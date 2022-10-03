Avrupa'da gaz sıkışması! Uluslararası Enerji Ajansı'ndan Avrupa'nın canını sıkacak rapor! Doğalgaz krizi 2023'te de devam edecek
Rusya'nın gaz kesintisi Avrupa'yı dar boğaza soktu. Birçok ülke doğalgaz kullanımı için çeşitli yöntemler tavsiye ederken, kışın giderek yaklaşması devlet yönetimlerini alarma geçirdi. Öte yandan Uluslararası Enerji Ajansı ise dikkat çeken bir rapor yayımladı. Rapora göre, Rusya'dan Avrupa'ya gaz akışının azalmasından dolayı küresel gaz piyasalarındaki sıkışıklık 2023'te de devam edecek.
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, doğalgaz tedariki noktasındaki sıkıntıların da başı oldu…
Gaz akışı azaldı, talep daraldı… Avrupa kıtasında kış mevsimine yönelik endişeler artarken, küresel piyasalardaki sıkışıklık beklentileri de sürüyor…
Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) 4. Çeyrek 2022 Gaz Piyasası Raporu'na göre, Rusya'nın Avrupa'ya gaz akışının düşürmesi piyasalarda fiyatları rekor seviyelere çıkardı.
Ticaret yollarının değişmesine neden olay bu olay neticesinde, gelişmekte olan ülkelerde yakıt kısıtları yaşandı.
DOĞALGAZA TALEP DÜŞÜNCE KÖMÜRE İLGİ ARTTI
Avrupa'da doğalgaz ve Asya'daki sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) fiyatlarının yılın üçüncü çeyreğinde yeni rekorlar kırması doğalgaz talebini düşürdü ve elektrik üretiminde kömür ve petrol gibi yakıtların kullanılmasına yol açtı.
Bazı gelişmekte olan ülkelerde ise yüksek fiyatlar nedeniyle elektrik kesintileri meydana geldi.
AVRUPA'DA DOĞALGAZ TALEBİ YÜZDE 10 DÜŞTÜ
Bu yılın ocak-ağustos döneminde Avrupa'nın doğalgaz talebi, 2021'in aynı dönemine göre yüzde 10 azaldı. Ayrıca, sanayideki talep de yüzde 15 düşüş gösterdi.
ABD'NİN DOĞALGAZ FİYATLARI, EN YÜKSEK SEVİYEDE
Avrupa, Rus gazındaki kesintiyi LNG ithalatını artırarak ve Norveç ile alternatif kaynaklardan boru gazı alarak dengeledi.
Avrupa'nın LNG talebi yılın 8 aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 65 artarken, bu artış Asya Pasifik bölgesindeki LNG tedarikinin azalmasına yol açtı. Hindistan ve Güney Kore'de de talep daraldı, Çin ve Japonya'da doğalgaz talebi değişmedi.
ABD'nin doğalgaz fiyatları ise özellikle yaz döneminde elektrik talebindeki artış nedeniyle 2008'den beri en yüksek seviyesini gördü.
AVRUPA'NIN LNG TALEBİNDEKİ ARTIŞ ASYA'NIN ARZ SEÇENEKLERİNİ KISITLIYOR
Arz kısıtları ve yüksek fiyatların etkisiyle küresel doğalgaz tüketiminin bu yıl yüzde 0,8 azalması bekleniyor.
Avrupa'nın gaz talebindeki yüzde 10'luk düşüş ve Asya Pasifik bölgesinde talebin durağan seyretmesi, küresel gaz tüketiminde belirleyici rol oynuyor. Küresel doğalgaz talebinin 2023'te ise yüzde 0,4 büyüyeceği, piyasalardaki sıkışıklığın gelecek yıl da devam edeceği öngörülüyor. Buna rağmen talebe ilişkin büyüme öngörüsü Rusya'nın gaz akışı konusundaki tavrı ve devam eden yüksek fiyatların ekonomik etkileri nedeniyle belirsizliğini koruyor.
Bu yıl Avrupa'nın LNG ithalatının 60 milyar metreküp artacağı tahmin ediliyor. Bu rakamın, geçen yıl küresel LNG ihracat kapasitesindeki artışın iki katından fazla olması dikkati çekiyor.