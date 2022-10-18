Paris sokakları karıştı! Enflasyon ve hayat pahalılığına isyan eden binlerce kişi sokaklara indi





Ülkenin en büyük işçi sendikası CGT, ülke genelindeki gösterilerde 300 bin, Paris'teki gösteriye ise 70 binden fazla kişinin katıldığını açıklarken, İçişleri Bakanlığı bu sayıyı sırasıyla ülke genelinde 107 bin, Paris için 13 bin olarak açıkladı.