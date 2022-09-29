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    • 29.09.2022 20:34
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    Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Putin ile görüştü! Müzakerelere bir şans daha verin çağrısı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede Rusya - Ukraynas savaşına ilişkin son gelişmeler ele alındı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Putin ile görüştü

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin son gelişmeler değerlendirildi.

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin son gelişmeler değerlendirildi.



    Başkan Erdoğan, görüşmede, uzun süredir üzerinde çalıştıkları Rusya-Ukrayna esir değişiminin başarıyla sonuçlanmasından ve Birleşmiş Milletlerin de katkısıyla geliştirdikleri İstanbul Mutabakatı'nın işlemesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.



    RUS GÜBRESİ VE TAHIL KORİDORU
    Kasım ayında süresi dolacak olan mekanizmanın uzatılmasının müşterek menfaat olduğunu belirten Erdoğan, Rus gübresinin ve tahıl ürünlerinin kesintisiz ihracı konusunda da çalışmaya devam ettiklerini dile getirdi.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, daha olumlu gelişmelerin önünün açılabilmesi için gerilimi düşürmeye yönelik adımlara ihtiyaç olduğunu, Rusya'dan da Ukrayna'daki bazı bölgelerin Rusya'ya katılımı meselesi başta olmak üzere, bu süreci kolaylaştıracak adımlar atmasının beklendiğini söyledi.



        "MÜZAKERELERE BİR ŞANS DAHA VERİN" ÇAĞRISI
        Rusya Devlet Başkanı Putin'den müzakerelere bir şans daha vermesini isteyen Erdoğan, bu süreçte kolaylaştırıcı bir rol oynamaya hazır olduklarını kaydetti.

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        Haberler Güncel Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Putin ile görüştü! Müzakerelere bir şans daha verin çağrısı
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