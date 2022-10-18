Paris sokakları karıştı! Enflasyon ve hayat pahalılığına isyan eden binlerce kişi sokaklara indi

Sendikaların çağrısıyla ülke genelinde toplu ulaşım, eğitim, sağlık dahil çok sayıda meslek grubu grev ilan ederek, enflasyon oranıyla uyumlu maaş artışı talep etti.
Bu kapsamda, ülkenin farklı kentlerinde gösteriler düzenlendi. Paris'te İtalya Meydanı'nda yerel saat ile 14.00'te başlayan gösteri, Vauban Meydanı'nda sona erdi.
"BİR MAKARON TARAFINDAN YÖNETİLMEK"
Düzen karşıtı slogan atan göstericiler, ellerinde "Bir MAKaRON tarafından yönetilmek", "Pastanın üstünde kriz", "(Fransa Ekonomi Bakanı) Bruno Le Maire bize maaşını ver" yazılı pankartlar taşıdı.