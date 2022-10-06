Enerji krizi Alman devi Volkswagen’i de vurdu! Kaloriferler kısıldı mont dağıtıldı

POLİS DE DONACAK

Hükümetin aldığı karara göre en çok 19 derece olarak öngörülen ısı, Berlin Emniyet Müdürlüğü'nde 17 dereceye indirildi. Buna göre emniyette binada görev yapanlar 17 derece ısıda çalışacakken, ağır işlerde çalışan emniyet personeli için öngörülen sıcaklık sadece 12 derece.

OFİSTE SICAK SU KULLANIMI YASAK

Enerji maliyetleri Alman şirketlerini tasarrufa zorluyor. Yüksek elektrik ve doğalgaz faturalarının önüne geçebilmek için Jungheinrich fabrikasında olduğu gibi işçiler soğukta montla çalışıyor, ofislerde ise sıcak su kullanılması engelleniyor.