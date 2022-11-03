Pakistan'ın eski Başbakanı İmran Han'a suikast girişimi! Yaralandı! Olay yerinden yeni görüntüler geldi

Pakistan'ın eski başbakanı İmran Han'a suikast girişimi düzenlendi. Pakistan medyasının haberine göre İmran Han saldırıda bacağından yaralandı.
KONTEYNERİNE ATEŞ EDİLDİ
Pakistan medyası İmran Han'a yapılan saldırıya ilişkin detayları açıkladı. İmran Han'ın konteynerine ateş edildiği ifade edilirken, saldırıda İmran Han'la birlikte beraberindeki kişilerden de yaralananlar oldu. Bölge kaynakları yaralılar arasında bir de çocuk olduğu bildirdi.
*İşte İmran Han'a saldırı anı
Polis kaynakları saldırının Sindh bölgesinde olduğunu belirtti. Saldırı sonrası polisin ateş açan saldırganı yakaladığı ve bilinmeyen bir yere götürdüğü öğrenildi.
İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ
Olay yerinden gelen ilk görüntüler geldi.İmran Han'ın vurulduğu ana dair görüntüler uluslararası ajanslar tarafından servis edildi.
ŞAHBAZ ŞERİF'TEN İLK AÇIKLAMA
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif konuya ilişkin ilk açıklamasında saldırıyı kınadığını belirtti, saldırı ile ilgili soruşturma talimatı verdi.
ERKEN SEÇİM İÇİN YOLA ÇIKMIŞLARDI
Pakistan Adalet Hareketi (PTI) lideri Han ve destekçileri 28 Ekim'de Lahor kentinden erken seçim çağrısıyla başkent İslamabad'a doğru yola çıkmıştı.
Konvoy nedeniyle 260 kilometrelik yol boyunca çok sayıda güvenlik gücünün konuşlandırılırken, konvoyun 4 Kasım'da İslamabad'a ulaşması ve oturma eylemi yapılması bekleniyor.
*İmran Han'ın konvoyundan bir görüntü
Pakistan Yüksek Seçim Komisyonu ise 21 Ekim'de Khan'a yabancı ülkelerin liderlerinden ve temsilcilerinden aldığı resmi hediyeleri yasa dışı bir şekilde sattığı gerekçesiyle 5 yıl siyasi yasak getirmişti. Pakistan'da seçimlerin gelecek yıl Ekim ayında yapılması planlanıyor.