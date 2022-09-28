SON DAKİKA: Kuzey Akım 2'de gaz sızıntısı! Sabotaj mı arıza mı? Akıllara Joe Biden'ın o sözleri geldi

Almanya'ya gaz taşıyan hattın Rus işletmecisi Nord Stream şirketi, önce Kuzey Akım 2 hattında ciddi basınç kaybı meydana geldiğini, ardından Kuzey Akım 1 borularında da benzer şekilde "keskin bir basınç düşüşü" yaşandığını bildirdi. Boruların, Danimarka deniz sahası içindeki Bornholm Adası yakınlarındaki bölümünde sızıntı tespit edilirken, ada civarında 9 kilometrelik alan deniz trafiğine kapatıldı.
Milyarlarca Euro yatırım yapılan Kuzey Akım 2, inşaatı tamamlansa da Ukrayna işgali yüzünden hiç hizmete alınmamıştı. Kuzey Akım 1 ise Rusya tarafından "bakım" gerekçesiyle haftalar önce süresiz kapatılmıştı. Gaz akışı olmasa da her iki hatta borular doğalgaz yüklüydü.
DANİMARKA 'SALDIRI' DEDİ
Alman hükümeti ve Kremlin'den "Sabotaj ihtimalini gözardı etmedikleri" açıklamaları gelirken Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, boru hatlarına saldırı düzenlendiğine inandıklarını ve sızıntıların en az bir hafta sürebileceğini söyledi.