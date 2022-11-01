Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Avrupa ülkelerine elektrik ihracatını askıya aldı





1,5 MİLYAR GELİR ÖN GÖRÜLÜYORDU

Savaşın başından bu yılın sonuna kadar enerji satışının 1 buçuk milyar euro gelir elde edilmesi de öngörüler arasındaydı. Ukrayna'nın nükleer santralden elde ettiği elektrik üretimi de Zaporijya Nükleer Tesisi'nin kontrolden çıkması ile düşmüştü. Son saldırılar Ukrayna ile AB arasındaki enerji alışverişine sekte vurdu. Rusya'nın son saldırıları Kırım Köprüsü ve Türk Akım'ın hedef alınmasına cevap olarak gerçekleştirdiği yorumları da yapılıyor.



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