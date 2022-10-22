Yunan'ın 'bir gece ansızın gelebiliriz' korkusu: Başkan Erdoğan'ı Kanuni'ye benzettiler

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler son dönemde oldukça gergin. Ege'de ve Akdeniz'de Türkiye'nin haklarını gasbetemeye kalkan Yunanistan'a verilen cevaplar, Atina'da endişeye neden oluyor.
KANUNİ BENZETMESİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" söylemi de Yunan yetkilileri oldukça germiş durumda. Bu tedirginlik Yunan yetkililerin açıklamalarına da yansıdı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Başkan Erdoğan'ı Kanuni Sultan Süleyman'a benzetti. Dendias, Erdoğan'ın Sultan Süleyman gibi hareket ederek Yunanistan'ı köşeye sıkıştırmaya çalıştığını ancak bundan rahatsız olduklarını söyledi.
'SAVUNMA HAKKI' YALANI
Yunanistan, Doğu Ege adalarının silahlandırıldığına ilişkin açıklamaları reddetmeyerek, bunun kendini savunma hakkı olduğunu ileri sürüyor. Türkiye'nin kendisi için Ege'de bir tehdit unsuru olduğunu iddia eden Yunanistan, Lozan ve Paris antlaşmalarının aksi yönündeki hükümlerine rağmen Doğu Ege adalarını silahlandırma politikasını savunmayı sürdürüyor.
EGE'DE PROVOKASYON
ABD'nin gönderdiği askeri mühimmatla uluslararası hukuka aykırı harekat eden Yunanistan Gayri Askeri Statüdeki Adalar'da giriştiği provokasyon Ege'de görev uçuşu icra eden Türk Silahlı Kuvvetlerine ait İHA'lar bir hareketlilik tespit edilerek görüntülenmişti.