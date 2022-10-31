Azerbaycan ve Ermenistan 5 temel prensibi çözme konusunda anlaşma sağladı





Devletlerarası ilişkilerde birbirlerinin güvenliğini tehdit etmekten, siyasi bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne karşı tehdit ve güç kullanmaktan, BM Şartı'nın amaçlarına aykırı diğer durumlardan kaçınmanın vurgulandığı belgede, devlet sınırlarının belirlenmesi ve çizilmesi, diplomatik ilişkilerin kurulması, ulaştırma hatlarının açılması, diğer ilgili iletişimlerin kurulması ve diğer karşılıklı çıkar alanlarında iş birliğinin kurulması şartı ortaya konuyor.



ANLAŞMA SAĞLANDI

Azerbaycan ve Ermenistan güç kullanmaktan kaçınma, sorunları egemenlik, toprak bütünlüğü ve sınırların dokunulmazlığının tanınması temelinde çözme konusunda anlaştı.