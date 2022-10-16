İngiltere'de 'gaz' sancıları! Londra Haringey'de yaşayan Türklerin gözünden fiyat artışı: "Üşümemek için üç kat çorap giyiyorum"





"FİYATLARDA ACAYİP ANORMAL BİR ŞEY VAR"

"Her gün fiyatlar değişiyor" serzenişinde bulunan bir başa Türk vatandaşı ise, "Fiyatlarda acayip anormal bir şey var. Akaryakıta filan zam geliyor ondan mı acaba? İngiltere'de böyle hiç olmazdı. Senede 1 sefer fiyat değiştirmezdik" şeklinde konuştu.