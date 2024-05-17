SON DAKİKA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzaladı! Kamuda Tasarruf Tedbirleri Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Tasarruf tedbirleriyle ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Genelgeye göre kamu kurum ve kuruluşları kendi kuruluş mevzuatında belirtilen faaliyet alanları ile doğrudan ilgili olmayan herhangi bir harcama veya taahhütte bulunmayacak, ihale şartname ve sözleşmelerine idare tarafından kullanılmak üzere araç, makine, ekipman temini gibi alım ya da yapım konusuyla ilgisi olmayan unsurları dahil etmeyecek. İşte madde madde alınan kararlar...