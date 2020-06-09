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    • Dünya
    • 09.06.2020 14:16
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    • 09.06.2020 14:16
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    'un avukatından tüm siyahiler için flaş hamle geldi

    ve tüm dünya polis tarafından katledilen olayı ile sallanıyor. Bu olayla ilgili yeni bir hamle ortaya atıldı. ABD’nin Minnesota eyaletinde polis tarafından gözaltına alındığı sırada öldürülen siyahi George Floyd’un avukatı Ben Crump, Birleşmiş Milletler’den () siyahi ölümlerinde bağımsız soruşturma yürütmesini talep etti.

    ABD için riskli adım! Tüm siyahiler için flaş hamle geldi

    ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde polis memuru Derek Chauvin tarafından gözaltına alındığı sırada yaşamını yitiren siyahi George Floyd'un avukatı Ben Crump, BM'den polis şiddeti ve buna bağlı siyahi ölümlerinde bağımsız soruşturma yürütülmesini talep etti.

    POLİS REFORMLARI GELECEK Mİ?

    Crump, BM'den daha fazla insan hakları ihlallerini durdurmak amacıyla, bağımsız savcılar ve otopsiler dahil olmak üzere sistematik polis reformları talep etti.

    NELER OLMUŞTU?

    Siyahi ABD vatandaşı George Floyd, Minneapolis kentinde polis memuru Derek Chauvin tarafından gözaltına alınırken öldürüldü. Gözaltı anlarına ilişkin görüntülerde, Chauvin'in, Floyd'un boynuna dizini bastırdığı, Floyd'un ise "Nefes alamıyorum" dediği duyuluyordu.

    Chauvin'in, Floyd'un boynuna 8 dakika 46 saniye boyunca dizini bastırdığı belirtiliyor. Ayrıca, ABD'nin başkenti Washington'da Demokrat parti senatörleri, polisin sert müdahalesiyle ölen George Floyd için 8 dakika 46 saniye süren saygı duruşunda bulunmuştu.
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