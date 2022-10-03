Avrupa'daki enerji krizinde zam listesi ortaya çıktı! Hollanda gazda İngiltere elektrikte lider

Avrupa'da enerji kriziyle doğalgaz ve elektrik fiyatları tavan yaptı. Vatandaşlar isyan ediyor, fabrikalar iflas ediyor, dükkânlar kapanıyor. Her ülke fiyat artışıyla mücadele etmeye çalışıyor. Peki Avrupa'da en yüksek elektrik ve gaz kullanan ülke hangisi? Türkiye'de durum ne? Avrupa başkentlerinde konutlardaki doğalgaz ve elektrik fiyat artışını incelendi. İşte sonuçlar… 29 ülkede yapılan incelemeye göre, Avrupa ülkeleri içinde 1 metreküplük gazın fiyatının en yüksek olduğu ülke Hollanda. Hollanda'da konutlarda doğalgazın 1 metreküpü 66.59 TL'den (3.6 euro) satılıyor. Hollanda'yı Danimarka, İsveç ve Almanya izliyor. Danimarka'da 1 metreküp gazın fiyatı 61.16 TL (3.3 euro). İsveç'te bu rakam 46.2 TL (2.5 euro). Avrupa sanayisinin kalbi konumundaki Almanya'da ise 43.32 TL (2.3 euro). Gazda en ucuz ülkeler arasında ise Sırbistan, Macaristan ve Ukrayna yer alıyor.
LONDRA'DA ARTIŞ YÜZDE 522
Avrupa başkentlerine bakıldığında da fiyatlarda bir yıllık artış korkunç boyutlarda… Ağustos 2021-Ağustos 2022 verilerine göre, İngiltere'nin başkenti Londra'da konutlarda doğalgazın fiyatı yüzde 522 arttı. Sabah'ta yer alan habere göre, Almanya'nın başkenti Berlin'de 493, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da 466, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 409, İtalya'nın başkenti Roma'da yüzde 188 artış yaşandı. Ankara'da ise konutlarda doğalgazın fiyatı bir yılda TL bazında yüzde 109 arttı.
ELEKTRİĞE EN ÇOK İNGİLİZLER ÖDÜYOR
Enerji tasarrufu önlemleri uygulamaya başlayan Avrupa'da elektrik fiyatları da el yakıyor. 34 ülkede konutlardaki elektrik fiyatlarını inceledik. 1 kilovatsaat başına elektriğin fiyatının en yüksek olduğu ülke İngiltere… İngiltere'de 1 kiolavtsaat elektrik 11.79 TL'ye (0.64 euro) satılıyor. İngiltere'den sonra Danimarkalılar da elektriği en pahalı kullanan Avrupalılar arasında… Danimarka'da fiyat 10.1 TL (0.542 euro), İtalya'da 9.99 TL (0.541 euro), Hollanda'da 9.38 TL (0.544 euro), Almanya'da ise 9.31 TL (0.507 euro).