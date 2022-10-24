Yerli balistik füze Tayfun dünya manşetlerinden düşmüyor! Yunan medyası "vurulacak ilk hedef biziz" dedi Rus medyası "dünyaya sinyal" dedi

'Türk tehditlerinin arkasındaki korku: Ankara çaresizce panzehir arıyor' gibi provokatif bir başlık atan newpost.gr, havadaki Yunanistan üstünlüğünün Türkiye'nin bir numaralı kabusu olduğunu iddia etti. İnternet sitesine göre, Yunan F-16'larının Viper modeline yükseltilmesi ve Fransız Rafale jetlerinin satın alınmasıyla denge değişti.

'MAALESEF HER YERE SALDIRABİLİRLER'

Yunan Eleftheros Typos gazetesi ise, 'Türkiye 1000 kilometre menzilli balistik füze elde ediyor' başlıklı haberinde yerli üretim Tayfun'un 500 kilometreden fazla mesafedeki hedefi paramparça ettiğini, şimdi İyon adaları dahil bütün Yunanistan'ı vurma kapasitesine sahip olduğunu yazdı.

Yunan Genelkurmay Başkanlığı'na dayandırılan bilgileri aktaran Eleftheros Typos'a göre, test edilen Tayfun Bora füzesi ailesinden. Bora-1'in 280 kilometre menzile sahip olduğunu belirten gazete, haberine şu cümleyle devam etti: "Maalesef, Türk ordusu şimdi Yunanistan'ın her bölgesine saldırı yeteneğine sahip. Füzelerin değeri Ukrayna'daki savaşta kanıtlandı. Ve Yunanistan, son 13 yıldaki yetersiz siyasi liderler nedeniyle hiçbir yanıta sahip değil."