Hollanda'da açlıkla mücadele! Artan fiyatları yüzünden ilkokullarda ücretsiz kahvaltı dağıtılacak





ÜCRETSİZ ÖĞLE YEMEĞİ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Açıklamada, hükümetin okullarda ücretsiz öğle yemeği verilmesi için çalışma başlattığı hatırlatılırken bunun için Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığının kısa sürede bunun nasıl hayata geçirileceğini bildireceği kaydedildi.