Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 22.10.2022 11:39
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.10.2022 11:40
    ABONE OL

    Yunan'ın 'bir gece ansızın gelebiliriz' korkusu: Başkan Erdoğan'ı Kanuni'ye benzettiler

    Ege ve Doğu Akdeniz'de provokasyonlarla Türkiye'yi hedef alan Yunanistan, bir yandan da uluslararası alanda şikayetlerini sürdürüyor. Avrupa Birliği ve ABD'yi arkasına alarak tehlikeli adımlar atan Yunanistan, Ege'deki gayriaskeri statüdeki adaları silahlandırarak uluslararası hukuku çiğniyor. Türkiye'yi diyalog için çağırdığı masadan kaçan Yunanistan'a, Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'bir gece ansızın gelebiliriz' diyerek askeri seçeneğin hazır olduğu uyarısında bulunuyor. Başkan Erdoğan'ın uyarılarıyla gözü korkan Yunanistan yönetimi, ilginç açıklamalara imza atıyor. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Başkan Erdoğan'ın Kanuni Sultan Süleyman gibi hareket ettiğini söyledi.

    Başkan Erdoğan’ı Kanuni’ye benzettiler

    Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler son dönemde oldukça gergin. Ege'de ve Akdeniz'de Türkiye'nin haklarını gasbetemeye kalkan Yunanistan'a verilen cevaplar, Atina'da endişeye neden oluyor.

    KANUNİ BENZETMESİ
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" söylemi de Yunan yetkilileri oldukça germiş durumda. Bu tedirginlik Yunan yetkililerin açıklamalarına da yansıdı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Başkan Erdoğan'ı Kanuni Sultan Süleyman'a benzetti. Dendias, Erdoğan'ın Sultan Süleyman gibi hareket ederek Yunanistan'ı köşeye sıkıştırmaya çalıştığını ancak bundan rahatsız olduklarını söyledi.

    'SAVUNMA HAKKI' YALANI
    Yunanistan, Doğu Ege adalarının silahlandırıldığına ilişkin açıklamaları reddetmeyerek, bunun kendini savunma hakkı olduğunu ileri sürüyor. Türkiye'nin kendisi için Ege'de bir tehdit unsuru olduğunu iddia eden Yunanistan, Lozan ve Paris antlaşmalarının aksi yönündeki hükümlerine rağmen Doğu Ege adalarını silahlandırma politikasını savunmayı sürdürüyor.

    EGE'DE PROVOKASYON
    ABD'nin gönderdiği askeri mühimmatla uluslararası hukuka aykırı harekat eden Yunanistan Gayri Askeri Statüdeki Adalar'da giriştiği provokasyon Ege'de görev uçuşu icra eden Türk Silahlı Kuvvetlerine ait İHA'lar bir hareketlilik tespit edilerek görüntülenmişti.

        Söz konusu gemilerin GASA statüsündeki Midilli'ye 23, Sisam'a ise 18 taktik tekerlekli zırhlı araç sevkiyatı gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Zırhlı araçların ABD tarafından Dedeağaç Limanı'na gönderilen araçlardan olması ise dikkat çekti.

        ABD ayrıca Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne silah ambargosunu kaldırdı. Son olarak ABD, Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Amerikan üssü Suda'ya, "dev uçak gemisi" olarak bilinen, 90 uçak ve helikopter taşıyabilen USS George H.W. Bush'u gönderdi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Yunan belgelerinde Osmanlı’ya övgü
        Haberler Dünya Yunan'ın 'bir gece ansızın gelebiliriz' korkusu: Başkan Erdoğan'ı Kanuni'ye benzettiler
            SON DAKİKA