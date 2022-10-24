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    • Dünya
    • 24.10.2022 09:20
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    • 24.10.2022 09:25
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    Yerli balistik füze Tayfun dünya manşetlerinden düşmüyor! Yunan medyası "vurulacak ilk hedef biziz" dedi Rus medyası "dünyaya sinyal" dedi

    Rize’den ateşlenen yerli ve milli füzemiz Tayfun gazete manşetlerinden düşmüyor. Yunan medyası korkulu rüyası Tayfun’un ilk hedefini yazdığı 'Türkiye 1000 kilometre menzilli balistik füze elde ediyor' başlıklı haberinde ise 'maalesef' kelimesini kullandı. Rus medyasından İzvestiya ise, 'Uzmanlar Erdoğan'ın Tayfun füzesi için sarf ettiği sözlerin dünyaya bir uyarı olduğunu düşünüyor' dedi.

    Tayfun dünya manşetlerinden düşmüyor!

    Türkiye'nin Rize'den ateşlediği yerli balistik füze Tayfun'un testi, Yunanistan'ın yanı sıra Rusya'da da gündemden düşmüyor. Sinop açıklarındaki hedefi 7 dakika 38 saniye, yani 458 saniyede vuran Tayfun'u sayfasına taşıyan newpost.gr yayın organı, Türkiye'nin Ege Denizi'ndeki hava üstünlüğünü Yunanistan'a kaptırması nedeniyle yeni füze testinin öne çıkarıldığını savundu.

    Provokatif haberleriyle bilinen internet sitesi, "Türk basını Tayfun Tanagra ve hatta Araxos ile Andravida hava üslerine bile ulaşıyor" diye yazdı, 'Yunan şahinleri' diye tanımladığı savaş uçaklarının Türklerin ilk hedefi olduğunu ileri sürdü. newpost.gr'nin haberine göre, Türkiye Yunan jetlerini henüz havalanmadan 'yuvalarında' vurmanın batı komşusunu nakavt etmenin tek yolu olduğunu biliyor.

    "Korkunç Tayfun füzesinin etrafında muhtemel birçok hedefi varken komşular bizim Hava Kuvvetleri üslerimize odaklanıyor" diyen yayın organı, Yunan savaş uçaklarının yerde Türk füzelerini beklemeyeceğini savundu.

    'Türk tehditlerinin arkasındaki korku: Ankara çaresizce panzehir arıyor' gibi provokatif bir başlık atan newpost.gr, havadaki Yunanistan üstünlüğünün Türkiye'nin bir numaralı kabusu olduğunu iddia etti. İnternet sitesine göre, Yunan F-16'larının Viper modeline yükseltilmesi ve Fransız Rafale jetlerinin satın alınmasıyla denge değişti.

    'MAALESEF HER YERE SALDIRABİLİRLER'

    Yunan Eleftheros Typos gazetesi ise, 'Türkiye 1000 kilometre menzilli balistik füze elde ediyor' başlıklı haberinde yerli üretim Tayfun'un 500 kilometreden fazla mesafedeki hedefi paramparça ettiğini, şimdi İyon adaları dahil bütün Yunanistan'ı vurma kapasitesine sahip olduğunu yazdı.

    Yunan Genelkurmay Başkanlığı'na dayandırılan bilgileri aktaran Eleftheros Typos'a göre, test edilen Tayfun Bora füzesi ailesinden. Bora-1'in 280 kilometre menzile sahip olduğunu belirten gazete, haberine şu cümleyle devam etti: "Maalesef, Türk ordusu şimdi Yunanistan'ın her bölgesine saldırı yeteneğine sahip. Füzelerin değeri Ukrayna'daki savaşta kanıtlandı. Ve Yunanistan, son 13 yıldaki yetersiz siyasi liderler nedeniyle hiçbir yanıta sahip değil."

        'ERDOĞAN DOĞRULADI!'

        Ukrayna'da bataklığa saplanan Rusya'da da gündem Tayfun füzesi. Rusya'nın resmi televizyonlarından Russia Today, 'Erdoğan Türkiye'nin yeni balistik füzesi Tayfun'un test edildiğini doğruladı' başlığını seçti. Russia Today, haberinde 18 Ekim'de gerçekleşen gizli test için Erdoğan'ın "Artık Tayfunumuz var ve bu bizim mesajımız" dediğini yazdı.

        Rus gazetesi Kommersant da Russia Today'le aynı başlığı kullandığı haberinde, "Bunu izlemekten mutluluk duyuyoruz" cümlesine yer verdi.

        'Erdoğan doğruladı: Bu bizim mesajımız' diyen Komsomolskaya Pravda, Rize'den sabah 07.00 sularında ateşlenen Tayfun'un kat ettiği 561 kilometrelik mesafenin Türkiye için bir rekor olduğunu vurguladı.

        gazeta.ru internet sitesi, Tayfun füzesinin Karadeniz kıyısından ateşlendiğini belirtip teste dair daha fazla detayın henüz açıklanmadığını kaydetti. Yayın organı, "Daha önce Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Türkiye'nin 'kırmızı çizgi'yi geçmemesi için uyarmıştı. Ankara'nın Rus üretimi S-300 hava savunma sisteminden keşif uçuşundaki Türk jetlerine füze fırlatmakla suçlamasıyla iki ülke arasındaki ilişkiler yaz sonunda gerildi" ifadesine yer verdi.

        Rus medyasından İzvestiya ise, 'Uzmanlar Erdoğan'ın Tayfun füzesi için sarf ettiği sözlerin dünyaya bir uyarı olduğunu düşünüyor' başlıklı haberinde, resmi haber ajansı Ria Novosti'ye konuşan Rusya Bilimler Akademisi Dünya Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nün kıdemli araştırmacısı Victor Nadein-Raevsky'nin görüşlerine yer verdi.

        Victor Nadein-Raevsky, balistik füze denemesinin Türkiye'nin kendi silahlarını üretmesinde 'bağımsız bir sınıra' ulaştığını gösterdiğini dile getirdi. Rus uzmana göre, Ankara artık masraflarını kendi karşılayarak silah tedarikini güçlendirmeye hazır:

        "Yani, Türkiye'nin daha önce ilgi göstermediği bu balistik füzeler, yeni bir askeri üretim alanına giriyor. Ne kadar parlak olacak ve işe yarayacak, bileşenler seçilecek; tüm bunlar geleceğin soruları. Ancak ilk adım atıldı."

        Kıdemli araştırmacı Victor Nadein-Raevsky, son yıllarda özellikle Türkiye ve Azerbaycan karşıtı görüşleriyle Rus medyasında boy gösterdi.

            'EGE DENİZİ'NE DOĞRU GİTMEDİ, AKDENİZE DE'

            Her akşam 'özel askeri operasyon' adını taktıkları Ukrayna işgalini tartışan Rus devlet televizyonu Rossiya-1'deki yorumcular da, geçen hafta Tayfun'u değerlendirdi. Kremlin'in baş propagandisti Vladimir Solovyov'un sunuculuğunu yaptığı programdaki konuklardan Semyon Bagdasarov, füze testinin ardından Moskova'nın yakın ilişkiler kurduğu Ankara ile ilişkilerine bir kez daha bakmasını önerdi.

            Semyon Bagdasarov, yerli balistik füzesini deneyen Türkiye'nin hamlesini 'çok tehlikeli bir akım' olarak tanımladı, "Ankara ile olan ittifakımıza farklı bakmamız gerekiyor" deyip ekledi:

            "Daha önce birçok kez dile getirdim. Tayfun hangi yöne gitti? Ege Denizi'ne doğru gitmedi, Akdeniz'e doğru da. Rize'den ateşlendi, aynı zamanda Türkiye lideri Erdoğan'ın memleketi. Rize Sinop'un yanında. Geçen sefer Türkiye'nin Karadeniz Filosu'nun merkezinin orada olduğunu söyledim."

            Rus yorumcu, sözlerinin devamında Vladimir Putin'in sekiz yıl önce el koyduğu Ukrayna toprağı Sivastopol'u öne çıkardı:

            "Onlar Rize'den fırlattılar. Sinop'tan Sivastopol 300 kilometre uzaklıkta. Bazı nedenler yüzünden burada yalnızca kendimizi aldatıyoruz."

            Kırım Yarımadası'nın en büyük şehri Sivastopol, 2014'ten bu yana Rusların kontrolünde. Rusya'nın Karadeniz Filosu'nun ana karargahı da yine Sivastopol'da konuşlu. Ukrayna işgalinde 2 bini aşkın tank ve yüzlerce savaş uçağı kaybeden Rusya, Nisan ayında Karadeniz'de çok ağır bir darbe almıştı. Ukraynalıların fırlattığı füzeler, Karadeniz Filosu'nun amiral gemisi Moskva'yı vurmuş, Kremlin geminin battığını günlerce gizlemeye çalışmıştı.

            Ekim ayına gelindiğinde ise, bu kez Vladimir Putin'in en prestijli projesi Kerç Köprüsü havaya uçuruldu. Kırım'la Rusya ana karasını birbirine bağlayan köprü, Rus medyası tarafından yüzyılın inşaatı başlıklarıyla selamlanmıştı. Kilometrelerce uzaktan duyulan patlamayla Ukraynalıların 'nefret köprüsü' adını taktığı yapının bir kısmı Karadeniz'in sularına gömüldü.

            İngiliz Express gazetesi, programdaki diğer konuklardan Rusya-Türkiye ilişkilerini bir kez daha düşünmelerini isteyen Semyon Bagdasarov'un sözlerini 'Türkiye Rusya ittifakını 'tehlikeli füze testi'yle riske atıyor: Sivastopol'dan 300 kilometre' başlığıyla sundu. "Türkiye yeni güçlü füzesini test ederek Rus yorumcular arasında endişeyi tetikledi" diyen Express, Tayfun'un fırlatılmasının Semyon Bagdasarov'u paniğe kapıldığını yazdı.

                Solovyov'un programda Orta Asya uzmanı olarak tanıttığı Ermeni asıllı Bagdasarov, tıpkı Victor Nadein-Raevsky gibi daha önce de Türkiye karşıtı yorumlarıyla göze çarpmış bir isim.

                Ukrayna medyası ise, Semyon Bagdasarov'un eski bir Duma üyesi olduğunu hatırlatıyor ve Rusya'da çoğunlukla siyasi araştırmacı kimliğiyle ekranlara çıkarıldığını belirtiyor.
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                Haberler Dünya Yerli balistik füze Tayfun dünya manşetlerinden düşmüyor! Yunan medyası "vurulacak ilk hedef biziz" dedi Rus medyası "dünyaya sinyal" dedi
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