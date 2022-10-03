Avrupa’da gaz sıkışması! Uluslararası Enerji Ajansı’ndan Avrupa’nın canını sıkacak rapor! Doğalgaz krizi 2023’te de devam edecek

Avrupa'nın gaz talebindeki yüzde 10'luk düşüş ve Asya Pasifik bölgesinde talebin durağan seyretmesi, küresel gaz tüketiminde belirleyici rol oynuyor. Küresel doğalgaz talebinin 2023'te ise yüzde 0,4 büyüyeceği, piyasalardaki sıkışıklığın gelecek yıl da devam edeceği öngörülüyor. Buna rağmen talebe ilişkin büyüme öngörüsü Rusya'nın gaz akışı konusundaki tavrı ve devam eden yüksek fiyatların ekonomik etkileri nedeniyle belirsizliğini koruyor.

Bu yıl Avrupa'nın LNG ithalatının 60 milyar metreküp artacağı tahmin ediliyor. Bu rakamın, geçen yıl küresel LNG ihracat kapasitesindeki artışın iki katından fazla olması dikkati çekiyor.