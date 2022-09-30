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    • Dünya
    • 30.09.2022 09:01
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    • 30.09.2022 09:25
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    ABD'den çifte standart itirafı! Yunanistan'ın ihlallerine nasıl göz yumduklarına bakın

    ABD'nin ve Batı'nın gazlamasıyla gerilimi tırmandıran Yunanistan'ın yaptığı ihlallere her geçen gün bir yenisi eklenirken ABD'den itiraf gibi açıklamalar geldi. Türkiye’nin ABD menşeli silahların Yunanistan tarafından Gayri Askeri Statüye (GAS) sahip adalara çıkarmasına ilişkin ABD’ye yönelttiği protesto üzerine bir soruyu yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Yunanistan ile Türkiye'ye Amerikan silahlarının kullanımı koşulları konusunda çifte standart uyguladıklarını kabul etti.

    İtirafa bak itirafa!

    Başta ABD ve Batılı ülkelerin gazlamaşıyla şımaran Yunanistan, Türkiye'yi hedef alan açıklamalar ve tahrik dolu hamleler yapmaya devam ediyor.

    Yunanistan ABD üssüne dönerken son olarak Gayri Askeri Statü'deki adaları ABD silahlarıyla donattı Türkiye tarafından ortaya çıkarılmıştı.

    ABD'DEN ÇİFTE STANDAR İTİRAFI
    Türkiye'nin ABD menşeli silahların Yunanistan tarafından Gayri Askeri Statüye (GAS) sahip adalara çıkarmasına ilişkin ABD'ye yönelttiği protesto üzerine AA muhabirinin sorusunu yanıtlayan Price, Yunanistan ile Türkiye'ye Amerikan silahlarının kullanımı koşulları konusunda çifte standart uyguladıklarını kabul etti.

    İki ülkenin aralarındaki anlaşmazlıkları diplomatik yollarla çözme çağrısında bulunan Price, ülkelerin birbirinin sınırlarına saygı göstermesi gerektiğine işaret ederek bölgede gerilimi artıracak demeç ve eylemlerden uzak durulması çağrısını yineledi.

    Sözcünün ülkelerin kendi silahlarını nasıl konuşlandıracakları konusunda yorum yapmayacağını ifade etmesi üzerine muhabir, "Her silah tedarikinde kullanım koşulları olduğunu biliyoruz. Yunanistan'ın uluslararası anlaşmaları ihlal etmek üzere kullandığı ABD ekipmanı konusunda herhangi bir koşul yok mu?" sorusunu yöneltti.

    İtirafa bak itirafa!

    Sözcü, "Dünya çapında müttefik ve ortaklarımıza sağladığımız güvenlik yardımlarını, silah sistemleri tedarikini her zaman yakından izliyoruz." yanıtını verdi.

    ABD'nin ortaklara başta terörle mücadele olmak üzere ortak sınamalar ve ortak tehditlere karşı silah tedariki yaptığını belirten Price, sağlanan silahlara yönelik sürekli bir değerlendirme süreci olduğunu iddia etti.

        AMERİKALI GAZETECİYİ BİLE İNANDIRAMADI
        Bunun üzerine AP muhabiri, "Silahlarını nereye konuşlandıracağı ülkelere kalmış bir şey ise Türklere neden S-400'leri konuşlandırmayın diyorsunuz?" sorusunu sordu.

        Sözcü "Bunun sonuçlarının olacağını da açıkça ilettik." yanıtını verince, AP muhabiri, "O zaman bunun akabinde gelecek mantıklı soru şu, ABD silahları (Yunanistan tarafından) ihlalde kullanılıyor. Bunun sonuçları olacak mı?" ifadesini kullandı.

        Soruya yanıt veremeyen Price, her ülkenin kendi tercihini yapabileceğini ama "bazı uç örneklerin" sonuçları olacağını ifade etmekle yetindi.

        ÇİFTE STANDARTIN İTİRAFI
        AA muhabirinin "Kullanım koşulları bir ortağa uygulanıp diğerine uygulanmıyorsa, burada standart nedir? Bu koşulların standart mı çifte standart mı olduğunu nasıl takip edeceğiz?" sorusuna da Price, "Uyguladığımız standart Amerikan ulusal menfaatlerine uygun olan neyse odur." yanıtını verdi.

        BAŞKAN ERDOĞAN UYARDI: "ADALARI SİLAHLARDAN ARINDIRMALARI ŞART"
        Öte yandan Başkan Erdoğan geçtiğimiz gün katıldığı canlı yayında konuya ilişkin önemli açıklamalar yapmıştı.

        "Türkiye'nin bir İHA'sı, Yunanistan'ın hemen dibimizdeki Sisam ve Midilli adalarına ABD'nin verdiği zırhlı araçları yerleştirdiğini tespit etti. Bu, Lozan'a ve uluslararası anlaşmalara aykırı bir durum. Bir suçüstü durumu var. Siz sürekli 'Bunu yapmaktan vazgeçin.' dediniz, hatta sert mesajlar da verdiniz ama dinlemiyorlar. Ne yapmayı düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine Başkan Erdoğan, "ABD, her şeyden önce NATO'da beraber olduğumuz ülkeler arasında adil davranmıyor. Yunanistan, NATO'da beraber olduğumuz bir ülke ama Türkiye de NATO'da, beraber olduğumuz bir ülke" değerlendirmesinde bulundu.

            Türkiye'nin NATO'daki durumuyla Yunanistan'ın NATO'daki durumunun mukayese edilir bir yanının olmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin hem yaptığı ödemelerle hem de Kara Kuvvetleri ve verdiği güçle NATO'da ilk beş içerisinde yer aldığına dikkati çekti.

            "Amerika'nın bu adalara, gerek Midilli'ye gerek Sisam'a bu kadar yüklü silah, mühimmat, araç gereç göndermesi kabul edilebilir bir şey değil" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "ABD'nin son zamandaki bunlara vermiş olduğu zırhlı araçlar, bunları buraya konuşlandırmaları falan bütün bunlar İHA'larla tespit edildi. Tabii bunları tespit etmekle kalmadık. Amerikan zırhlıları nihayetinde bizi tehdit etmek için kullanılıyor. Ama bunlara sorduğunuz zaman ne diyorlar? 'Biz, bunları Rusya için kullanıyoruz, kullanacağız. Bunun için burada böyle bir konuşlanma yapmış bulunuyoruz'. Amerika'ya diyoruz ki Türkiye gibi bir müttefik bulamazsın. İşine geldiği zaman bunu böyle söylüyorsun. Yine Amerika'ya ve Yunanistan'a gerekli uyarıları Dışişleri Bakanlığımız vasıtasıyla yaptık. Birleşmiş Milletlere son mektubumuzu da 17 Eylül'de gönderdik. Durumdan haberdar edelim, sonra bize şunu söylemesinler, 'Siz bizi haberdar etmediniz.' Yunanistan bu meseleyi yok sayıyor ve görüşmeden de kaçıyor. Burada bir şey çok önemli. Buralar, hukuki ifadesiyle gayriaskerî adalar. Biz, burada uluslararası yargı yolunu bunların tıkadıklarını görüyoruz. 'Uluslararası hukuktan yanayım.' diyorsan neden görüşmeden, mahkemeden kaçıyorsun? Bu adaları silahlardan arındırmaları şart. Lozan'a göre buralar özel bir statüye tabi."

            Yunanistan'da toplam dokuz Amerikan üssünün bulunduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim, Amerika'dan beklentimiz, Yunanistan'ı yanlış hesaplara sokmaması ve uluslararası kamuoyunun manipüle edilmesine müsaade etmemesidir. Şu anda biz, bütün bu olup bitenleri adım adım takip ediyoruz" dedi.
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            Haberler Dünya ABD'den çifte standart itirafı! Yunanistan'ın ihlallerine nasıl göz yumduklarına bakın
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