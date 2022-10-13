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    • Dünya
    • 13.10.2022 12:53
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    • 13.10.2022 13:16
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    Gizli rapor ortaya çıktı! Ege'de Yunanistan ve Frontex suç ortaklığında insan hakları çiğnendi

    6 Ekim'de topkanan Avrupa Parlamentosu, Frontex'in bütçe harcamalarını göçmenlerin geri itilmesi, suiistimaller ve yönetim sorunları gibi nedenlerle onaylamadı. Frontex'in arka planında yaşanan skandallara ilişkin gizli rapor, Alman Der Spiegel tarafından açıklandı. Avrupa dolandırıcılıkla mücadele kurumu OLAF tarafından yürütülen soruşturmalar, AB'nin dış sınırlarında mültecilere neler yapıldığını ortaya koyuyor. Raporda Ege Denizi'nde Yunan sınır muhafızlarının mültecileri ölüme gönderdikleri ve Frontex'in bu benzeri görülmemiş insan hakları ihlallerinde nasıl bir suç ortağı haline geldiğini kanıtlıyor.

    Ege’de insan hakları suçları raporlandı

    Avrupa Dolandırıcılıkla Mücadele Ofisi OLAF, 20 tanık görüşmesi, aylarca süren soruşturmalar ışığından, 120 sayfadan fazla kapsamlı bir rapor çıkardı. Müfettişler, Fabrice Leggeri liderliğindeki Frontex merkezinin ofislerini aradılar, WhatsApp mesajlarına ve e-postalarına baktılar.

    YUNAN ÖLÜME TERK ETTİ
    OLAF raporu, 2022 baharında Frontex patronu Leggeri'nin istifasına yol açtı. Ancak araştırmacıların ortaya çıkardığı şey, bireysel suçluluk sorularının çok ötesine geçiyor.

    Soruşturmanın asıl amacı bu olmasa da rapor, Ege Denizi'ndeki Yunan sınır muhafızlarının sığınma başvuru haklarını kullanamamaları için mültecileri denizde şişme cankurtaran sallarına nasıl attıklarını açıkça ortaya koyuyor.

    SUÇ ORTAĞI FRONTEX
    Der Spiegel de dahil olmak üzere çok sayıda medya kuruluşu yasadışı uygulamayı çoktan kanıtladı, ancak Yunan hükümeti hala raporları "sahte haber" olarak karalıyor.

        Aynı zamanda, OLAF raporu, Avrupa sınır koruma ajansı Frontex'in bu benzeri görülmemiş insan hakları ihlallerinde nasıl bir suç ortağı haline geldiğini gösteriyor.

        Suç ortaklığına dair ortaya çıkan kanıtlar:
        - Frontex liderliği, şüpheli vakaları kendi temel haklar görevlilerine defalarca sakladı ve onların çalışmalarını engelledi.
        - Ajans, ihlalleri kaydetmeyi durdurmak için hava gözetimini geri çekti.
        - Geri itmeleri yapan bazı Yunan kuruluşlarına ortak finansman sağladı.
        - Ajansı denetlemekle suçlanan organları yanlış yönlendirdi.

        Geri itmelerin "ciddi veya kalıcı yasal ihlaller" olduğu açık olsa da, Frontex, Frontex düzenlemelerinin 46. Maddesinde belirtildiği gibi ortak operasyonlardan çekilmedi.

        SPIGEL RAPORU YAYINLADI
        Şimdiye kadar, sadece birkaç kişi rapora erişebildi. Buna Avrupa Komisyonu temsilcileri, Frontex yönetim kurulu, bazı MEP'ler ve OLAF'ın kendisi dahil.

            Şimdi SPIEGEL, OLAF raporunun tam metnini yayınladı. Rapor kamuoyunun büyük ilgisini çekti. Avrupalılara sınırlarında sığınmacılara nasıl davranıldağını göstermesi açısında önemli bir haber olarak kayıtlara geçti.

            GEÇİÇİ PATRONDAN YALANLAMA
            Bugüne kadar önde gelen Yunan yetkililer raporu okumadıklarını söylüyorlar. Sorumlu AB Komiseri Margaritis Schinas, ciddi iddialar hakkında kendisini bilgilendirip bilgilendirmediğini söylemek istemiyor.

            Ve bugüne kadar, Frontex'in geçici direktörü Aija Kalnaja, ajansı tüm kurallara uymuş gibi davranıyor.

            Geçen hafta, "Frontex'in Ege'deki eylemlerinin geçerli yasal çerçeveye uygun olarak gerçekleştirildiğini bir kez daha vurgulamak isteriz" dedi.

            OLAF müfettişlerinin soruşturma raporunu kim okursa, bunun yanlış olduğu sonucuna varmalıdır.

            RAPOR KAMUOYUNA AÇIKLANMALI
            Avukat Laura Salzano gibi bazı hukukçular, diğer şeylerin yanı sıra AB'nin raporu kamuya açık hale getirmesi gerektiğini savunuyorlar, çünkü geri itme mağdurları soruşturmanın sonucunda mahkemeye başvurabilirler.

            Raporun kamuoyuna açıklanması için adım atıldı. "Front-LEX" adlı sivil toplum örgütünün avukatları, rapora dayanarak Avrupa Birliği Adalet Divanı'na dava açtılar.

            Frontex bütçesi, başlangıçta altıdan 754 milyon avroya kadar önümüzdeki yıllarda büyümeye devam etti; Şu anda kapalı kapılar ardında, 2023'te kaç milyon daha olacağı konusunda tartışmalar var.

                AB DEVAM EDECEK Mİ?
                Önümüzdeki yıllarda sorulacak soru, Avrupa vergi milyonlarının AB sınırlarındaki yasa ihlallerine yardım etmek için kullanılmaya devam edip etmeyeceği - veya Frontex'in Avrupa yasalarına uymaya zorlanıp zorlanmayacağı olacaktır.

                Frontex'i yönetim kurulu aracılığıyla kontrol eden Schengen eyaletlerinin bu konuyla pek ilgilenmediği açık. Gizlice buluşan yöneticilierin, toplantılarından neredeyse hiçbir şey sızmıyor. Bu nedenle pek çok şey, en azından Frontex'in faaliyetlerinin, ajansı kontrol etmeye yardımcı olan bir tür Avrupa kamusal alanının gelişip gelişmemesine bağlı.

                LİBYA'YI DA ÖRTBAS ETTİLER
                Ege'de Frontex, Yunan geri itme operasyonlarının suç ortağı oldu. AB soruşturmaları şimdi sınır koruma teşkilatının Orta Akdeniz'deki ölümcül bir hukuk ihlalini de örtbas ettiğini ortaya koyuyor. Belgeler, Libya'dan Avrupa'ya geçişlerde mültecilere yönelik insanlık dışı muamelenin de örtbas edildiğini ortaya koydu.

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                Ege’de insan hakları suçları raporlandı
                Haberler Dünya Gizli rapor ortaya çıktı! Ege'de Yunanistan ve Frontex suç ortaklığında insan hakları çiğnendi
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