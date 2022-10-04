Başkan Erdoğan Avrupa Siyasi Topluluğu liderler zirvesine katılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, davet üzerine 6 Ekim Perşembe günü Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi öncesinde düzenlenecek Avrupa Siyasi Topluluğu liderler toplantısına katılacak.
KRİZLERE ÇÖZÜMÜN ANAHTARI TÜRKİYE'DE
Rusya-Ukrayna Savaşı başta olmak üzere bölgesel konularda üstlendiği kritik misyonla bölgenin en önemli aktörlerinden olduğu Batı tarafından da görülen Türkiye, "barış ve güvenlik, terörle mücadele, enerji ve iklim, ekonomi, göç ve ulaşım" konularında özgün, rasyonel ve yenilikçi fikirlerini aktaracak.
PAŞİNYAN İLE GÖRÜŞECEK
Başkan Erdoğan, toplantının gerçekleşeceği Çek Cumhuriyeti'nin Prag şehrinde Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile de görüşecek. Sabah'ta yer alan habere göre, Başkan Erdoğan'ın Paşinyan'a, özel temsilciler arasındaki görüşmelerin üçüncü ülkelerde değil Türkiye ve Ermenistan'da dönüşümlü olarak yapılması, bölgede daha fazla gerilim yaşanmaması için provokasyonlardan uzak durulması ve Azerbaycan ile nihai barış anlaşmasının imzalanması yönünde mesajlar vermesi bekleniyor.