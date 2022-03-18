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    • 18.03.2022 09:15
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    • 18.03.2022 09:28
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    FETÖ elebaşı Gülen'i savunan Mehmet Öz'e sert tepki: Kütüğünü Pensilvanya'daki çiftliğe taşısın

    FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i savunan Türk asıllı doktor Mehmet Öz'ün ABD Senatosu'na girebilmek için Türkiye vatandaşlığından çıkacağını açıklaması tepkiyle karşılandı. Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, "FETÖ'yü savunan adamın adı ha Mehmet olmuş ha Michael, ne fark eder! Ha çok istiyorsa bundan sonra ona Dr. Michael Gülen de diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

    Kütüğünü Pensilvanya’daki çiftliğe taşısın

    FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i savunan Türk asıllı doktor Mehmet Öz'ün ABD Senatosu'na girebilmek için Türkiye vatandaşlığından çıkacağını açıklaması tepkiyle karşılandı.



    DR. MİCHAEL GÜLEN DE DİYEBİLİRİZ
    Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, "FETÖ'yü savunan adamın adı ha Mehmet olmuş ha Michael, ne fark eder! Ha çok istiyorsa bundan sonra ona Dr. Michael Gülen de diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

    İşte Mevlüt Tezel'in bugünkü yazısı;

    ABD'de yaşayan ünlü kalp cerrahı ve TV yıldızı Mehmet Öz, Pensilvanya eyaletinden Cumhuriyetçilerin adayı olarak Senato'ya girdiği takdirde Türk vatandaşlığından ayrılacağını duyurdu:

    "Çifte vatandaşlığım kampanyadaki dikkatimi dağıttı. Hasta anneme bakmak için bunu sürdürdüm, ancak ailemle birkaç hafta süren görüşmelerden sonra bir sonraki ABD Pensilvanya senatörü olarak yemin etmeden önce sadece ABD vatandaşı olacağım."

    ANNESİ İÇİN TÜRK SAĞLIK SİSTEMİNE GÜVENİYOR!
    Demek ki, belki de dünyanın en zengin doktoru, annesi için Türk sağlık sistemine güveniyor! Yalnız Öz, eğer seçilirsem Türk vatandaşlığından çıkarım diyor. Seçilmezse belki bir gün yine THY reklamında oynarım hesabı mı yapıyor?

        Öz tam bir hesap kitap adamı! ABD'nin sayılı zenginlerinden olmasına rağmen miras yüzünden kardeşi Nazlım Öz'e dava açmıştı!
        Bazıları Öz buna mecburdu, rakibi David McCormick, Öz'ün neden ABD ordusu yerine Türk ordusunda askerliğini yaptığını, seçilmesi halinde bir Türk vatandaşı olarak nasıl güvenlik brifingi alabileceğini seçim malzemesi olarak kullanıyor diyor. Hadi politik geleceği için bunu yapıyor diyelim.
        Peki, Öz, Fetullah Gülen için Washington Post gazetesine "Darbeye karıştığına dair iddialar inandırıcı değil. O Pensilvanya'da kalmayı sürdürecektir. Gülen'e dokunulamaz" diye konuşmaya da mecbur muydu?



        Bir doktor, bir profesör, modern, laik Türkiye'nin düşmanı olan ve darbeyle hükümeti devirmeye çalışan bir terör örgütü liderini nasıl savunabilir?
        Kimse Öz'e "Gülen'i Türkiye'ye yolla" demedi ya da böyle bir şey istemedi. Zaten seçilse bile böyle yetkisi, gücü olamaz!

        NÜFUS KÜTÜĞÜNÜ GÜLEN'İN PENSİLVANYA'DAKİ ÇİFTLİĞİNE TAŞISIN

        Öz'ün Türk vatandaşlığından çıkıp çıkmaması umurumda değil. Zaten Gülen'i suçsuz bulan ve onu savunan bir adam her şeyi yapabilir. İsterse nüfus kütüğünü Gülen'in Pensilvanya'daki çiftliğine taşısın. İsterse FETÖ için soyadını değiştiren Enes Kanter gibi yapsın. Soyadını da değiştirsin!



        FETÖ'yü savunan adamın adı ha Mehmet olmuş ha Michael, ne fark eder! Ha çok istiyorsa bundan sonra ona Dr. Michael Gülen de diyebiliriz.

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