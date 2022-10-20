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    • 20.10.2022 17:00
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    SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Karabağ bölgesindeki Cebrayıl'da resmi törenle karşılanıyor

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'da! Başkan Erdoğan, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Cebrayıl'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı. Başkan Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile baş başa görüşme sonrası ve ortak basın toplantısında konuşuyor. Erdoğan, Aliyev ile çalışma yemeğinde bir araya gelecek.

    Başkan Erdoğan Cebrayıl’da

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'da! Başkan Erdoğan, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Cebrayıl'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı.

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    BAŞ BAŞA GÖRÜŞME SONRASI ORTAK BASIN TOPLANTISI
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan resmi karşılama töreninin ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile baş başa görüştü. İki lider görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenliyor.

    İKİ LİDERİN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKAN KISIMLAR

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev:

    Şuşa Beyannamesi ile resmen müttefik olduk. Türkiye-Azerbaycan kardeşliği güçlenecek.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan:

    Eşi görülmemiş kalkınma hamlesi ile harap edilen bölgeler yeniden ayağa kalkıyor. Azerbaycan yeniden inşaa ediliyor. Ermenistan'ın yaptıklarını Lahey Adalet Divanı'na götürmek suretiyle bunların tazmini istemek lazım.

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