FETÖ elebaşı Gülen'i savunan Mehmet Öz'e sert tepki: Kütüğünü Pensilvanya'daki çiftliğe taşısın





Bir doktor, bir profesör, modern, laik Türkiye'nin düşmanı olan ve darbeyle hükümeti devirmeye çalışan bir terör örgütü liderini nasıl savunabilir?

Kimse Öz'e "Gülen'i Türkiye'ye yolla" demedi ya da böyle bir şey istemedi. Zaten seçilse bile böyle yetkisi, gücü olamaz!



NÜFUS KÜTÜĞÜNÜ GÜLEN'İN PENSİLVANYA'DAKİ ÇİFTLİĞİNE TAŞISIN

Öz'ün Türk vatandaşlığından çıkıp çıkmaması umurumda değil. Zaten Gülen'i suçsuz bulan ve onu savunan bir adam her şeyi yapabilir. İsterse nüfus kütüğünü Gülen'in Pensilvanya'daki çiftliğine taşısın. İsterse FETÖ için soyadını değiştiren Enes Kanter gibi yapsın. Soyadını da değiştirsin!





FETÖ'yü savunan adamın adı ha Mehmet olmuş ha Michael, ne fark eder! Ha çok istiyorsa bundan sonra ona Dr. Michael Gülen de diyebiliriz.



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