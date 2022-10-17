Jeopolitik hamle

CUMHURBAŞKANLARI Erdoğan ve Aliyev, Kafkasya'da çok etkili jeopolitik hamleleri birlikte gerçekleşiyor.

Erdoğan, 20 Ekim'de Karabağ'a gidecek ve Aliyev ile Zengilan Havalimanı'nın açılışını yapacak.

Türkiye'nin direkt olarak Azerbaycan'a ulaşmasını sağlayacak, Asya Türk Devletler Birliğine giden yol taşlarının önemli koridoru ZENGEZUR, Azerbaycan ile Türkiye tarafından ilmek ilmek örülüyor. Zengilan'daki uluslararası havalimanı, Doğu Zengezur'daki önemli altyapı projelerinden biri. Bölgenin sosyoekonomik kalkınmasında önemli bir rol oynayacak. Zengezur koridoru projesiyle bu bölgeden açılacak kara ve demiryolu ulaşımıyla Azerbaycan'ı, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ve devamında Türkiye ile birbirine bağlamayı hedefleyen olağanüstü stratejik bir çalışma.

ABD ve Fransa'nın kışkırtmalarıyla, Ermenistan Azerbaycan'a geçtiğimiz günlerde sınır bölgesinde yeniden saldırdı. Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, 2021 yılında "Zengezur koridorunun oluşturulması ulusal, tarihi ve gelecekteki çıkarlarımızla tam olarak örtüşüyor. Ermenistan istese de istemese de Zengezur koridorunu hayata geçireceğiz. Eğer Ermenistan isterse bu konuyu daha kolay çözeceğiz, istemezse zorla çözeceğiz" dedi. Türkiye ile Azerbaycan'ın 15 Temmuz'da imzaladıkları Şuşa Beyannamesi ile projeye yaklaşım, bir resmiyet de kazanmış durumda.

Bu anlaşmanın ilgili bölümünde şu ifadeler yer aldı:

Taraflar, Türkiye ve Azerbaycan'ı birleştiren Azerbaycan Cumhuriyeti Batı rayonları ile Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasındaki koridorun (Zengezur Koridoru) açılmasının ve söz konusu koridorun devamı olarak Nahçıvan-Kars demiryolunun inşaatının iki ülke arasındaki ulaştırma-iletişim ilişkilerinin yoğunlaştırılmasına önemli katkı sağlayacağını belirtirler." Erdoğan, "Gün gelecek Zengezur'dan çıkıp İstanbul'a kadar gidebileceğiz, Iğdır, Kars'a gidebileceğiz ve bölgenin transit lojistik merkez olma konumu perçinlenecektir" dedi. Göründüğü kadarıyla İran'ın, Azerbaycan'ın daha da güçlenmesinden rahatsız.

Türkiye'nin Kafkasya'daki gücünün artmasından da kaygı duruyor.

Azerbaycan ve Ermenistan dışındaki en önemli aktör Rusya.

Herhangi bir yeni ulaşım projesinde denetim, Rus güçlerinde olacak.

Yeni Dünya Düzeni'nde önemli oyuncu olacak Türkiye, stratejik adımlarıyla ABD ve Avrupa'yı köşeye sıkıştırmış durumda.

SONUÇ: Yeni Dünya Düzeni kuruluyor. BÖLGESEL GÜÇ-KÜRESEL AKTÖR BAŞKAN ERDOĞAN HEM DOĞU'DA HEM BATI'DA JEOPOLITIK VE JEOEKONOMIK HAMLELERİNİ SÜRDÜRÜYOR. Önümüzde tarihi fırsatlar var. Bunu HDPKK destekli ALTILI MASA anlamaz. O nedenle tarihi fırsatlar için attığı her adımda küresel etki bırakan Erdoğan, TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK ŞANS. Birlik ve beraberlikle TÜRK-İSLAM MEDENİYETİNİ yeniden kurabiliriz. Zafer inananların olacak.