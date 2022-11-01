Azerbaycan'dan tarihi adım! Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Devlet Güvenlik Servisi lağvedilip Bakü'ye bağlandı





İşte kaleme alınan yazıdan bazı satırbaşları;

Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Aliyev, Kafkasya'da çok etkili jeopolitik hamleleri birlikte gerçekleşiyor. Erdoğan, 20 Ekim'de Karabağ'a gidecek ve Aliyev ile Zengilan Havalimanı'nın açılışını yapacak. Türkiye'nin direkt olarak Azerbaycan'a ulaşmasını sağlayacak, Asya Türk Devletler Birliğine giden yol taşlarının önemli koridoru Zengezur, Azerbaycan ile Türkiye tarafından ilmek ilmek örülüyor.