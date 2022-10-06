Türkiye 2. Dünya Savaşı'nda Yunan halkına umut ve barış taşıdı! İnsanlık gemisi: Kurtuluş

Türkiye, Yunanistan'a karşı her daim "komşu ülke" gözüyle bakmasına rağmen Yunanistan'ın Türkiye karşıtı eylemleri son günlerde iyice ayyuka çıkmaya başladı. Yunanistan yıllardan bu yana Ege'de Türkiye karşıtı pozisyon belirlemesine rağmen Türkiye hiçbir zaman Yunanistan'ın toprak bütünlüğüne yönelik bir girişim içerisinde yer almadı.
Son olarak Yunanistan'ın uluslararası anlaşmaların hilafına Ege adalarını silahlandırdığının görüntülenmesi ilişkileri iyice gerdi. Yunanistan, Amerika Birleşik Devletleri'nin topraklarında üs kurmasından aldığı cesaretle Türkiye'yi tahrik edici söylemleri benimsemesi yanında Avrupa'nın belli başlı ülkelerinin de sırtını sıvazlamasıyla Ege'de barışın altına dinamit yerleştirmeye başladı.
Geçtiğimiz yüzyılın başlarında yine Avrupalılar'ın yüreklendirmesiyle Türkiye'ye saldıran ancak 9 Eylül 1922 denize dökülen Yunan Kuvvetleri arkalarına bakarak geri döndü. Kendi emelleri için Yunanistan'ı kullanmaktan çekinmeyen Avrupa'nın kışkırtmasına kanan Yunanistan'a zor zamanlarında ise kendisine yardım edecek bir Avrupa'yı hiç bulamadı.