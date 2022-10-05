Enerji krizinden önce yaka bağır açan Macron şimdi boğazlı kazağı giydi

Emmanuel Macron, Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turu öncesi koltukta gömleğinin yakasını açıp poz vermişti. Aynı Macron, şimdi ise kameralar karşısında boğazlı kazakla duruyor. Sabah yazarı Mevlüt Tezel'de bu konuyu köşesine taşıdı.

İşte Mevlüt Tezel'in yazısındaki o kısım:

Fransa'da enerji tasarrufu konusunda örnek olmak için kabinenin başlattığı 'kalın giyinme' trendine Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da dahil oldu.