İmran Han'a suikast girişimin perde arkası ortaya çıktı! Pakistan'da iç savaş tehlikesi mi var?

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han, konvoyuna düzenlenen silahlı saldırıda hafif yaralandı. Pakistan Adalet Hareketi (PTI) partisinden yapılan açıklamada, 28 Ekim'de Lahor kentinden beraberindeki destekçileriyle başkent İslamabad'a doğru yola çıkan Han'ın, Pencap eyaletinin Vezirabad kentine ulaştığı belirtildi.
Açıklamada, Vezirabad'da Han'ın konvoyuna kimliği bilinmeyen kişiler tarafından ateş açıldığı ifade edildi.
İMRAN HAN'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Saldırıda Han'ın sağ bacağından hafif şekilde yaralandığı ve tedavi için hastaneye kaldırıldığı belirtilen açıklamada, açılan ateşte başka kişilerin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.
SALDIRGANLARDAN BİRİ ÖLDÜRÜLDÜ
Pakistan'dan gelen son bilgilere göre saldırganlardan biri öldürüldü. PTI'nin üst düzey yetkililerinden Azhar Mashwani, saldırganın olay yerinde yakalandığını bildirdi.
HAN KOALİSYON HÜKÜMETİNE KARŞI YÜRÜYÜŞE BAŞLAMIŞTI
Han, koalisyon hükümetinin erken seçim ilan etmediği gerekçesiyle 28 Ekim'de Lahor'dan İslamabad'a yürüyüş başlatmıştı.
İMRAN HAN'A SUİKASTIN ARKASINDA KİM VAR? VİDEO İZLE
SALDIRININ ARKASINDA KİM VAR?
İmran Han'ın ABD'yi ve mevcut hükümeti hedef alan açıklamaları sorulan Pakistanlı gazeteci Fakhar Ur Rehman, A Haber canlı yayınında "Çok önemli bir konuya değindiniz, aslında bu konu İmran'a Han'a yapılan suikasta direkt bağlantılı" dedi.