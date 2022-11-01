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    • Dünya
    • 01.11.2022 17:52
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    • 01.11.2022 18:09
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    Azerbaycan'dan tarihi adım! Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Devlet Güvenlik Servisi lağvedilip Bakü'ye bağlandı

    Azerbaycan'dan tarihi bir adım atıldı. Azerbaycan basınında yer alan habere göre, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Devlet Güvenlik Servisinin kaldırılarak yerine Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi Nahçıvan Genel Müdürlüğü kurdu. Peki atılan bu tarihi adımın jeopolitik olarak önemi ne? İşte haberin tüm detayları...

    Tarihi Nahçıvan kararı

    Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Devlet Güvenlik Servisinin kaldırılarak yerine Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi Nahçıvan Genel Müdürlüğü kurulduğu bildirildi.



    Azerbaycan basınında yer alan haberlere göre, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Devlet Güvenlik Servisi lağvedildi. Kaldırılan birimin yerine, Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi Nahçıvan Genel Müdürlüğü kuruldu.



    Böylece Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Milli Meclisi Başkanına bağlı olan güvenlik servisi doğrudan Bakü'deki merkezi yönetime bağlanmış oldu. Azerbaycan'a bağlı fakat kendi anayasası da bulunan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin iç yönetimini meclis başkanı üstleniyor.



        JEOPOLİTİK ÖNEMİ NE?
        Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Devlet Güvenlik Servisi lağvedilip, kaldırılan birimin yerine Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi Nahçıvan Genel Müdürlüğü kurulması jeopolitik olarakta büyük bir adım oldu. TAKVİM köşe yazarı Bülent Erandaç, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'ın Kafkasya'daki etkili jeopolitik hamlelerini kaleme alarak, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde oluşturulacak Zengezur koridorunun önemini anlatmıştı.



        İşte kaleme alınan yazıdan bazı satırbaşları;
        Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Aliyev, Kafkasya'da çok etkili jeopolitik hamleleri birlikte gerçekleşiyor. Erdoğan, 20 Ekim'de Karabağ'a gidecek ve Aliyev ile Zengilan Havalimanı'nın açılışını yapacak. Türkiye'nin direkt olarak Azerbaycan'a ulaşmasını sağlayacak, Asya Türk Devletler Birliğine giden yol taşlarının önemli koridoru Zengezur, Azerbaycan ile Türkiye tarafından ilmek ilmek örülüyor.



        Zengilan'daki uluslararası havalimanı, Doğu Zengezur'daki önemli altyapı projelerinden biri. Bölgenin sosyoekonomik kalkınmasında önemli bir rol oynayacak. Zengezur koridoru projesiyle bu bölgeden açılacak kara ve demiryolu ulaşımıyla Azerbaycan'ı, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ve devamında Türkiye ile birbirine bağlamayı hedefleyen olağanüstü stratejik bir çalışma.



            Devlet Başkanı İlham Aliyev, 2021 yılında "Zengezur koridorunun oluşturulması ulusal, tarihi ve gelecekteki çıkarlarımızla tam olarak örtüşüyor. Ermenistan istese de istemese de Zengezur koridorunu hayata geçireceğiz. Eğer Ermenistan isterse bu konuyu daha kolay çözeceğiz, istemezse zorla çözeceğiz" dedi. Türkiye ile Azerbaycan'ın 15 Temmuz'da imzaladıkları Şuşa Beyannamesi ile projeye yaklaşım, bir resmiyet de kazanmış durumda.



            Erdoğan, "Gün gelecek Zengezur'dan çıkıp İstanbul'a kadar gidebileceğiz, Iğdır, Kars'a gidebileceğiz ve bölgenin transit lojistik merkez olma konumu perçinlenecektir" dedi. Göründüğü kadarıyla İran'ın, Azerbaycan'ın daha da güçlenmesinden rahatsız. Türkiye'nin Kafkasya'daki gücünün artmasından da kaygı duruyor. Azerbaycan ve Ermenistan dışındaki en önemli aktör Rusya. Herhangi bir yeni ulaşım projesinde denetim, Rus güçlerinde olacak. Yeni Dünya Düzeni'nde önemli oyuncu olacak Türkiye, stratejik adımlarıyla ABD ve Avrupa'yı köşeye sıkıştırmış durumda.

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            Yürek Çıkmazı
            Haberler Dünya Azerbaycan'dan tarihi adım! Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Devlet Güvenlik Servisi lağvedilip Bakü'ye bağlandı
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