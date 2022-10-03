Avrupa'daki enerji krizinde zam listesi ortaya çıktı! Hollanda gazda İngiltere elektrikte lider

Avrupa'da enerji kriziyle doğalgaz ve elektrik fiyatları tavan yaptı. Vatandaşlar isyan ediyor, fabrikalar iflas ediyor, dükkânlar kapanıyor. Her ülke fiyat artışıyla mücadele etmeye çalışıyor. Peki Avrupa'da en yüksek elektrik ve gaz kullanan ülke hangisi? Türkiye'de durum ne? Avrupa başkentlerinde konutlardaki doğalgaz ve elektrik fiyat artışını incelendi. İşte sonuçlar… 29 ülkede yapılan incelemeye göre, Avrupa ülkeleri içinde 1 metreküplük gazın fiyatının en yüksek olduğu ülke Hollanda. Hollanda'da konutlarda doğalgazın 1 metreküpü 66.59 TL'den (3.6 euro) satılıyor. Hollanda'yı Danimarka, İsveç ve Almanya izliyor. Danimarka'da 1 metreküp gazın fiyatı 61.16 TL (3.3 euro). İsveç'te bu rakam 46.2 TL (2.5 euro). Avrupa sanayisinin kalbi konumundaki Almanya'da ise 43.32 TL (2.3 euro). Gazda en ucuz ülkeler arasında ise Sırbistan, Macaristan ve Ukrayna yer alıyor.