kullandı.

            Rana, Han'ın seçimi kazanması durumunda mevcut iktidarın yolsuzluk davaları yüzünden hapse gireceğini iddia etti.

            İMRAN HAN HÜKÜMETİ NİSANDA DÜŞMÜŞTÜ
            Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

            İMRAN HAN'A SUİKAST VİDEO İZLE

            Ülkede, 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da Mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

            Ülkenin 75 yıllık tarihinde 22 başbakan görev yaptı ancak hiçbiri 5 yıllık görev süresini tamamlayamadı.

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            Pakistan’ın eski Başbakanı İmran Han’a suikast girişimi
            Haberler Dünya İmran Han'a suikast girişimin perde arkası ortaya çıktı! Pakistan'da iç savaş tehlikesi mi var?
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