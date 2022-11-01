Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Avrupa ülkelerine elektrik ihracatını askıya aldı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus güçlerinin son dönemlerde ülkesinin enerji altyapılarına düzenlediği yoğun saldırıları sonucu Avrupa ülkelerine elektrik ihracatını durdurmak zorunda kaldıklarını bildirdi.
Ukrayna Devlet Başkanlığınca yapılan yazılı açıklamaya göre, Zelenskiy, ülkesinde temaslarda bulunmak üzere başkent Kiev'e gelen Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Enerjiden Sorumlu Üyesi Kadri Simson'u kabul etti.
Kiev'de Devlet Başkanlığı Ofisinde düzenlenen görüşmede, Zelenskiy, Avrupa Elektrik İletim Sistemi Operatörleri Ağı ile (ENTSO-E) iş birliği kapsamında Avrupa'ya elektrik ihracatını yaptıklarını hatırlattı.