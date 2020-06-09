ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde polis memuru Derek Chauvin tarafından gözaltına alındığı sırada yaşamını yitiren siyahi George Floyd'un avukatı Ben Crump, BM'den polis şiddeti ve buna bağlı siyahi ölümlerinde bağımsız soruşturma yürütülmesini talep etti.

POLİS REFORMLARI GELECEK Mİ?

Crump, BM'den daha fazla insan hakları ihlallerini durdurmak amacıyla, bağımsız savcılar ve otopsiler dahil olmak üzere sistematik polis reformları talep etti.