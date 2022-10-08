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    • Dünya
    • 08.10.2022 16:00
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    • 08.10.2022 16:24
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    Avrupa kara kış gelmeden 'kırmızı alarm' verdi: Ne elektrik var, ne gaz

    Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ambargo kararına alan Avrupa ülkeleri, Vladimir Putin'in doğal gaz kısıtlması hamlesinin ardından kara kışa hazırlanıyor. Havaların soğumasıyla birlikte enerji krizi giderek büyürken, kısıtlamalar sorunu çözmek için yeterli olmamış gözüküyor. Almanya, Fransa ve İngiltere olmak üzere birçok ülke henüz kışın başında ısınma ve enerji tedariki konusunda büyük sınıtı yaşıyor.

    Avrupa’da enerji krizi derinleşiyor

    Rusya'ya uygulanan ambargo kararlarının ardından yaşanan enerji krizi, Avrupa'da kırmızı alarm verilmedsine neden oldu.

    Rusya'nın doğal gaz akışını kesmesiyle birlikte birçok ülkede kış aylarında büyük bir ısınma krizi baş gösterirken, elektrik ithalatında da durum benzer şekilde ilerliyor. Son olarak elektrik ve petrol alımında da büyük aksaklıkların yaşandığı Avrupa'da alınan önlemler, krizin boyutunu da gözler önüne seriyor.

    Birçok ülke ısınma, enflasyon, akaryakıt gibi temel konularda büyük problemler yaşıyor.

    İşte son haftalarda Avrupa enerji krizinde yaşananlar:

    ALMANYA
    Almanya, doğal gazda yaşanan kriz dolayısı ile bu yıl tüketimde yüzde 20 tasarruf etmeyi planladı.

    Tasarrufun yolu da kamu binalarındaki çalışma odalarının maksimum 19 dereceye kadar ısıtılmasında ve kamu binalarının aydınlatılmasında kısıtlamaya gidilmekte bulundu. Doktorlardan Enerji Tasarrufu Yönetmeliği ile devreye sokulan ısı ayarlamasına tepki geldi.

    "HAREKET EDEBİLMELİLER"
    Alman Şirket ve İşyeri Hekimleri Derneği Başkanı Wolfgang Panter, işyerinde maksimum 19 derecelik sıcaklığın tüm hafif fiziksel işler için uygun olmadığını, işyerlerinin çalışanların hareket etme fırsatına sahip olacak şekilde tasarlanması gerektiğini söyledi.

    Panter, ayakların üşümesini önlemek için zeminde halı kullanmanın, uygun kıyafetler giymenin de önemine değindi.

        KOMŞULARININ ELEKTRİĞİNİ KESECEK
        Financial Times'ın (FT) haberine göre enerji krizinden en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Almanya, kış aylarında diğer ülkelere elektrik ihracatını geçici olarak sınırlamak zorunda kalabilir.

        FT'ye konuşan Almanya'nın önde gelen şebeke operatörü Amprion'un direktörü Hendrik Neumann, elektrik kesintilerini önlemek için "son çare" olarak böyle bir önlem alınabileceğini ifade etti.

        OTOMOBİL DEVİ İŞÇİLERİ ISITMIYOR
        Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Volkswagen de büyük tasarruf tedbirleri aldı. Kaloriferleri kesen otomotiv devi, fabrikada işçilerin üşümemesi için üretimdeki herkese kalın montlar dağıttı. Bantlarda çalışan tüm işçiler, işini kalın giyinerek yapıyor.

        Önlem alan şirketler genelde sıcak su kullanımını yasaklarken, lojistik devi Jungheinrich de çalışanlarına mont dağıttı.

        Şirketler, soğukta çalışmak zorunda kalan işçilerin üşümesini kalın giyinmelerini sağlamakla önlemeye çalışıyor. Volkswagen gibi çalışanlarına mont dağıtan Jungheinrich, kış döneminde de ofis binalarından birini tamamen kapatma kararı aldı.

        AKARYAKITIN FİYATI TIRMANDI
        Almanya'da akaryakıt fiyatları yeniden yükselişe geçti. Yaklaşık bir aylık düşüşün ardından mazotun litre fiyatı 2.012 dan euro, benzinin fiyatı ise 1.87 sente yükseldi.

        KISITLAMADAN POLİSLER DE ETKİLENDİ
        Öte yandan kamuda da enerji tedbirleri uygulamaya kondu. Berlin Emniyet Müdürlüğü bir adım daha ileriye gitti.

        Hükümetin aldığı karara göre en çok 19 derece olarak öngörülen ısı, Berlin Polisi'nde 17 dereceye indirildi. Buna göre emniyet binasında görev yapanlar 17 derece ısıda çalışırken, ağır işlerde çalışan emniyet personeli için öngörülen sıcaklık sadece 12 derece.

            FRANSA
            Fransa'da pompa fiyatına yansıyan indirim ve TotalEnergies'in bazı rafinelerinde yaşanan grev nedeniyle benzin istasyonlarındaki akaryakıt tedarik sıkıntısı devam ediyor.

            BFMTV kanalına konuk olan Fransa Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, benzin istasyonlarının yüzde 15'inde en az bir akaryakıt çeşidiyle ilgili tedarikte sıkıntı yaşandığını kaydetti.

            Veran, TotalEnergies'in bazı rafinelerinde işçilerin maaşlarına ilişkin talepleriyle grevin sürdüğünü ifade ederek, yarın akaryakıt bulamayacağı endişesiyle benzin istasyonlarına giden vatandaşların kuyruk oluşturduğuna değindi.

            Ulusal basın, akaryakıt tankerlerinin istisnai olarak pazar günü de çalışabileceğini aktardı.

            İNGİLTERE
            İngiltere'de bu kış Avrupa'dan elektrik ithalatı yapılamaması ve gaz ithalatının azalması nedeniyle yeterli elektrik üretilememesi durumunda evlerde ve iş yerlerinde üç saatlik elektrik kesintileri yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.

            Avrupa'dan elektrik ithal edilememesi durumunda İngiltere'nin elektrik tedarikinin nasıl etkilenebileceğine yönelik ilk senaryoya göre, kömür ünitelerinin kullanılması ve talep esnekliği hizmetinin devreye alınması planlandı. Bu kapsamda kurum, çeşitli kuruluş ve şirketlerin çalışma saatlerini yoğun tüketimin olduğu saatlerden daha az tüketimin olduğu saatlere kaydırması çağrısında bulundu.

            İkinci ve kötü durum senaryosunda, Avrupa'da enerji krizinin tırmanması, İngiltere'de gaz tedarikinin azalması ve Avrupa'dan elektrik ithalatı yapılamamasının ülkedeki elektrik tedarik marjlarını iyice düşüreceği ve günlük üç saatlik sürelerle uygulanabilecek kesintilere yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

            NORVEÇ
            Norveç devlet demiryolu şirketi Bane Nor, enerji tüketimini azaltmak için yeni adımlar atıyor.

            Şirket, enerji tüketimini azaltmak amacıyla ülkedeki 334 tren istasyonunda sıcaklığı 21'den 17 santigrat dereceye düşüreceğini duyurdu. Şirket ek olarak, ülkenin bazı bölgelerindeki fahiş elektrik maliyetleri nedeniyle bazı ofislerindeki ısınma sıcaklığını da düşürecek.

                BELÇİKA
                Belçika'da son dönemde hızla artan elektrik ve doğal gaz fiyatları fırınları zor durumda bıraktı. Ülke genelinde fırıncılar hızla artan enerji faturalarının baş edilemez bir hal almasından şikayet ediyor. Yaklaşık 8 kat artan doğal gaz fiyatları nedeniyle son dönemde pek çok fırının kapanması dikkati çekiyor.

                En son Valonya'da yer alan 19 yıllık Dumont fırını da maliyetler yüzünden kapandı. Un fiyatının da yükseldiğini belirten fırıncılar, maliyetleri karşılayamıyor.

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