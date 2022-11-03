İmran Han'a suikast girişimin perde arkası ortaya çıktı! Pakistan'da iç savaş tehlikesi mi var?

İmran Han'ın Genelkurmay Başkanı'nı suçladığını belirten Rehman, "Niye ülkedeki iktidarı adı yolsuzluk davalarıyla suçlanan isimlerin eline verdiniz? Bugün Pakistan ekonomi olarak aşağıya doğru sürüklenmiş durumda ve iflas durumuna geldi. Enflasyon yüzde 30'a yakın bir noktada duruyor, petrol ve elektrik faturalarında büyük bir zam geldi. Önümüzdeki günlerde de buğday kıtlığı bekleniyor. İmran Han şu anda orduya bu soruları sorarak devamlı hükümeti eleştiriyor. İktidar koridorlarında böyle bir suikastın olacağı konuşuluyordu. Şimdi merkezdeki 13 partili koalisyon hükümeti tarafından İmran Han'a 'fitne ve fesat' ifadeleri kullanışmıştı. Dolayısıyla önce İmran Han'ı siyasetten uzaklaştırmak için kendisine davalar açılmıştı ve nihayet analistler ve gözlemciler bunun ölüme kadar gideceği konuşuluyordu." şeklinde konuştu.