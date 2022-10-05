Enerji krizinden önce yaka bağır açan Macron şimdi boğazlı kazağı giydi

Emmanuel Macron, Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turu öncesi koltukta gömleğinin yakasını açıp poz vermişti. Aynı Macron, şimdi ise kameralar karşısında boğazlı kazakla duruyor. Sabah yazarı Mevlüt Tezel'de bu konuyu köşesine taşıdı.
İşte Mevlüt Tezel'in yazısındaki o kısım:
Fransa'da enerji tasarrufu konusunda örnek olmak için kabinenin başlattığı 'kalın giyinme' trendine Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da dahil oldu.
Makamlarında mont-kazakla oturan başbakan ve ekonomi bakanını örnek alan Macron, Elysee Sarayı'ndan yaptığı konuşmada gömlek kravat yerine boğazlı kazak giyerek kameraların karşısına geçti ve halka "Enerji tasarrufu yapın" mesajı verdi.
Nereden nereye... Son seçimlerde erkeksi bir imaj çizmek için bağrı açık pozlar veren Macron şimdi boğazlı kazak giyiyor!