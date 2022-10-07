Avrupa'da kışla birlikte enerji tüketiminin artması beklenirken, müttefikler arasındaki sürtüşme de had safhaya ulaştı. Kıta, Rusya'dan azalan doğal gaz ithalatıyla başa çıkmaya çalışırken, bazı Avrupa ülkeleri bu kış enerjiyi stoklayıp, ihracatı kısmaya başlayacak.
ALMANYA'NIN SON ÇARESİ GEÇİCİ DURAKLAMA
Almanya'nın, bu kış elektrik şebekesinde kesinti yaşamamak için komşu Avrupa ülkelerine elektrik ihracatını kısabileceği belirtiliyor.
Alman enerji dağıtım şirketi Amprion, soğuk havalarda iç enerji talebinin artması durumunda elektrik arzı darboğazlarını ve kıtlıklarını önlemek için "son çare" olarak enerji ihracatında geçici duraklamalar için planlar hazırlandığını söyledi.
EN ÇOK FRANSA ETKİLENİR
Almanya komşularına elektrik ihracatını keserse ve kıta genelinde enerji arzı kıtlığı yaşanırsa bundan en çok etkilenen ülke Fransa olacak.
Fransa'nın nükleer santrallerinin yaklaşık yarısı, bakım çalışmaları, çalışanların grevleri ve yaz boyunca aşırı hava koşulları nedeniyle son aylarda devre dışı kaldı.
NORVEÇ KESİNTİYE GİDİYOR
Avrupa'nın en büyük doğal gaz üreticisi Norveç de, kendi rezervlerini korumak için büyük olasılıkla diğer ülkelere elektrik ihracatını keseceği imasında bulunuyor.