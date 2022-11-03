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    • Dünya
    • 03.11.2022 14:46
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    • 03.11.2022 15:34
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    Pakistan'ın eski Başbakanı İmran Han'a suikast girişimi! Yaralandı! Olay yerinden yeni görüntüler geldi

    Son dakika haberine göre Pakistan'ın eski başbakanı İmran Han'a suikast girişimi düzenlendi. Pakistan medyasının haberine göre İmran Han saldırıda bacağından yaralandı. Suikastın 2 saldırgan tarafından düzenlendiği ve saldırganlardan birinin öldürüldüğü, diğerinin ise yakalandığı ve polis tarafından bilinmeyen bir yere götürüldüğü bildirildi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, saldırı sonrası yaptığı ilk açıklamada soruşturma talimatı verdi.

    Pakistan’ın eski Başbakanı İmran Han’a suikast girişimi

    Pakistan'ın eski başbakanı İmran Han'a suikast girişimi düzenlendi. Pakistan medyasının haberine göre İmran Han saldırıda bacağından yaralandı.

    KONTEYNERİNE ATEŞ EDİLDİ
    Pakistan medyası İmran Han'a yapılan saldırıya ilişkin detayları açıkladı. İmran Han'ın konteynerine ateş edildiği ifade edilirken, saldırıda İmran Han'la birlikte beraberindeki kişilerden de yaralananlar oldu. Bölge kaynakları yaralılar arasında bir de çocuk olduğu bildirdi.

    *İşte İmran Han'a saldırı anı

    Polis kaynakları saldırının Sindh bölgesinde olduğunu belirtti. Saldırı sonrası polisin ateş açan saldırganı yakaladığı ve bilinmeyen bir yere götürdüğü öğrenildi.

    İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ
    Olay yerinden gelen ilk görüntüler geldi.İmran Han'ın vurulduğu ana dair görüntüler uluslararası ajanslar tarafından servis edildi.

    ŞAHBAZ ŞERİF'TEN İLK AÇIKLAMA
    Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif konuya ilişkin ilk açıklamasında saldırıyı kınadığını belirtti, saldırı ile ilgili soruşturma talimatı verdi.



    ERKEN SEÇİM İÇİN YOLA ÇIKMIŞLARDI
    Pakistan Adalet Hareketi (PTI) lideri Han ve destekçileri 28 Ekim'de Lahor kentinden erken seçim çağrısıyla başkent İslamabad'a doğru yola çıkmıştı.

    Konvoy nedeniyle 260 kilometrelik yol boyunca çok sayıda güvenlik gücünün konuşlandırılırken, konvoyun 4 Kasım'da İslamabad'a ulaşması ve oturma eylemi yapılması bekleniyor.



    *İmran Han'ın konvoyundan bir görüntü

    Pakistan Yüksek Seçim Komisyonu ise 21 Ekim'de Khan'a yabancı ülkelerin liderlerinden ve temsilcilerinden aldığı resmi hediyeleri yasa dışı bir şekilde sattığı gerekçesiyle 5 yıl siyasi yasak getirmişti. Pakistan'da seçimlerin gelecek yıl Ekim ayında yapılması planlanıyor.

        İMRAN HAN KİMDİR?
        Lahor'da 1952'de Peştun bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Han, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra yüksek öğrenim için İngiltere'deki Oxford Üniversitesine kaydoldu.

        Burada felsefe, siyaset ve ekonomi okuyan Han, bir yandan da kriket oynamayı sürdürdü.

        Pakistan Milli Kriket Takımı'nda ilk defa 1971'de forma giyen Han, 1976'da üniversiteden mezun olana kadar takımda kalıcı yer edinmedi.

        Üniversiteden sonra kriket sporuna devam eden Han, 1982'de Milli Kriket Takımı kaptanı oldu ve 1992'de Pakistan, onun kaptanlığında ilk defa Kriket Dünya Kupası'nı kazandı.

        Aynı yıl kriketi bıraktığını açıklayan Han, hayırseverlik faaliyetleriyle adından söz ettirmeyi sürdürdü. Bu kapsamda topladığı yardımlarla ülkenin çeşitli şehirlerinde hastaneler açmaya başladı.

        İMRAN HAN DÖNEMİNDE ABD, RUSYA VE ÇİN İLE İLİŞKİLER
        Han, ülkesinin Çin'le stratejik iş birliğini güçlendirdi. ABD ve Batı'nın Pakistan'ı yalnızlaştırma siyaseti karşısında Çin, İmran Han için gerek Hindistan'a gerek ekonomik zorluklara karşı bir güvence oldu.

        Han'ın Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını başlattığı gün başkent Moskova'da Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmesi, Batı ülkelerinde rahatsızlık uyandırdı. Han, bu durumu, ülkesinin "gaz tedarikine, buğdaya ve siber güvenlikle ilgili teknolojiye ihtiyaçları olduğu" sözleriyle savundu ve ziyareti yaparken istişare ettiği orduyla hemfikir olduklarını belirtti.

        Ancak Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Kamar Cavid Bacva'nın "Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın derhal durdurulması gerektiğini ve bunun büyük bir trajedi olduğunu belirtmesi" ve diğer ülkelerle ikili ilişkileri riske atmadan ABD'yle iyi ilişkiler istediklerini belirtmesi, Han ile ordu arasında dış politika hamlelerine dair görüş ayrılığına yoruldu.

        TÜRKİYE'YE ÖZEL ÖNEM
        Han'ın dış politikada özel önem verdiği diğer partnerlerinin başında ise Suudi Arabistan, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri geldi.

        Temmuz 2018'de göreve gelmesinden 6 ay sonra Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Han'ın Tiye ile ikili ilişkilerin neticesi olarak Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) okullarının Türkiye Maarif Vakfına devri gerçekleştirildi.

        Türkiye ve Pakistan ayrıca, savunma sanayisi alanında önemli anlaşmalar imzaladı.

        Ülkede ilk defa oluşturulan Ulusal güvenlik belgesinde, Türkiye için "Pakistan, özellikle Türkiye ve genel olarak Batı Asya'nın kardeş ülkeleriyle ikili ekonomik bağları ve savunma iş birliğini daha da geliştirmeye kararlıdır." ifadeleri yer aldı.

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