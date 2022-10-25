Yunan Büyükelçi Georgios Aifants’tan Türkiye hakkında itiraf gibi sözler: Resmen yalvardık, dilenci gibiyiz

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim hız kesmeden devam ederken, dün Girit TV'de konuşan Yunanistan'ın Finlandiya fahri büyükelçisi Georgios Aifants, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
2019 yılında Dışişleri Bakanlığı görevlerine ilişkin anılarını hatırlayan Aifantis, Avrupa Konseyi Zirvesi'nde dönemin Dışişleri Bakanı Giorgos Katrougalos'la birlikte Helsinki'de olduğu bir dönemda yaşanan bir olaydan bahsetti.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmek istediklerini belirterek, "Katrougalos, Çavuşoğlu ile bir toplantı için resmen ona yalvardı" sözlerine yer verdi.