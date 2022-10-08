Avrupa kara kış gelmeden 'kırmızı alarm' verdi: Ne elektrik var, ne gaz

Rusya'ya uygulanan ambargo kararlarının ardından yaşanan enerji krizi, Avrupa'da kırmızı alarm verilmedsine neden oldu.
Rusya'nın doğal gaz akışını kesmesiyle birlikte birçok ülkede kış aylarında büyük bir ısınma krizi baş gösterirken, elektrik ithalatında da durum benzer şekilde ilerliyor. Son olarak elektrik ve petrol alımında da büyük aksaklıkların yaşandığı Avrupa'da alınan önlemler, krizin boyutunu da gözler önüne seriyor.
Birçok ülke ısınma, enflasyon, akaryakıt gibi temel konularda büyük problemler yaşıyor.
İşte son haftalarda Avrupa enerji krizinde yaşananlar:
ALMANYA
Almanya, doğal gazda yaşanan kriz dolayısı ile bu yıl tüketimde yüzde 20 tasarruf etmeyi planladı.
Tasarrufun yolu da kamu binalarındaki çalışma odalarının maksimum 19 dereceye kadar ısıtılmasında ve kamu binalarının aydınlatılmasında kısıtlamaya gidilmekte bulundu. Doktorlardan Enerji Tasarrufu Yönetmeliği ile devreye sokulan ısı ayarlamasına tepki geldi.
"HAREKET EDEBİLMELİLER"
Alman Şirket ve İşyeri Hekimleri Derneği Başkanı Wolfgang Panter, işyerinde maksimum 19 derecelik sıcaklığın tüm hafif fiziksel işler için uygun olmadığını, işyerlerinin çalışanların hareket etme fırsatına sahip olacak şekilde tasarlanması gerektiğini söyledi.
Panter, ayakların üşümesini önlemek için zeminde halı kullanmanın, uygun kıyafetler giymenin de önemine değindi.