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    • Dünya
    • 25.10.2022 10:00
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    • 25.10.2022 10:08
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    Yunan Büyükelçi Georgios Aifants’tan Türkiye hakkında itiraf gibi sözler: Resmen yalvardık, dilenci gibiyiz

    Ege Adalarında sürekli olarak gerilimi tırmandıran Yunanistan’ın Finlandiye Büyükelçisi Georgios Aifants, Türkiye hakkında itiraf gibi sözler sarf etti. 2019’da Yunanistan’ın Dışişleri Bakanı Giorgos Katrougalos'un Helsinki'de Bakan Çavuşoğlu ile görüşebilmek için resmen 'yalvardığını' söyleyen Aifants, "Türkiye'ye karşı dilenci oluyoruz" sözlerine yer verdi.

    Yunan Büyükelçi Georgios Aifants’tan Türkiye hakkında itiraf gibi sözler: Resmen yalvardık, dilenci gibiyiz

    Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim hız kesmeden devam ederken, dün Girit TV'de konuşan Yunanistan'ın Finlandiya fahri büyükelçisi Georgios Aifants, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

    2019 yılında Dışişleri Bakanlığı görevlerine ilişkin anılarını hatırlayan Aifantis, Avrupa Konseyi Zirvesi'nde dönemin Dışişleri Bakanı Giorgos Katrougalos'la birlikte Helsinki'de olduğu bir dönemda yaşanan bir olaydan bahsetti.

    Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmek istediklerini belirterek, "Katrougalos, Çavuşoğlu ile bir toplantı için resmen ona yalvardı" sözlerine yer verdi.

        Bir yerde oturup konuşmayı isteyen Katrougalos'a Bakan Çavuşoğlu'nun "Hayır" cevabını verdiğini ifade eden Aifants, uzun uğraşlar sonucunda Çavuşoğlu'nun akşam 10'a saat verdiğini dile getirdi.

        Aifants, akşam saat 10'da Bakan Çavuşoğlu ile görüşebilmek için hazırda beklediklerini dile getirdi.

        Sabah'ta yer alan habere göre, Olayın diplomasiden uzak olduğunu belirten Aifants sözlerine şöyle devam etti:
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            Haberler Dünya Yunan Büyükelçi Georgios Aifants’tan Türkiye hakkında itiraf gibi sözler: Resmen yalvardık, dilenci gibiyiz
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