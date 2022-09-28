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    • Dünya
    • 28.09.2022 09:16
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    • 28.09.2022 09:35
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    SON DAKİKA: Kuzey Akım 2'de gaz sızıntısı! Sabotaj mı arıza mı? Akıllara Joe Biden'ın o sözleri geldi

    Baltık ülkelerini alarma geçiren Kuzey Akım 2’deki gaz sızıntısı sonrası peş peşe açıklamalar geliyor. Halihazırda devre dışı olsalar da her iki hatta da aynı anda arıza meydana gelmesi üzerine ‘sabotaj’ iddiaları ortaya atıldı. Öte yandan bu arıza ABD Başkan'ı Biden'ın 7 Şubat'taki açıklamasını akıllara getirdi. ABD Başkanı Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Kuzey Akımı 2 boru hattını ortadan kaldıracağını söylemişti. Danimarda Başbakanı bu arızayı "saldırı" olarak tanımlarken İsveç ise "kasıtlı eylem" dedi.

    Kuzey Akım 2’de gaz sızıntısı kaza mı sabotaj mı?

    Almanya'ya gaz taşıyan hattın Rus işletmecisi Nord Stream şirketi, önce Kuzey Akım 2 hattında ciddi basınç kaybı meydana geldiğini, ardından Kuzey Akım 1 borularında da benzer şekilde "keskin bir basınç düşüşü" yaşandığını bildirdi. Boruların, Danimarka deniz sahası içindeki Bornholm Adası yakınlarındaki bölümünde sızıntı tespit edilirken, ada civarında 9 kilometrelik alan deniz trafiğine kapatıldı.

    Milyarlarca Euro yatırım yapılan Kuzey Akım 2, inşaatı tamamlansa da Ukrayna işgali yüzünden hiç hizmete alınmamıştı. Kuzey Akım 1 ise Rusya tarafından "bakım" gerekçesiyle haftalar önce süresiz kapatılmıştı. Gaz akışı olmasa da her iki hatta borular doğalgaz yüklüydü.

    DANİMARKA 'SALDIRI' DEDİ
    Alman hükümeti ve Kremlin'den "Sabotaj ihtimalini gözardı etmedikleri" açıklamaları gelirken Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, boru hatlarına saldırı düzenlendiğine inandıklarını ve sızıntıların en az bir hafta sürebileceğini söyledi.

        URSULA VON DER LEYEN: SABOTAJ
        Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kuzey Akım'daki sızıntının sabotaj kaynaklı olduğunu kaydetti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da ellerinde sızıntıların bir tür saldırı ya da sabotajdan kaynaklanabileceğine dair rapor olduğunu belirtti. Uzmanlar, Rusya ve Avrupa doğalgaz sevkıyatı konusunda bir orta yol bulup anlaşsa bile hatların gaz akışına uygun hale getirilmesinin aylar sürebileceğini ifade ediyor.

        İSVEÇ: KASITLI EYLEM
        Rus gazını Baltık Denizi üzerinden Avrupa'ya taşıyan Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki sızıntılar hakkında Danimarka ve İsveç "kasıtlı eylem" açıklaması yaptı.

        Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in ardından İsveç Başbakanı Magdalena Andersson da yaptığı açıklamada, Kuzey Akım boru hatlarında tespit edilen sızıntıların kaza olmadığını ve kasıtlı eylemlerden kaynaklandığını öne sürdü.

        "MUHTEMELEN BİR SABOTAJ"
        İHA'nın aktardığına göre; Andersson, Kuzey Akım boru hatlarındaki sızıntıların sabotaj olabileceğine dair bilgiler içeren iki patlama tespit edildiğini belirterek, bunun İsveç'e karşı bir savaş eylemi anlamına gelmediğini aktardı.

        Andersson, İsveç hükümetinin NATO gibi ortaklarıyla ve Danimarka ile Almanya gibi komşularıyla sızıntılar ile ilgili gelişmeler konusunda yakın temas halinde olduğunu belirterek, "İstihbarata sahibiz, ancak Danimarka ile olan temaslarımızda da bilgi aldık ve buna dayanarak bunun muhtemelen kasıtlı bir eylem olduğu sonucuna vardık. Muhtemelen bir sabotaj" dedi.

            80 METRE DERİNDE
            Çoğunluk hissesi Rus hükümetine ait doğalgaz devi Gazprom'a ait şirket, konunun araştırıldığı açıkladı. Alman basını da hatta yönelik saldırı iddialarına geniş yer verdi. Yetkililer boru hattının hasar gören bölümünün suyun 70 ila 80 metre derinliğinde olduğuna dikkat çekerek böyle bir saldırının, "basit bir eylem olmadığına" ve "donanımlı dalgıçlarla ya da bir denizaltıyla gerçekleştirilmiş olabileceğine" dikkat çekti. Mevcut durumda güney Avrupa ülkeleri doğalgazı Türkiye'den gelen hatlar üzerinden temin ederken, daha kuzeye Ukrayna topraklarından geçen boru hattı gaz ulaştırıyor.

            AKILLARA BIDEN'IN O AÇIKLAMASI GELDİ
            Bununla birlikte Rusya-Ukrayna savaşından önce ABD Başkanı Joe Biden'ın, savaş çıkması durumunda söz konusu boru hattına ne olacağı ile ilgili söylediği ifadeler sosyal medyada gündem oldu. Biden, 7 Şubat tarihindeki bir konuşmasında, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda, Kuzey Akımı 2 boru hattının ortadan kaldırılacağını söylemişti.

            Biden'ın bu sözlerine bir gazeteci, "Ama bunu nasıl yapacaksınız? Yani, boru hattı Almanya'nın kontrolündeyken?" sözleriyle cevap veriyor.

            Biden ise, gazetecinin sorusuna, "Söz veriyorum, bunu yapabilecek durumdayız" ifadeleriyle cevaplıyor.

            Bu görüntülerde, Biden'ın savaş çıkmadan önce Kuzey Akım 2 hattı ile ilgili kararı çoktan aldığı görüldü.

            Söz konusu video sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

            KUZEY AKIM 2 PROJESİ
            Rusya'dan çıkarak Baltık Denizi'nin altından geçip doğrudan Almanya'daki Lubmin'e ulaşan bin 200 kilometre uzunluğundaki Kuzey Akım 2 hattı projesi için yaklaşık 11 milyar dolar harcandı. Bunun yarısını Rusya devletinin sahibi olduğu Gazprom, diğer yarısını da Shell ve ENGIE gibi Batılı enerji firmaları karşıladı.
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                Haberler Dünya SON DAKİKA: Kuzey Akım 2'de gaz sızıntısı! Sabotaj mı arıza mı? Akıllara Joe Biden'ın o sözleri geldi
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