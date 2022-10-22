Yunan'ın 'bir gece ansızın gelebiliriz' korkusu: Başkan Erdoğan'ı Kanuni'ye benzettiler

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler son dönemde oldukça gergin. Ege'de ve Akdeniz'de Türkiye'nin haklarını gasbetemeye kalkan Yunanistan'a verilen cevaplar, Atina'da endişeye neden oluyor.

KANUNİ BENZETMESİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" söylemi de Yunan yetkilileri oldukça germiş durumda. Bu tedirginlik Yunan yetkililerin açıklamalarına da yansıdı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Başkan Erdoğan'ı Kanuni Sultan Süleyman'a benzetti. Dendias, Erdoğan'ın Sultan Süleyman gibi hareket ederek Yunanistan'ı köşeye sıkıştırmaya çalıştığını ancak bundan rahatsız olduklarını söyledi.