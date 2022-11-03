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    • Dünya
    • 03.11.2022 19:13
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    • 03.11.2022 19:24
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    FETÖ elebaşı Gülen'i savunan Mehmet Öz hainlerin merkezi Pensilvanya'da öne geçti!

    Son dakika haberi! ABD'de Pennsylvania senatörlüğü için yarışan Cumhuriyetçi Türk asıllı aday Dr. Mehmet Öz, bir ankette ilk defa rakibi Demokrat Vali Yardımcısı John Fetterman'ın önüne geçti. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i savunan Öz daha önce yaptığı açıklamada seçildiği taktirde Türk vatandaşlığından çıkacağını açıklamıştı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Öz hainlerin merkezi Pensilvanya’da öne geçti!

    FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i savunan Türk asıllı doktor Mehmet Öz'ün ABD Senatosu'na girebilmek için Türkiye vatandaşlığından çıkacağını açıklaması tepkiyle karşılanmıştı. Öz, bir ankette ilk defa rakibi Demokrat Vali Yardımcısı John Fetterman'ın önüne geçti.

    FETÖ ELEBAŞINI SAVUNAN ÖZ HAİNLERİN MERKEZİNDE ÖNE GEÇTİ
    Emerson Koleji ve The Hill tarafından gerçekleştirilen seçim anketinde, Öz, Fetterman'dan 2 puan önde çıktı.

    Pennsylvania seçmenleri arasında yapılan ankette, katılımcıların yüzde 48'i Öz'e oy vereceğini belirtirken Fetterman'a destek verenlerin oranı yüzde 46'da kaldı. Ankete katılanların yüzde 4'ü ise kararsız olduğunu belirtti.

    Ankette "Seçimleri kim kazanabilir?" sorusuna ise katılımcıların yüzde 54'ü Öz'ün, yüzde 47'si de Fetterman'ın sandıktan zaferle çıkmasını beklediği yanıtını verdi.

    Emerson Koleji ve The Hill'in geçen ay yaptığı en son ankette, Öz, Fetterman'ın 5 puan arkasından geliyordu.

    Anketin yönetici direktörü Spencer Kimball, Öz'ün puanlarının artmasında 26 Ekim'de Fetterman ile yüz yüze yaptığı canlı seçim tartışmasının etkili olduğunu söyledi.

    Kimball'a göre anket, tartışmanın, seçmenlerin yüzde 50'sinin Fetterman hakkındaki görüşlerini kötüleştirdiğini, yüzde 44'ünün ise Öz hakkında görüşlerini iyileştirdiğini ortaya koydu.

    Emerson Koleji ve The Hill'in anketi, 28 Ekim-1 Kasım'da, muhtemel oy kullanacak yaklaşık bin kişi ile gerçekleştirildi. Diğer yandan, farklı kurum ve şirketler tarafından yapılan anketlerde ise Fetterman hala önde görünüyor.

    Manmouth Üniversitesinin dün yayımladığı ankette, Fetterman yüzde 48 ile yarışı önde götürürken Öz ise yüzde 44'lerde görünüyor. Aynı şekilde seçim kampanyalarını yakından takip eden The RealClearPolitics sitesinde, Fetterman 1,2 puan ile Öz'ün önünde gidiyor.

        8 KASIM ARA SEÇİMLERİ
        Amerikalılar, 8 Kasım ara seçimlerinde, bulundukları eyaletlerdeki valilik ve diğer yerel pozisyonların yanı sıra Kongre'nin Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyenin tamamı, Senato'daki 100 sandalyenin de 35'i için sandığa gidecek.

        ABD seçim sisteminde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi üyelerinin hepsi, biri ABD başkanının seçildiği genel seçimlerde, diğeri de ara seçimde olmak üzere her iki yılda bir sandığa gidiyor.

        Altı yıllığına seçilen Kongre'nin 100 üyeli Senato kanadında da üyelerin üçte biri, her iki yılda bir seçimle yenileniyor.



        DR. MİCHAEL GÜLEN DE DİYEBİLİRİZ
        18 Mart 2022 tarihinde Öz'ün vatandaşlıktan çıkmasıyla ilgili açıklamasını köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, "FETÖ'yü savunan adamın adı ha Mehmet olmuş ha Michael, ne fark eder! Ha çok istiyorsa bundan sonra ona Dr. Michael Gülen de diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

        İşte Mevlüt Tezel'in yazısı;

        ABD'de yaşayan ünlü kalp cerrahı ve TV yıldızı Mehmet Öz, Pensilvanya eyaletinden Cumhuriyetçilerin adayı olarak Senato'ya girdiği takdirde Türk vatandaşlığından ayrılacağını duyurdu:

        "Çifte vatandaşlığım kampanyadaki dikkatimi dağıttı. Hasta anneme bakmak için bunu sürdürdüm, ancak ailemle birkaç hafta süren görüşmelerden sonra bir sonraki ABD Pensilvanya senatörü olarak yemin etmeden önce sadece ABD vatandaşı olacağım."



            ANNESİ İÇİN TÜRK SAĞLIK SİSTEMİNE GÜVENİYOR!
            Demek ki, belki de dünyanın en zengin doktoru, annesi için Türk sağlık sistemine güveniyor! Yalnız Öz, eğer seçilirsem Türk vatandaşlığından çıkarım diyor. Seçilmezse belki bir gün yine THY reklamında oynarım hesabı mı yapıyor?

            Öz tam bir hesap kitap adamı! ABD'nin sayılı zenginlerinden olmasına rağmen miras yüzünden kardeşi Nazlım Öz'e dava açmıştı!
            Bazıları Öz buna mecburdu, rakibi David McCormick, Öz'ün neden ABD ordusu yerine Türk ordusunda askerliğini yaptığını, seçilmesi halinde bir Türk vatandaşı olarak nasıl güvenlik brifingi alabileceğini seçim malzemesi olarak kullanıyor diyor. Hadi politik geleceği için bunu yapıyor diyelim.
            Peki, Öz, Fetullah Gülen için Washington Post gazetesine "Darbeye karıştığına dair iddialar inandırıcı değil. O Pensilvanya'da kalmayı sürdürecektir. Gülen'e dokunulamaz" diye konuşmaya da mecbur muydu?



            Bir doktor, bir profesör, modern, laik Türkiye'nin düşmanı olan ve darbeyle hükümeti devirmeye çalışan bir terör örgütü liderini nasıl savunabilir?
            Kimse Öz'e "Gülen'i Türkiye'ye yolla" demedi ya da böyle bir şey istemedi. Zaten seçilse bile böyle yetkisi, gücü olamaz!

            NÜFUS KÜTÜĞÜNÜ GÜLEN'İN PENSİLVANYA'DAKİ ÇİFTLİĞİNE TAŞISIN

            Öz'ün Türk vatandaşlığından çıkıp çıkmaması umurumda değil. Zaten Gülen'i suçsuz bulan ve onu savunan bir adam her şeyi yapabilir. İsterse nüfus kütüğünü Gülen'in Pensilvanya'daki çiftliğine taşısın. İsterse FETÖ için soyadını değiştiren Enes Kanter gibi yapsın. Soyadını da değiştirsin!



            FETÖ'yü savunan adamın adı ha Mehmet olmuş ha Michael, ne fark eder! Ha çok istiyorsa bundan sonra ona Dr. Michael Gülen de diyebiliriz.

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