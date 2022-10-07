Norveç normalde yerel enerji ihtiyaçlarının neredeyse tamamı için hidroenerji kullanıyor, ancak aşırı sıcak ve kurak bir yaz, üretim kapasitesinin önemli ölçüde düşmesine neden oldu.

ÇOK TEHLİKELİ VE MİLLİYETÇİ

Danimarka, İsveç ve Finlandiya'daki dağıtım şirketleri bu tür bir olasılığa karşı çağrıda bulundu.