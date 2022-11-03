FETÖ elebaşı Gülen'i savunan Mehmet Öz hainlerin merkezi Pensilvanya'da öne geçti!

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i savunan Türk asıllı doktor Mehmet Öz'ün ABD Senatosu'na girebilmek için Türkiye vatandaşlığından çıkacağını açıklaması tepkiyle karşılanmıştı. Öz, bir ankette ilk defa rakibi Demokrat Vali Yardımcısı John Fetterman'ın önüne geçti.
FETÖ ELEBAŞINI SAVUNAN ÖZ HAİNLERİN MERKEZİNDE ÖNE GEÇTİ
Emerson Koleji ve The Hill tarafından gerçekleştirilen seçim anketinde, Öz, Fetterman'dan 2 puan önde çıktı.
Pennsylvania seçmenleri arasında yapılan ankette, katılımcıların yüzde 48'i Öz'e oy vereceğini belirtirken Fetterman'a destek verenlerin oranı yüzde 46'da kaldı. Ankete katılanların yüzde 4'ü ise kararsız olduğunu belirtti.
Ankette "Seçimleri kim kazanabilir?" sorusuna ise katılımcıların yüzde 54'ü Öz'ün, yüzde 47'si de Fetterman'ın sandıktan zaferle çıkmasını beklediği yanıtını verdi.
Emerson Koleji ve The Hill'in geçen ay yaptığı en son ankette, Öz, Fetterman'ın 5 puan arkasından geliyordu.
Anketin yönetici direktörü Spencer Kimball, Öz'ün puanlarının artmasında 26 Ekim'de Fetterman ile yüz yüze yaptığı canlı seçim tartışmasının etkili olduğunu söyledi.
Kimball'a göre anket, tartışmanın, seçmenlerin yüzde 50'sinin Fetterman hakkındaki görüşlerini kötüleştirdiğini, yüzde 44'ünün ise Öz hakkında görüşlerini iyileştirdiğini ortaya koydu.
Emerson Koleji ve The Hill'in anketi, 28 Ekim-1 Kasım'da, muhtemel oy kullanacak yaklaşık bin kişi ile gerçekleştirildi. Diğer yandan, farklı kurum ve şirketler tarafından yapılan anketlerde ise Fetterman hala önde görünüyor.
Manmouth Üniversitesinin dün yayımladığı ankette, Fetterman yüzde 48 ile yarışı önde götürürken Öz ise yüzde 44'lerde görünüyor. Aynı şekilde seçim kampanyalarını yakından takip eden The RealClearPolitics sitesinde, Fetterman 1,2 puan ile Öz'ün önünde gidiyor.