Hollanda'da açlıkla mücadele! Artan fiyatları yüzünden ilkokullarda ücretsiz kahvaltı dağıtılacak

Hükümet sitesinden yapılan açıklamada, artan gıda fiyatları sebebiyle düşük gelir grubundaki ailelerin çocuklarının okula aç gelmelerini engellemek adına bir an önce ücretsiz kahvaltı dağıtımına başlanacağı belirtildi.
Yoksulluk Politikası, Katılım ve Emeklilik Bakanlığı ve İlköğretim Okulları Bakanlıklarının oluşturduğu 5 milyon avroluk Gençlik Eğitim Fonu'yla gelir düzeyi düşük mahallelerdeki 500 ilkokulda 4 ay boyunca kahvaltı dağıtılacağı kaydedildi.
Gıda fiyatlarında kısa sürede görülen büyük artışın etkisinin okullarda açıkça görüldüğüne değinilen açıklamada, bazı çocukların aç karnına okula geldiği ve bunun öğrenme ve bedensel gelişimlerini olumsuz etkilediğine dikkat çekildi.