İngiltere'de 'gaz' sancıları! Londra Haringey'de yaşayan Türklerin gözünden fiyat artışı: "Üşümemek için üç kat çorap giyiyorum"

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta 8 aylık bir zaman dilimi geride kaldı. Avrupa Birliği ve Batılı ülkeler, her kalemde Moskova'yı yaptırıma maruz bıraktı, çeşitli ambargolar uyguladı.
Rusya da bu yaptırım ve ambargolara doğal gazı keserek yanıt verdi.
Moskova'nın bu hamlesi yaklaşan kış öncesi Avrupa'yı adeta zora soktu. Doğal gaz arzında yaşanan sıkıntı enerji maliyetlerini artırdı, faturalar katlandıkça katlandı.
İNGİLTERE'DE ARTAN FİYATLAR
Bu durumun en somut örneği İngiltere'de kayıtlara geçti.
Londra'nın Haringey bölgesinde yaşayan Türkler, fiyat artışları karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Artan fiyatlardan kaynaklı yaşadıkları sıkıntıları teker teker dile getirdi.
"40-50 KESERLERDİ, 174 KESTİLER"
Amerika'nın Sesi Türkçe'ye konuşan Haringey'deki restoran işletmecisi Türk kadın, kış ayının gelmesiyle birlikte faturalardan duyduğu endişeyi dile getirdi. Daha önce hiç karşılaşmadığı bir fatura tutarı ödemek zorunda olduğunu söyleyen işletmeci kadın, "Ayda 40-50 keserlerdi, bu ay 174 kesmişler" ifadelerini kullandı.