DEDEKTÖR KÖPEKLERLE DETAYLI ARAMA Yapılan kontroller sonucu şüpheli araçlar üzerinde incelemelerini derinleştiren ekiplerce x-ray tarama sistemine sevk edilen araçlarda şüpheli yoğunlukların tespit edilmesi üzerine narkotik dedektör köpeklerin de dahil olduğu detaylı arama gerçekleştirildi. Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, öncelikle Dilucu Gümrük Kapısı'na gelen tırda yaptığı aramada, aracının yakıt deposuna eklenmiş zula içerisinde 255 litre likit metamfetamin yakaladı.









Kapıkule Gümrük Kapısı'nda bir tıra yönelik gerçekleştirilen operasyonda ise araçta taşınan yasal yükün içerisine gizlenmiş poşetler içerisinde, esrar olduğu tespit edilen 370 kilogram ağırlığında uyuşturucu madde ele geçirdi.



SORUŞTURMA SÜRÜYOR



İki farklı noktada başarıyla gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili soruşturmalar, Iğdır ve Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.