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    • 16.10.2022 20:31
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    • 16.10.2022 20:38
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    İngiltere'de 'gaz' sancıları! Londra Haringey'de yaşayan Türklerin gözünden fiyat artışı: "Üşümemek için üç kat çorap giyiyorum"

    Avrupa, Rusya'ya uyguladığı ambargo ve yaptırımların bedelini Moskova'nın gaz akışını kesmesiyle ağır bir şekilde ödüyor. İngiltere'de doğal gaz arzında yaşanan sıkıntı enerji maliyetlerini artırdı, faturalar katlandıkça katlandı. Londra'nın Haringey bölgesinde yaşayan Türkler, fiyat artışları karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Artan fiyatlardan kaynaklı yaşadıkları sıkıntıları teker teker dile getirdi. Kimi üşümemek için kat kat giyindiğini söyledi, kimi ise her şeyin zamlandığına dikkat çekti. Takvim.com.tr İngiltere'de yaşanan krizin detaylarını sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    İngiltere’de ’gaz’ sancıları! Fiyatlarda fahiş artış

    Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta 8 aylık bir zaman dilimi geride kaldı. Avrupa Birliği ve Batılı ülkeler, her kalemde Moskova'yı yaptırıma maruz bıraktı, çeşitli ambargolar uyguladı.

    Rusya da bu yaptırım ve ambargolara doğal gazı keserek yanıt verdi.

    Moskova'nın bu hamlesi yaklaşan kış öncesi Avrupa'yı adeta zora soktu. Doğal gaz arzında yaşanan sıkıntı enerji maliyetlerini artırdı, faturalar katlandıkça katlandı.




    İNGİLTERE'DE ARTAN FİYATLAR
    Bu durumun en somut örneği İngiltere'de kayıtlara geçti.

    Londra'nın Haringey bölgesinde yaşayan Türkler, fiyat artışları karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Artan fiyatlardan kaynaklı yaşadıkları sıkıntıları teker teker dile getirdi.



    "40-50 KESERLERDİ, 174 KESTİLER"
    Amerika'nın Sesi Türkçe'ye konuşan Haringey'deki restoran işletmecisi Türk kadın, kış ayının gelmesiyle birlikte faturalardan duyduğu endişeyi dile getirdi. Daha önce hiç karşılaşmadığı bir fatura tutarı ödemek zorunda olduğunu söyleyen işletmeci kadın, "Ayda 40-50 keserlerdi, bu ay 174 kesmişler" ifadelerini kullandı.



        ETTEN BULGURA HER ŞEYE ZAMLANDI
        Aynı bölgede bulunan bir başka döner işletmecisi de etten bulgura her şeye zam geldiğini söyledi. Gaz, elektrik ve su faturalarındaki artan maliyeti dikkat çekti.

        İşletmeci kadın, "Dönerin müşterisi azaldı. 9'a dürüm veriyorduk 11'e veriyoruz. 5'e 7 sterline çorba veriyoruz" ifadeleriyle tepki gösterdi.



        KALORİFER AÇMAMAK İÇİN KAT KAT GİYİNİYORLAR
        Londra'da yaşamını sürdüren genç bir Türk kadın ise kaloriferleri açmamak için kat kat giyindiklerini ifade etti ve her şeyi ucu ucuna yetiştirdiklerini söyledi. Genç kız, "Ben üç kat çorap giyip öyle uyuyorum" dedi.



        "FİYATLARDA ACAYİP ANORMAL BİR ŞEY VAR"
        "Her gün fiyatlar değişiyor" serzenişinde bulunan bir başa Türk vatandaşı ise, "Fiyatlarda acayip anormal bir şey var. Akaryakıta filan zam geliyor ondan mı acaba? İngiltere'de böyle hiç olmazdı. Senede 1 sefer fiyat değiştirmezdik" şeklinde konuştu.


            10 AYDA KAYITLARA GEÇEN BARİZ FİYAT ARTIŞI

            İngiltere'de yılbaşından bu yana geçen 10 aylık zaman diliminde artan fiyatlar somut bir şekilde göze çarpıyor.

            'VOA Türkçe'nin derlemesine göre;

            Domatesin kilosu 1.38 sterlinken şu an en uygunu 2.99, 4.5'e ve 6.99'a ulaşan fiyatlar da var...




            Biber 2.99 iken 3.49 olmuş.

            10 ay önce karnabahar 1.59, şimdi 2.99



            Meyve hurma 3 tanesi 1 pound iken mevcuttta 1 tanesi 0.79 pound

            Et ve tavukda da bariz bir artış söz konusu;

            10 ay önce kuzu bacağı 7.99, şimdilerde 8.99 pound...

            Pirzola 9.99'dan 12 pounda çıkmış

            Tavuk 2.69 – 5.89 pound seviyelerine gelmiş
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            Haberler Güncel İngiltere'de 'gaz' sancıları! Londra Haringey'de yaşayan Türklerin gözünden fiyat artışı: "Üşümemek için üç kat çorap giyiyorum"
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