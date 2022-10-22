Türkiye yeni milli mühimmat çözümleriyle gücüne güç katacak! Bozdoğan ,Gökdoğan SOM-B, Kuzgun...

Türk savunma sanayisi, Cumhuriyetin 100. yılında kullanılmaya başlanacak yeni milli mühimmat çözümleriyle güvenlik güçlerine güç katacak.
Türkiye'nin savunma sanayisindeki en önemli tasarım ofisi ve AR-GE merkezlerinden olan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) bugüne kadar birçok ürünü farklı üreticilerle seri üretime taşıdı.
Ülkeye çeşitli mühimmat ve füze sistemleri kazandıran TÜBİTAK SAGE, Cumhuriyet'in 100. yılında bunlara yenilerini ekleyecek.