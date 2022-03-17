FETÖ elebaşı Gülen'i savunan Mehmet Öz'den ikinci skandal! Senato'ya seçilirsem Türk vatandaşlığından çıkacağım

Senatör olmak için adaylığını Aralık ayında açıklayan Öz, Pensilvanya eyaletinden Cumhuriyetçilerin adayı olmak için sıkı bir rekabetin içinde.

Yatırım şirketi Bridgewater Associates'in başında bulunan ve adaylık yarışında Öz'ün rakibi olan McCormick, Öz'ün neden ABD ordusu yerine Türk ordusunda askerliğini yaptığını sorgulamıştı.