Gizli rapor ortaya çıktı! Ege'de Yunanistan ve Frontex suç ortaklığında insan hakları çiğnendi

GEÇİÇİ PATRONDAN YALANLAMA

Bugüne kadar önde gelen Yunan yetkililer raporu okumadıklarını söylüyorlar. Sorumlu AB Komiseri Margaritis Schinas, ciddi iddialar hakkında kendisini bilgilendirip bilgilendirmediğini söylemek istemiyor.

Ve bugüne kadar, Frontex'in geçici direktörü Aija Kalnaja, ajansı tüm kurallara uymuş gibi davranıyor.

Geçen hafta, "Frontex'in Ege'deki eylemlerinin geçerli yasal çerçeveye uygun olarak gerçekleştirildiğini bir kez daha vurgulamak isteriz" dedi.

OLAF müfettişlerinin soruşturma raporunu kim okursa, bunun yanlış olduğu sonucuna varmalıdır.

RAPOR KAMUOYUNA AÇIKLANMALI

Avukat Laura Salzano gibi bazı hukukçular, diğer şeylerin yanı sıra AB'nin raporu kamuya açık hale getirmesi gerektiğini savunuyorlar, çünkü geri itme mağdurları soruşturmanın sonucunda mahkemeye başvurabilirler.