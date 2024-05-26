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Ticaret Bakanlığı duyurdu! Dilucu ve Kapıkule Gümrük Kapısı'nda zehir tacirlerine darbe: 625 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Iğdır'da bulunan Dilucu Sınır Kapısı ve Edirne'deki Kapıkule Gümrük Kapısı'nda iki tır içerisinde 255 litre likit metamfetamin ve 370 kilogram esrar ele geçirildi. Operasyona ilişkin Tücaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Edirne'den Iğdır'a zehir tacirlerine geçit yok! Toplamda 625 kilogram uyuşturucu ele geçirildi" ifadelerine yer verildi. Bakanlık, uyuşturucu ile mücadle faaliyetlerinin tüm ülke sınırılarında kararlı bir şekilde yürütüleceğinin altını çizdi.

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Giriş Tarihi 26 Mayıs 2024, 08:55 Güncelleme 26 Mayıs 2024, 09:12
Ticaret Bakanlığı duyurdu! Dilucu ve Kapıkule Gümrük Kapısı’nda zehir tacirlerine darbe: 625 kilo uyuşturucu ele geçirildi

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Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince narkotik suçlarla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Dilucu ve Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen narkotik risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında, her iki gümrük kapısına gelen araçlar mercek altına alındı.



DEDEKTÖR KÖPEKLERLE DETAYLI ARAMA
Yapılan kontroller sonucu şüpheli araçlar üzerinde incelemelerini derinleştiren ekiplerce x-ray tarama sistemine sevk edilen araçlarda şüpheli yoğunlukların tespit edilmesi üzerine narkotik dedektör köpeklerin de dahil olduğu detaylı arama gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, öncelikle Dilucu Gümrük Kapısı'na gelen tırda yaptığı aramada, aracının yakıt deposuna eklenmiş zula içerisinde 255 litre likit metamfetamin yakaladı.




Kapıkule Gümrük Kapısı'nda bir tıra yönelik gerçekleştirilen operasyonda ise araçta taşınan yasal yükün içerisine gizlenmiş poşetler içerisinde, esrar olduğu tespit edilen 370 kilogram ağırlığında uyuşturucu madde ele geçirdi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İki farklı noktada başarıyla gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili soruşturmalar, Iğdır ve Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

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