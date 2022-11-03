Pakistan'ın eski Başbakanı İmran Han'a suikast girişimi! Yaralandı! Olay yerinden yeni görüntüler geldi

İMRAN HAN DÖNEMİNDE ABD, RUSYA VE ÇİN İLE İLİŞKİLER

Han, ülkesinin Çin'le stratejik iş birliğini güçlendirdi. ABD ve Batı'nın Pakistan'ı yalnızlaştırma siyaseti karşısında Çin, İmran Han için gerek Hindistan'a gerek ekonomik zorluklara karşı bir güvence oldu.

Han'ın Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını başlattığı gün başkent Moskova'da Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmesi, Batı ülkelerinde rahatsızlık uyandırdı. Han, bu durumu, ülkesinin "gaz tedarikine, buğdaya ve siber güvenlikle ilgili teknolojiye ihtiyaçları olduğu" sözleriyle savundu ve ziyareti yaparken istişare ettiği orduyla hemfikir olduklarını belirtti.

Ancak Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Kamar Cavid Bacva'nın "Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın derhal durdurulması gerektiğini ve bunun büyük bir trajedi olduğunu belirtmesi" ve diğer ülkelerle ikili ilişkileri riske atmadan ABD'yle iyi ilişkiler istediklerini belirtmesi, Han ile ordu arasında dış politika hamlelerine dair görüş ayrılığına yoruldu.