SON DAKİKA: Kuzey Akım 2'de gaz sızıntısı! Sabotaj mı arıza mı? Akıllara Joe Biden'ın o sözleri geldi

AKILLARA BIDEN'IN O AÇIKLAMASI GELDİ

Bununla birlikte Rusya-Ukrayna savaşından önce ABD Başkanı Joe Biden'ın, savaş çıkması durumunda söz konusu boru hattına ne olacağı ile ilgili söylediği ifadeler sosyal medyada gündem oldu. Biden, 7 Şubat tarihindeki bir konuşmasında, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda, Kuzey Akımı 2 boru hattının ortadan kaldırılacağını söylemişti.

Biden'ın bu sözlerine bir gazeteci, "Ama bunu nasıl yapacaksınız? Yani, boru hattı Almanya'nın kontrolündeyken?" sözleriyle cevap veriyor.

Biden ise, gazetecinin sorusuna, "Söz veriyorum, bunu yapabilecek durumdayız" ifadeleriyle cevaplıyor.

Bu görüntülerde, Biden'ın savaş çıkmadan önce Kuzey Akım 2 hattı ile ilgili kararı çoktan aldığı görüldü.

Söz konusu video sosyal medyada kısa sürede yayıldı.