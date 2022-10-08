SON DAKİKA: Almanlar ucuz gaz için sokağa döküldü: Rusya ile barışın

Federal Meclis önünde toplanan binlerce AfD taraftarı parti temsilcilerinin yaptığı konuşmaların ardından şehir merkezinde yürüyüş gerçekleştirdi.

Göstericiler, üzerinde "Önce ülkemiz", "soğuk odalar yerine sıcak bir sonbahar", "Amerika evine git, önce ülkemiz", "Kim üşümek istemiyorsa, silah sağlamamalı", "Siz devlet düşmanısınız" yazılı pankart ve dövizler taşıdı.