Türkiye yeni milli mühimmat çözümleriyle gücüne güç katacak! Bozdoğan ,Gökdoğan SOM-B, Kuzgun...





DAHA YETENEKLİ VE HIZLI ÜRETİLEN GÜDÜM KİTLERİ

TÜBİTAK SAGE, bombaların etkinlik ve hassasiyetini artıran güdüm kitlerine yönelik çalışmalarına da devam edecek.



HGK-82, HGK-83 ve KGK 82/83 güdüm kitlerinin seri üretimleri ve Güdüm Kitleri İyileştirme ve Geliştirme Projesi çalışmaları devam edecek.



Bu çalışmalar kapsamında güdüm kitlerinde lazer ve diğer arayıcı başlıkların, farklı yeteneklerin, karıştırmaya karşı dayanıklı antenlerin olduğu, daha hızlı üretime yönelik iyileştirmeleri içeren faaliyetler yürütülüyor.