SON DAKİKA: Almanlar ucuz gaz için sokağa döküldü: Rusya ile barışın

Federal Meclis önünde toplanan binlerce AfD taraftarı parti temsilcilerinin yaptığı konuşmaların ardından şehir merkezinde yürüyüş gerçekleştirdi.
Göstericiler, üzerinde "Önce ülkemiz", "soğuk odalar yerine sıcak bir sonbahar", "Amerika evine git, önce ülkemiz", "Kim üşümek istemiyorsa, silah sağlamamalı", "Siz devlet düşmanısınız" yazılı pankart ve dövizler taşıdı.
ALMANYA BAŞBAKANI SCHOLZ'ÜN İSTİFASINI İSTEDİLER
Eylemde "(Almanya Başbakanı Olaf) Scholz gitmeli", "Bizim sokaklar bizim ülkemiz", "Direniş" ve "Ülkeyi sevmeyen terk etsin" şeklinde sloganlar atıldı.
"RUSYA İLE BARIŞIN" MESAJI: GAZ FİYATI NORMALE DÖNER
AfD Eş Başkanı Tino Chrupalla burada yaptığı konuşmada, Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımların kaldırılmasını isteyerek, "Rusya'dan ucuz gaz alırsak gaz fiyatı normale döner." dedi.