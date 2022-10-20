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    • Dünya
    • 20.10.2022 19:31
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    • 20.10.2022 20:02
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    Avrupa’da enerji krizi! Fransa’da elektrikten sonra doğal gaz kullanımını da denetleyen platform uygulama konuldu

    Avrupa’daki enerji ve gaz krizi beraberinde sıkı tedbirleri de getirdi. Fransa’da elektrik tüketimini denetleyen platformdan sonra doğal gaz tüketimini kontrol eden platform da piyasa sürüldü. ‘Ecogaz’ adlı cihazla gaz kullanımı arttıkça abonelere e-posta veya kısa mesajla uyarı gönderilecek.

    Fransa’da doğal gaz kullanımı denetlenecek

    Rusya, Ukrayna savaşı nedeniyle kendisine ambargo uygulayan Avrupa'yı gaz kesintileriyle cezalandırıyor.

    Birçok ülke enerji krizine çözüm ararken, Fransa, çözümü, vatandaşlarına kısıtlama getirmekte buldu.

    Akaryakıt kullanımına kısıtlama getiren Fransa, abonelerin elektrik tüketimini de "Ecowatt" adlı platformla denetliyor.



    DOĞAL GAZ KULLANIMI DA DENETLENECEK
    Son olarak, Fransa'da aşırı soğuklarda tüketicileri gaz tasarrufuna teşvik için aboneleri fazla gaz tüketimi konusunda denetleyen ve kısa mesajla uyaran sistem devreye sokuldu.



    Ülkedeki gaz dağıtım şirketi GRTgaz, özellikle aşrı soğuk günlerde ısınmak için doğal gaza yüklenen aboneler için barometre vazifesi gören "Ecogaz" cihazını piyasaya sürdü.



        AŞIRI KULLANIMDA ABONELER UYARILACAK
        Platforma kayıtlı tüketicilerin gaz kullanımı arttığında sinyal yeşilden, turuncu veya kırmızıya çıkacak, bu aşamada sistem tüketiciyi uyarmak için otomatik olarak e-posta veya kısa mesajla uyarı gönderecek.

        Böylelikle tüketicinin kullanımını gözden geçirmesi ve azaltması hedefleniyor.

        Ecogaz uyarı sistemine göre yeşil "normal", sarı "normalin üstü", turuncu "çok yüksek" alarm seviyesini gösterirken kırmızı kesinti riski barındıran "en yüksek" seviyeyi temsil ediyor.

        Kırmızı alarm seviyesi, hanelerden ziyade fazla enerji tüketen büyük endüstriyel firmaların doğal gaz kullanımını dengede tutma görevi görüyor.

        Öte yandan Ecogaz sıcaklık durumuna göre gelecek günlere ilişkin önerilen tüketim miktarını da abonelere sunacak.



        Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Moskova'dan gelen enerji arzındaki kesinti ve enerji fiyatlarında dramatik artışın yanı sıra 30'dan fazla nükleer reaktörün bakımda olması ve bazılarında grevlerin devam etmesi Fransa'da ciddi enerji krizine yol açtı.

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        Fransa’da doğal gaz kullanımı denetlenecek
        Haberler Dünya Avrupa’da enerji krizi! Fransa’da elektrikten sonra doğal gaz kullanımını da denetleyen platform uygulama konuldu
            SON DAKİKA