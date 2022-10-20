Avrupa’da enerji krizi! Fransa’da elektrikten sonra doğal gaz kullanımını da denetleyen platform uygulama konuldu

Rusya, Ukrayna savaşı nedeniyle kendisine ambargo uygulayan Avrupa'yı gaz kesintileriyle cezalandırıyor.
Birçok ülke enerji krizine çözüm ararken, Fransa, çözümü, vatandaşlarına kısıtlama getirmekte buldu.
Akaryakıt kullanımına kısıtlama getiren Fransa, abonelerin elektrik tüketimini de "Ecowatt" adlı platformla denetliyor.
DOĞAL GAZ KULLANIMI DA DENETLENECEK
Son olarak, Fransa'da aşırı soğuklarda tüketicileri gaz tasarrufuna teşvik için aboneleri fazla gaz tüketimi konusunda denetleyen ve kısa mesajla uyaran sistem devreye sokuldu.