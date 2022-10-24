ABD'de George Floyd'un ölümüne neden olan polislerden biri daha suçunu kabul etti

Kueng, Thao ve Lane ayrıca, 25 Şubat'ta "Floyd'un sivil haklarını ihlal ettikleri" suçlamasıyla yargılandıkları diğer federal davada suçlu bulunmuş, Lane 2,5, Kueng 3, Thao da 3,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kueng'in de Lane gibi federal ve eyalet davalarında kabul ettiği hapis cezası süresini art arda çekeceği ifade ediliyor.