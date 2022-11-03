FETÖ elebaşı Gülen'i savunan Mehmet Öz hainlerin merkezi Pensilvanya'da öne geçti!

Anketin yönetici direktörü Spencer Kimball, Öz'ün puanlarının artmasında 26 Ekim'de Fetterman ile yüz yüze yaptığı canlı seçim tartışmasının etkili olduğunu söyledi.

Kimball'a göre anket, tartışmanın, seçmenlerin yüzde 50'sinin Fetterman hakkındaki görüşlerini kötüleştirdiğini, yüzde 44'ünün ise Öz hakkında görüşlerini iyileştirdiğini ortaya koydu.

Emerson Koleji ve The Hill'in anketi, 28 Ekim-1 Kasım'da, muhtemel oy kullanacak yaklaşık bin kişi ile gerçekleştirildi. Diğer yandan, farklı kurum ve şirketler tarafından yapılan anketlerde ise Fetterman hala önde görünüyor.

Manmouth Üniversitesinin dün yayımladığı ankette, Fetterman yüzde 48 ile yarışı önde götürürken Öz ise yüzde 44'lerde görünüyor. Aynı şekilde seçim kampanyalarını yakından takip eden The RealClearPolitics sitesinde, Fetterman 1,2 puan ile Öz'ün önünde gidiyor.