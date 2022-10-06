Türkiye 2. Dünya Savaşı'nda Yunan halkına umut ve barış taşıdı! İnsanlık gemisi: Kurtuluş

İLK YARDIM ELİNİ TÜRKİYE UZATTI

Türkiye'de de savaştan ötürü kıtlık yaşanmasına rağmen Türk halkı Yunanistan'da yaşanan felakete kulak tıkamadı. Dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, 19 yıl önce topraklarından attığı düşman ordusunun halkına yardım etmek için alınan karara imza attı. Yunanistan'a dostluk elini uzatan ilk ülke Türkiye olacak, yurt çapında başlatılan kampanya ile komşuya yiyecek ve ilaç gönderilecekti.

O YARDIM GEMİSİNİN ADI: KURTULUŞ

Yunanistan'a yardım götürmek üzere bir gemi kiralandı. Bu geminin adı ise Türkiye'nin Yunan eldiveni giymiş Düveli Muazzama'ya karşı verdiği mücadele ile aynı adı taşıyordu: "Kurtuluş..." Türk halkını esir olmaya ramak kala kurtaran mücadelenin adını taşıyan Kurtuluş gemisi yine barışı taşıyordu.