Avrupa kara kış gelmeden 'kırmızı alarm' verdi: Ne elektrik var, ne gaz

KOMŞULARININ ELEKTRİĞİNİ KESECEK

Financial Times'ın (FT) haberine göre enerji krizinden en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Almanya, kış aylarında diğer ülkelere elektrik ihracatını geçici olarak sınırlamak zorunda kalabilir.

FT'ye konuşan Almanya'nın önde gelen şebeke operatörü Amprion'un direktörü Hendrik Neumann, elektrik kesintilerini önlemek için "son çare" olarak böyle bir önlem alınabileceğini ifade etti.

OTOMOBİL DEVİ İŞÇİLERİ ISITMIYOR

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Volkswagen de büyük tasarruf tedbirleri aldı. Kaloriferleri kesen otomotiv devi, fabrikada işçilerin üşümemesi için üretimdeki herkese kalın montlar dağıttı. Bantlarda çalışan tüm işçiler, işini kalın giyinerek yapıyor.

Önlem alan şirketler genelde sıcak su kullanımını yasaklarken, lojistik devi Jungheinrich de çalışanlarına mont dağıttı.

Şirketler, soğukta çalışmak zorunda kalan işçilerin üşümesini kalın giyinmelerini sağlamakla önlemeye çalışıyor. Volkswagen gibi çalışanlarına mont dağıtan Jungheinrich, kış döneminde de ofis binalarından birini tamamen kapatma kararı aldı.