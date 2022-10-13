Gizli rapor ortaya çıktı! Ege'de Yunanistan ve Frontex suç ortaklığında insan hakları çiğnendi

Avrupa Dolandırıcılıkla Mücadele Ofisi OLAF, 20 tanık görüşmesi, aylarca süren soruşturmalar ışığından, 120 sayfadan fazla kapsamlı bir rapor çıkardı. Müfettişler, Fabrice Leggeri liderliğindeki Frontex merkezinin ofislerini aradılar, WhatsApp mesajlarına ve e-postalarına baktılar.
YUNAN ÖLÜME TERK ETTİ
OLAF raporu, 2022 baharında Frontex patronu Leggeri'nin istifasına yol açtı. Ancak araştırmacıların ortaya çıkardığı şey, bireysel suçluluk sorularının çok ötesine geçiyor.
Soruşturmanın asıl amacı bu olmasa da rapor, Ege Denizi'ndeki Yunan sınır muhafızlarının sığınma başvuru haklarını kullanamamaları için mültecileri denizde şişme cankurtaran sallarına nasıl attıklarını açıkça ortaya koyuyor.
SUÇ ORTAĞI FRONTEX
Der Spiegel de dahil olmak üzere çok sayıda medya kuruluşu yasadışı uygulamayı çoktan kanıtladı, ancak Yunan hükümeti hala raporları "sahte haber" olarak karalıyor.