Pensilvanya eyaletinde senatoya girmek için yarışan Mehmet Öz, elebaşı Fetullah Gülen’i savundu







Çelişkiye bakar mısınız? Eğer Josh Rogin'in yazdıkları doğruysa Öz, "Öncelikle FETÖ'nün diyarı Pensilvanya'dan tüm dünyaya selamlar!" demiş kadar olmuş

Dr. Öz siyaseti çabuk mu öğrendi? Pensilvanya'daki FETÖ'cülerin oyuna da mı talip? "Bir oy, bir oydur" mu diyor? Yoksa eski dostlarını mı unutmadı?



GÜLEN'E YARDIM ETTİ Mİ?

Arşiv unutmaz! FETÖ Çatı Soruşturması kapsamında tanık olarak ifadesi alınan Cem Fadıl Bozkurt, ifadesinde İshak Alaton'un FETÖ ile bağlantısının olduğunu Gülen'in 1999'da yurt dışına kaçabilmesi için Prof. Dr. Mustafa Öz ile konuştuğunu, Gülen'in sağlık nedenleriyle yurt dışında tedavi edilmesini sağlayacak bir hastane raporunun çıkarıldığını iddia etti.