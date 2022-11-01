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    • Dünya
    • 01.11.2022 21:59
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    • 01.11.2022 21:59
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    Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Avrupa ülkelerine elektrik ihracatını askıya aldı

    Rusya-Ukrayna savaşı sürmeye devam ederken, Avrupa'ya bir darbe daha geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa ülkelerine elektrik ihracatını askıya aldıklarını duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada, "Maalesef Rusya Federasyonu'nun enerji sistemimize füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırması nedeniyle bu süreci (elektrik ihracatı) askıya aldık." açıklamasında bulundu.

    Ukrayna, Avrupa’ya elektrik ihracatını askıya aldı

    Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus güçlerinin son dönemlerde ülkesinin enerji altyapılarına düzenlediği yoğun saldırıları sonucu Avrupa ülkelerine elektrik ihracatını durdurmak zorunda kaldıklarını bildirdi.



    Ukrayna Devlet Başkanlığınca yapılan yazılı açıklamaya göre, Zelenskiy, ülkesinde temaslarda bulunmak üzere başkent Kiev'e gelen Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Enerjiden Sorumlu Üyesi Kadri Simson'u kabul etti.



    Kiev'de Devlet Başkanlığı Ofisinde düzenlenen görüşmede, Zelenskiy, Avrupa Elektrik İletim Sistemi Operatörleri Ağı ile (ENTSO-E) iş birliği kapsamında Avrupa'ya elektrik ihracatını yaptıklarını hatırlattı.



        Zelenskiy, "Maalesef Rusya Federasyonu'nun enerji sistemimize füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırması nedeniyle bu süreci (elektrik ihracatı) askıya aldık." açıklamasında bulundu.



        Enerji altyapılarının onarımından sonra Avrupa ülkelerine eskisi gibi elektrik ihracatını sürdürmek istediklerini vurgulayan Zelenskiy, saldırılar sonucu Ukrayna'daki enerji altyapılarının yüzde 40'ının hasar aldığını kaydetti.



        3 ÜLKEYE ELEKTRİK SATILIYORDU
        Mart ayında Ukrayna, Sovyet elektrik ağından çıkarak Avrupa ağına bağlanmıştı. İlk olarak komşusu Romanya'ya daha sonra ise Slovakya ve Macaristan'a elektrik ihraç etti. Polonya başta olmak üzere daha fazla AB üyesine ihracat yapmayı planlıyordu.



            1,5 MİLYAR GELİR ÖN GÖRÜLÜYORDU
            Savaşın başından bu yılın sonuna kadar enerji satışının 1 buçuk milyar euro gelir elde edilmesi de öngörüler arasındaydı. Ukrayna'nın nükleer santralden elde ettiği elektrik üretimi de Zaporijya Nükleer Tesisi'nin kontrolden çıkması ile düşmüştü. Son saldırılar Ukrayna ile AB arasındaki enerji alışverişine sekte vurdu. Rusya'nın son saldırıları Kırım Köprüsü ve Türk Akım'ın hedef alınmasına cevap olarak gerçekleştirdiği yorumları da yapılıyor.

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