FETÖ elebaşı Gülen'i savunan Mehmet Öz'e sert tepki: Kütüğünü Pensilvanya'daki çiftliğe taşısın

İşte Mevlüt Tezel'in bugünkü yazısı;
ABD'de yaşayan ünlü kalp cerrahı ve TV yıldızı Mehmet Öz, Pensilvanya eyaletinden Cumhuriyetçilerin adayı olarak Senato'ya girdiği takdirde Türk vatandaşlığından ayrılacağını duyurdu:
"Çifte vatandaşlığım kampanyadaki dikkatimi dağıttı. Hasta anneme bakmak için bunu sürdürdüm, ancak ailemle birkaç hafta süren görüşmelerden sonra bir sonraki ABD Pensilvanya senatörü olarak yemin etmeden önce sadece ABD vatandaşı olacağım."
ANNESİ İÇİN TÜRK SAĞLIK SİSTEMİNE GÜVENİYOR!
Demek ki, belki de dünyanın en zengin doktoru, annesi için Türk sağlık sistemine güveniyor! Yalnız Öz, eğer seçilirsem Türk vatandaşlığından çıkarım diyor. Seçilmezse belki bir gün yine THY reklamında oynarım hesabı mı yapıyor?