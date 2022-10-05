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    • Dünya
    • 05.10.2022 09:30
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    • 05.10.2022 09:40
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    Enerji krizinden önce yaka bağır açan Macron şimdi boğazlı kazağı giydi

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçtiğimiz nisan ayında Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turundan önce gömleğinin yakasını açıp poz vermişti. Bu pozuyla adeta rakiplerine meydan okuyan Macron şimdi ise boğazlı kazakla geziyor. Nedeni ise enerji krizi nedeniyle tasarruf önlemleri ve kaloriferlerin kapatılması.

    Macron neydi ne oldu

    Emmanuel Macron, Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turu öncesi koltukta gömleğinin yakasını açıp poz vermişti. Aynı Macron, şimdi ise kameralar karşısında boğazlı kazakla duruyor. Sabah yazarı Mevlüt Tezel'de bu konuyu köşesine taşıdı.

    İşte Mevlüt Tezel'in yazısındaki o kısım:

    Fransa'da enerji tasarrufu konusunda örnek olmak için kabinenin başlattığı 'kalın giyinme' trendine Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da dahil oldu.

    Makamlarında mont-kazakla oturan başbakan ve ekonomi bakanını örnek alan Macron, Elysee Sarayı'ndan yaptığı konuşmada gömlek kravat yerine boğazlı kazak giyerek kameraların karşısına geçti ve halka "Enerji tasarrufu yapın" mesajı verdi.

    Nereden nereye... Son seçimlerde erkeksi bir imaj çizmek için bağrı açık pozlar veren Macron şimdi boğazlı kazak giyiyor!
        Macron neydi ne oldu
        Haberler Dünya Enerji krizinden önce yaka bağır açan Macron şimdi boğazlı kazağı giydi
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